יום ראשון, 22.02.2026 שעה 07:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
31-41נאשוויל1
30-21סינסינטי2
31-21ניו יורק רד בולס3
30-11די.סי. יונייטד4
11-11שארלוט5
00-00ניו יורק סיטי6
03-21טורונטו7
03-21קולומבוס קרו8
02-11אורלנדו סיטי9
02-11שיקאגו פייר10
01-01פילדלפיה יוניון11
02-01אטלנטה יונייטד12
04-11ניו אינגלנד רבולושן13
03-01אינטר מיאמי14
05-01מונטריאול15
 מערב 
30-51סן דייגו אפ.סי1
30-31FC לוס אנג'לס2
30-31סן חוזה ארת'קווייקס3
32-31דאלאס4
32-31פורטלנד טימברס5
31-21יוסטון דינמו6
30-11ונקובר ווייטקאפס7
12-21מינסוטה יונייטד8
12-21אוסטין9
11-11סנט לואיס סיטי10
00-00סיאטל סאונדרס11
00-00קולורדו ראפידס12
00-00לוס אנג'לס גלאקסי13
01-01ריאל סולט לייק14
03-01קנזס סיטי15

אינטר מיאמי ומסי נכנעו 3:0 בפתיחת עונת ה-MLS

האלופה והפרעוש ספגו הפסד כואב מלוס אנג'לס FC ופתחו בצורה מאכזבת את עונת 2026 בארצות הברית. דויד מרטינס, דניס בואנגה וניית'ן אורדס הבקיעו

|
ליאו מסי (רויטרס)
ליאו מסי (רויטרס)

אלופת ה-MLS אינטר מיאמי פתחה הבוקר את עונת 2026 עם אכזבה גדולה, כשהובסה 3:0 בידי לוס אנג'לס FC במשחק שנערך בקליפורניה. ליאו מסי ניסה שוב ושוב לקחת אחריות ולהוביל את קבוצתו, אך הפעם לא הצליח להושיע, והקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו נראתה חשופה בהגנה וחסרת חדות ברגעי ההכרעה.

הגנה פרוצה וערב חד צדדי

השער הראשון הגיע בדקה ה-37 לאחר איבוד כדור רשלני של ההגנה הוורודה. טימותי טילמן חטף באומץ והעביר מסירה חדה לדויד מרטינס, שמצא את עצמו מול שלושה שחקנים ועוד השוער וסיים בקור רוח פנימה. עוד קודם לכן הזהיר מרטינס עם בעיטה מסוכנת, אך הפעם הוא כבר לא פספס והוריד את המארחת להפסקה ביתרון מוצדק.

בדקה ה-73 הגיע השני, במהלך מתפרצת קטלני. טילמן שוב היה האיש שבישל, כשהכניס כדור מושלם לדניס בואנגה. החלוץ הצרפתי-גאבונזי השתחרר מהשמירה, חלף על פני השוער וסיים בקלות לרשת כדי להכפיל את היתרון ולהכניס את אינטר מיאמי ללחץ גדול.

בתוך תוספת הזמן נחתם הערב עם השלישי. בואנגה פרץ באגף, חלף על פני שני שחקני הגנה והעביר כדור רוחב מדויק לניית'ן אורדס, שנותר חופשי מול השער ודחק מקרוב פנימה. זה היה האות לחגיגות ביציעים ולסיום עגום עבור מסי וחבריו, שמתחילים את העונה עם פתיחה מאכזבת במיוחד ועם הרבה סימני שאלה להמשך הדרך.

/* LAST / NEXT ROUNDs */