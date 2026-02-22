יום ראשון, 22.02.2026 שעה 08:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"זה מסוג המשחקים שבהם כלום לא נכנס"

בהפועל ת"א נותרו מתוסכלים לאחר התיקו המאופס בדוחא: "עשינו הכל, אבוקסיס מכיר אותנו טוב וידע איך להקשות". פלקאו ייעדר מול חיפה, ליידנר בספק

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (שחר גרוס)

אחרי 5 ניצחונות ליגה רצופים הדהירה של הפועל תל אביב נעצרה. החבורה של אליניב ברדה רצתה להיצמד זמנית לפסגה ולהמשיך במומנטום, אבל סיימה רק ב-0:0 באצטדיון דוחא מול בני סכנין. בכך, האדומים החליפו מקום עם היריבה העירונית הצהובה וינסו לחזור במחזור הקרוב למסלול הניצחונות על חשבון מכבי חיפה.

“עשינו את הכל כדי לנצח, אבל זה מסוג המשחקים האלה שכלום לא נכנס”, אמרו בחודורוב, “ידענו שהולך להיות קשה נגד סכנין, אבוקסיס מכיר אותנו טוב וידע מה צריך כדי להקשות. בסוף הגענו למצבים שלנו, אבל לא היינו מספיק מרוכזים כנראה. חבל מאוד מבחינתנו, אבל אנחנו צריכים להמשיך קדימה למשחק מול מכבי חיפה”.

בהפועל חזרו הביתה מאוד מאוכזבים אחרי איבוד הנקודות בדוחא ולמרות שכולם במועדון ידעו שהריצה תיעצר מתישהו, עדיין הרגישו שעם קצת יותר ריכוז היו יכולים לקחת 3 נקודות גם ביכולת חלשה. מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, בחר לעלות בדיוק עם אותם 11 שפתחו נגד הפועל ירושלים. עמנואל בואטנג שכבש שער בכורה באותו משחק נגד הקבוצה מהבירה נותר על הספסל למרות שתורגל באימון המסכם.

עמנואל בואטנג (שחר גרוס)עמנואל בואטנג (שחר גרוס)

ברדה העלה במחצית השנייה את כל הכלים ההתקפיים שלו, כולל רוי קורין, דניאל דאפה, שאנדה סילבה ועמנואל בואטנג, שרשם החמצה גדולה משלושה מטרים. “סכנין לא עברו את החצי, המשחק הזה היה בידיים שלנו אם היינו קצת יותר מרוכזים וזה מבאס. הצלחנו העונה לדעת לקחת נקודות גם ביום פחות טוב והפעם זה לא עבד”, אמרו כמה שחקנים.

מצד אחד בקבוצה נשמו לרווחה שאחד מבין השלושה, מרקוס קוקו, אנדריאן קרייב ולויזוס לויזו, לא ספגו צהוב כך שיוכלו לשחק נגד מכבי חיפה. מצד שני, מבכים על ההרחקה של לוקאס פלקאו באדום ישיר אחרי נעיצה ברגל של שחקן סכנין והוא ייעדר נגד הירוקים. הברזילאי הוא אחד השחקנים הדומיננטים במערך של ברדה ומעניין יהיה לראות איך בחודורוב יסתדרו בלעדיו. לגבי לויזו, הכוכב הקפריסאי היה מנקודות האור בקבוצה למרות שלא כבש בשני מצבים נהדרים שסידר לעצמו.

לויזוס לויזו, מנקודות האור (שחר גרוס)לויזוס לויזו, מנקודות האור (שחר גרוס)

במחזור הקרוב תארח הקבוצה את מכבי חיפה באצטדיון בלומפילד, במשחק שמסתמן כאחד המרכזיים במאבק על הכרטיס לאירופה וההערכה שהמפגש הזה עשוי להשפיע ישירות על זהות הקבוצות שיסיימו במקומות המובילים לשם. האדומים מכוונים לסיים בין שלוש הראשונות כדי להבטיח כרטיס בטוח למוקדמות הקונפרנס ליג. ניצחון על הירוקים יגדיל את הפער מהם לשמונה נקודות בדיוק לפני פתיחת הפלייאוף, מקדמה משמעותית לקראת הישורת האחרונה של העונה. המגן השמאלי דורון ליידנר בספק למשחק וייבדק ביממה הקרובה.

