"אנחנו לא יכולים לרגע למצמץ בבאר שבע"

בהפועל חיפה ינסו הערב (ראשון) ב-20:15 בטוטו טרנר להפתיע את המוליכה הפועל ב”ש כדי להמשיך ולברוח מהתחתית הגועשת. נכון להיום, שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה, הקבוצה עם 3 נקודות בלבד מעל הפועל ירושלים שמתחת לקו האדום, וכל זאת כאשר לפניה שני משחקים, הערב מול הפועל ב”ש ובסוף השבוע מול מכבי ת"א שנמצאת במומנטום טוב: “זה עוד משחק על החיים. אנחנו חייבים לבוא, לא למצמץ לרגע ולתת כל מה שאפשר כדי להביא תוצאה טובה” אמרו בקבוצה.

המאמן חיים סילבס תירגל קישור עם הזר סנדרו אלטונשווילי לצד רוי נוואי ונאור סבג, כאשר צמד הבלמים שתורגלו במערך של קו של ארבעה שחקנים היו איבן קריצ’אק ודריו זופאריץ’. במידה וסילבס יחליט לעלות במערך של שלושה בלמים, ג’ורג’ דיבה יפתח במקום נאווי. בחלק הקדמי הרכש היותר יקר בחלון העברות הנוכחי, אנדריאה רדולוביץ’, יעשה את הבכורה ויפתח לצד אלון תורג’מן ולירן רוטמן.

ג'ורג' דיבה, יפתח בהרכב? (חג'אג' רחאל)

המאמן חיים סילבס התייחס למשחק הערב ואמר: “יש לנו משחק בפרופיל מאוד גבוה מול הקבוצה שבמקום הראשון בליגה, אנחנו צריכים לשחק מאוד מדויק בכל האספקטים. היה לנו שבוע להתכונן עשינו מה שצריך, נגיע להילחם על כל נקודה”.

על הסגל המחודש של חלון העברות בינואר אמר: “אני מרוצה מאוד מהסגל, מהווייב ומהקהל שמתחבר מחדש. אני אומר בכל הזדמנות שיש לנו יתרון אחד מאוד מובהק שזה הקהל לעומת שאר הקבוצות באיזורים שלנו, לאף אחת מהן אין את הקהל שיש לנו. הקהל דוחף אותנו לקצה וגם על זה אני בונה”.

הרכב משוער: יואב גראפי, דור מלול, איבן קריצ’אק, דריו זופאריץ’, סאנה גומס, רוי נאווי (ג’ורג’ דיבה) נאור סבג, סנדרו אלטונשווילי, אנדריאה רדולוביץ’, אלון תורג׳מן ולירן רוטמן.