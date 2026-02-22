שער הגיא: ההזדמנות הנדירה שקיבל גיא ארטמן

גיא ארטמן יעלה היום (ראשון) אחר הצהריים (17:30, שעון ישראל) עם אלבה ברלין לשחק בגמר הגביע הגרמני, מול במברג, לאחר שאתמול גברה אלבה בחצי הגמר על אולדנבורג, 78:98, כשהישראלי תרם 6 נקודות, 3 אסיסטים וריבאונד אחד.

זה היה משחקו השלישי של ארטמן במדי אלבה, לאחר שלפני שישה ימים בדיוק הוקפץ מקבוצת הבת של המועדון לקבוצה הראשית, עקב מכת פציעות בקבוצה הבכירה. בפברואר נפצע מרטין הרמנסון, לאחר שבינואר נפצע וויל מקדאוול-ווייט, שניהם ייעדרו כמה שבועות והצטרפו לפצועים נוספים בקבוצה. כבר במשחקו הראשון פתח בחמישייה במשחק הליגה מול אותה במברג אותה יפגוש הערב. ארטמן שיחק 12 דקות וסיים את הבכורה שלו עם 7 נקודות (3 מ-4 מהשדה), 3 אסיסטים וריבאונד אחד. ארטמן עשה את כל זה פחות מ-24 שעות אחרי שעזר לקבוצת הבת של אלבה לנצח את קבוצת הבת של בון 81:103 בבית, אז שיחק 24 דקות וסיים עם 14 נקודות, 7 אסיסטים, 4 חטיפות ו-3 ריבאונדים.

ארטמן הוא השחקן הישראלי הרביעי בהיסטוריה שמשחק באלבה, אחרי כמובן, בר טימור, תמיר בלאט ויובל זוסמן. בסביבת השחקן מדברים על כישרון גדול, לצד חריצות ורצון אדיר לעבוד קשה ולהתקדם. “ארטמן לא לוקח יום חופש כמעט אף פעם. הוא מתאמן קשה וחזק מדי יום ביומו כדי להתחזק, להשתפר ולהתקדם”, אומר גורם המקורב לשחקן.

גיא ארטמן, "לא לוקח יום חופש" (IMAGO)

הגארד הישראלי (24, 1.85 מ’) גדל במחלקות הנוער של רמת השרון ובעונת 2022/23 היה בבני הרצליה, אך מיעט לקבל הזדמנויות. בשנתיים האחרונות ארטמן, המחזיק בדרכון ספרדי, שיחק בספרד. לפני שנתיים בליגה הרביעית ובעונה החולפת שיחק במדי אלבסטה, בליגה השלישית, שבה תרם 5.5 נקודות למשחק ב-11 דקות.

“לגיא חשוב מאוד לשחק וכמה שיותר וגם להתפתח כשחקן וזאת הסיבה שהוא יצא לספרד ולכן הגיע השנה לאלבה, מקום שידוע ביכולת הגבוהה שלו לפתח שחקנים” מספרים ל-ONE מקורבים לשחקן. המנהל המקצועי של אלבה, מרקו בלדי, והמאמן, פדרו קאייס, הם ספרדים ומכירים היטב את השוק הספרדי, וארטמן צד את עיניהם.

כך מצא את עצמו ארטמן העונה ב-LOK ברנאו, קבוצת הבת של אלבה, המשחקת בליגה השלישית בגרמניה. ב-21 משחקים במדיה העמיד העונה ממוצעים של 14 נקודות ו-4.8 אסיסטים, עם מדד נהדר של 15.85 ב-27 דקות בממוצע למשחק (הגבוה בקבוצה). היכולת של ארטמן עוזרת לקבוצה להיות מדורגת כרגע במקום השני בליגה השלישית ובקבוצה בהחלט מכוונים העונה לעליית ליגה.

גיא ארטמן (IMAGO)

כאמור, היכולת וההשקעה שלו לא נעלמה מעיניהם של אנשי הקבוצה הבכירה של אלבה וכאשר הסגל הדלדל עקב הפציעות הרבות, הוקפץ ארטמן החודש לקבוצה הבוגרת. הוא כרגע במשבצת הרכז השני של הקבוצה.

אז כאמור היום, במשחקו הרביעי בקבוצה, הוא עשוי לזכות בגביע הגרמני. האם אנחנו רואים פה סיפור סינדרלה שקורה מול עינינו? האם שחקן בן 24, שעד עכשיו לא נספר בליגת העל שלנו, יקבל את הפריצה שלו דווקא באחד המועדונים הגדולים בגרמניה? בתור התחלה, לארטמן יש הערב הזדמנות נדירה לעשות מה שעשו שלושה ישראלים מהבכירים שהיו בדור האחרון בכדורסל הישראלי, לזכות בגביע הגרמני.