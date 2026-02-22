"אמרתי לטורקי שבחיים לא יכתוב את זה יותר"

רגע אחרי שהביס את היריב הטורקי קיונצ’ו וגרם לו להיכנע אחרי שני סיבובים, הכוכב הישראלי העולה אהבת השם גורדון סיפר על ההתרגשות לפני ועל התחושות אחרי הניצחון הענק בראיון ראשון ובלעדי ל-ONE.

אז נתחיל בשאלה המתבקשת, איך אתה מרגיש שעתיים אחרי הניצחון הגדול?

“הרגשה מטורפת. כמות השמחה שאני מרגיש היא פשוט מדהימה. הניצחון הזה כל כך חשוב לעם ישראל בשבילי ובשביל המשפחה שלי. יש הרבה דברים שעברתי בהכנות לקרב הזה שאף אחד לא יודע ובאמת שכמעט אף אחד לא מבין כמה חשוב זה היה בשבילי ומה אומר הניצחון הזה, אני מתרגש בטירוף“.

האמת שראינו התפרצות רגשות יוצאת דופן, מה עובר בראש ברגע שמכריזים שהקרב נגמר וניצחת?

“בלתי ניתן להסביר במילים. חייכתי ואפילו קצת בכיתי אם ראיתם. תשמע, היה לי הרבה על הכתפיים, זה היה מטורף שכל העם היה איתי וכל העם רצה שאני אנצח והייתי בתחושה שפשוט אסור לי להפסיד את הקרב הזה. כבר שבוע לפני הקרב אמרתי לאורן ארוסתי שאני מת כבר להיות אחרי כי ידעתי כמה האושר הולך להיות גדול”.

אהבת השם: "הניצחון מוקדש לחיילי צה"ל"

“התפללתי, עם ישראל נותן לי כוח”

היריבות הזאת הייתה יותר מיריבות רגילה, האם הרגשת שזה השפיע עליך לפני ובמהלך הקרב?

“התרגשתי מאוד בחדר הלבשה היה הרבה על הכתפיים שלי, אבל התפללתי המון והאמנתי, לא הפסקתי להאמין ויכול להיות שזה קצת השפיע עליי, אבל ניסיתי כמה שפחות להתרכז בכעס ולהיות ממוקד רק בקרב ובאסטרטגיה, ובסוף ניצחתי אז זה הכי חשוב”.

איך הייתה ההרגשה לראות כל כך הרבה דגלי ישראל ביציע וכמות כזאת של אוהדים ישראלים ויהודים שהגיעו לתמוך בך?

“זה היה מרגש בטירוף וזה היה לא מובן מאליו בכלל, התרגשתי וזה באמת נתן לי כוח, כל עם ישראל נותן לי כוח ואני מודה לאלוהים על עם כזה ומדינה כזאת ואחדות שראיתי בין כולם, זאת הייתה זכות ענקית”.

ההתפוצצות בתקשורת היא חסרת תקדים, איך התחושה שמדינה שלמה מדברת עליך?

“זה מטורף ברמות, אבל שום דבר לא קורה סתם, תודה לאלוהים, נבחרתי לעשות את זה. זה יכול היה להיות כל אחד, אבל נבחרתי להיות זה שעושה את זה ואני גאה לייצג את המדינה בכבוד, ותמיד הרגשתי שאני אהיה זה שאשים את הענף על המפה”.

אהבת השם גורדון. גאווה ( (Reels.il)

מה המסר שלך לעם ישראל ומה הלאה לאהבת השם גורדון?

“להמשיך לעשות את מה שאני עושה ולהיות באמת הכי טוב בעולם בעזרת השם, האמונה באלוהים, הצניעות והעבודה הקשה יביאו אותי להיות האלוף של הארגון הזה וזאת המטרה הבאה שלי”.

“אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל עם ישראל ולכל מי שתמך בי ואני מבטיח שבעזרת השם זאת רק ההתחלה ואני אמשיך לייצג בכבוד את הדגל, היסטוריה קרתה היום. אני רוצה לומר תודה ענקית לערוץ ואתר ONE על התמיכה לאורך הדרך והשידור המדהים, לאמא שלי, לארוסתי אורן וההורים שלה ניר וריקי, לסוכנת שלי גלי, לאחים שלי רוח ואמון, למאמן שלי אלכס דר, לטלי ובורלה, לכל צוות מאניה ג’ינס שעשו עבודה מדהימה, לארומה, גרוב 107, דופה, תאי תורס, אינפיניקס וכל מי שתמך בי, וכמובן שהכי חשוב לבורא עולם שבלעדיו כלום לא היה קורה”.

מה היו חילופי הדברים ביניכם בסוף הקרב?

“האמת שאני פניתי אליו ראשון ושאלתי אותו ישר למה הוא כתב את מה שהוא כתב (לשחרר את המדינה המומצאת), והוא ישר אמר שהוא לא רוצה לערבב פוליטיקה וספורט ושספורט צריך לאחד, אמרתי לו שהוא לא היה צריך לחצות את הקו הזה ולכתוב את זה ושהכל יכול היה להימנע, ושלא יעשה את זה בחיים יותר. הוא אמר שהכל היה חלק מהבילד אפ לקרב ושהכל חלק מהשואו, אבל אמרתי לו שאני לא מכבד ולא מקבל את מה שהוא עשה, אבל מכבד אותו על זה שהוא נכנס לזירה לפחות”.