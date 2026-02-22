נגד האקסית: שער ניצחון לבריבו ב-DC יונייטד

תאי בריבו לא היה צריך יותר מדי זמן כדי לתת הצהרה. החלוץ הישראלי כבש הלילה את שער הניצחון מול האקסית פילדלפיה יוניון והעניק ל-DC יונייטד 0:1 יוקרתי במחזור הפתיחה של ה-MLS. שנה בלבד אחרי שפתח עונה במדי פילדלפיה עם צמד ב-2:4 על אורלנדו, בריבו מצא את עצמו בצד השני, והפעם הוא זה שהכריע את חבריו לשעבר.

הוכיח את עצמו

השער הגיע בדקה ה-23 במהלך מתפרצת מדויקת. ז'ואאו פגלו שלח כדור עומק חכם, ובריבו המשיך בנגיעה ראשונה חדה לרשת של אנדרה בלייק. עוד קודם לכן הוא כבר מצא את השער, אך הכיבוש נפסל בטענת נבדל. כעת, כ-Designated Player שנרכש תמורת 4.6 מיליון דולר, בריבו הוכיח מדוע בוושינגטון האמינו בו והשקיעו בו לקראת עונת 2026.

ההופעה הזו המשיכה את הקו מהעונה שעברה, אז היה מלך שערי פילדלפיה עם 19 כיבושים בכל המסגרות ו-16 בליגה. בסך הכל סיים את תקופתו ביוניון עם 35 שערים ו-6 בישולים ב-67 הופעות, מספרים שהפכו אותו לאחד החלוצים היעילים בליגה.

תאי בריבו (רויטרס)

פילדלפיה הסתבכה עוד יותר בדקה ה-59 כשאיזקיאל אלדו בן ה-20 הורחק בכרטיס אדום ישיר והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים עד הסיום. מנגד, שון ג'ונסון רשם בכורה מוצלחת בשער של DC עם 3 עצירות, בעוד לואי מונטיאנו הרומני ערך הופעת בכורה כשעלה מהספסל. עבור DC, שסיימה את 2025 במקום האחרון עם 25 נקודות בלבד, הניצחון הזה עשוי להיות סימן לפתיחה חדשה, ועבור בריבו, זו הייתה הצהרת כוונות אישית מול מי שהייתה ביתו עד לא מזמן.

# עוד ב-MLS, רן בנימין ערך הופעת בכורה בדאלאס כשנכנס בדקה ה-92 בניצחון 2:3 על טורונטו, כשקבוצתו פתחה את העונה בצורה חיובית והוא עצמו זכה לטעימה ויקווה לקבל יותר דקות במשחק הבא.