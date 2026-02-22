יום ראשון, 22.02.2026 שעה 07:57
 מזרח 
31-41נאשוויל1
30-21סינסינטי2
31-21ניו יורק רד בולס3
30-11די.סי. יונייטד4
11-11שארלוט5
00-00ניו יורק סיטי6
03-21טורונטו7
03-21קולומבוס קרו8
02-11אורלנדו סיטי9
02-11שיקאגו פייר10
01-01פילדלפיה יוניון11
02-01אטלנטה יונייטד12
04-11ניו אינגלנד רבולושן13
03-01אינטר מיאמי14
05-01מונטריאול15
 מערב 
30-51סן דייגו אפ.סי1
30-31FC לוס אנג'לס2
30-31סן חוזה ארת'קווייקס3
32-31דאלאס4
32-31פורטלנד טימברס5
31-21יוסטון דינמו6
30-11ונקובר ווייטקאפס7
12-21מינסוטה יונייטד8
12-21אוסטין9
11-11סנט לואיס סיטי10
00-00סיאטל סאונדרס11
00-00קולורדו ראפידס12
00-00לוס אנג'לס גלאקסי13
01-01ריאל סולט לייק14
03-01קנזס סיטי15

"הופעת בריבו קלאסית", "ל-DC יש סיבות להאמין"

בארצות הברית שיבחו את הישראלי אחרי שכבש שער ניצחון מול האקסית: "הפך לגיבור של קבוצתו החדשה, היה נחוש להוכיח שהוא שווה את הכסף ששולם עליו"

|
תאי בריבו (רויטרס)
תאי בריבו (רויטרס)

תאי בריבו הבקיע את שער הניצחון בקבוצתו החדשה DC יונייטד, שגברה 0:1 על האקסית של הישראלי, פילדלפיה יוניון. בתקשורת האמריקאית לא נותרו אדישים לגול של החלוץ ולעובדה שהגיע דווקא נגד קבוצתו לשעבר, וחילקו לו מחמאות.

“תאי בריבו השיג נקמה קטנה ביוניון במשחקו הראשון במדי די.סי יונייטד”, נכתב בארה”ב, “זה הרגיש כמעט בלתי נמנע כשבריבו כבש מול קבוצתו לשעבר בדקה ה-23, ולא רק בגלל הצעקה בחגיגה”.

בכלי תקשורת נוסף נכתב: “איזה הבדל עושה שנה. בדיוק בזמן הזה בעונה שעברה, תאי בריבו שרך את נעליו כדי להוביל את פילדלפיה יוניון לניצחון 2:4 במחזור הפתיחה מול אורלנדו סיטי, משחק שבו החלוץ הישראלי הבינלאומי כבש צמד. הפעם בריבו פגש את חבריו לשעבר והפך לגיבור של קבוצתו החדשה בניצחון מפתיע 0:1 של די.סי יונייטד”.

תאי בריבו כובש (רויטרס)תאי בריבו כובש (רויטרס)

“בריבו קלאסי”

“כ-Designated Player, בריבו נראה נחוש להוכיח שדי.סי צדקה כשהשקיעה 4.6 מיליון דולר כדי לצרפו מהיוניון לקראת עונת 2026, וזה בדיוק מה שעשה בדקה ה-23, עם סיומת אלגנטית שהכניעה את אנדרה בלייק והעניקה ליונייטד את ניצחונה הראשון העונה”, נכתב בארה”ב.

“ההופעה הייתה בריבו קלאסי, מלך שערי פילדלפיה בעונה שעברה עם 19 שערים בכל המסגרות. בסך הכל רשם 35 שערים ו-6 בישולים ב-67 הופעות במדי היוניון. בדי.סי מקווים שהתוצאה המפתיעה במחזור ה-1 תהווה את תחילתה של התחדשות בבירת ארצות הברית, לאחר עונת 2025 מאכזבת שבה סיימו במקום האחרון בליגה עם 25 נקודות ו-5 ניצחונות בלבד, אחרי הופעת הבכורה המבטיחה של בריבו, יש סיבה להאמין”, סיכמו.

