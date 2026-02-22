סבאיוס התנצל על הפסד ריאל: אני לוקח אחריות

דני סבאיוס מצא את עצמו בלב הסערה לאחר ההפסד הדרמטי 2:1 לאוססונה, משחק שבו טעות אחת בדקות הסיום עלתה לריאל מדריד ביוקר. הקשר, שנכנס כמחליף בדקה ה-82 במקום ארדה גולר, ניסה להניע התקפה כשהתוצאה עמדה על 1:1, אך איבד כדור בחצי המגרש של קבוצתו והעניק לראול גארסיה הזדמנות שלא הוחמצה. המהלך הסתיים בשער מדויק של שחקן אוססונה מול טיבו קורטואה והכריע את ההתמודדות, הפסד שכאב במיוחד משום שהוא העביר את יתרון הפסגה לידי ברצלונה, שתוכל לנצל את המעידה.

שעות לאחר שריקת הסיום סבאיוס לא התחבא. בחשבון ה-X שלו פרסם מסר קצר וברור: "אני לוקח אחריות", בצירוף אימוג'י מתנצל ותמונה מהמשחק. ההודאה הישירה בטעות זכתה לתגובות חיוביות מצד חלק מהאוהדים, ששיבחו את הבגרות והנכונות לעמוד מול הביקורת ברגע רגיש כל כך בעונה.

הטעות הזו הגיעה בעונה שגם כך אינה פשוטה עבורו. בעונתו החמישית במועדון, סבאיוס עדיין מחפש את הנוסחה שתבטיח לו מקום קבוע בהרכב. למרות ציפיות שיקבל יותר הזדמנויות בעונה שבה הורגש מחסור בקשר יצירתי, בפועל מעמדו לא השתפר באופן משמעותי.

ממעט לשחק

גם חילופי המאמנים לא שינו את התמונה. תחת צ'אבי אלונסו בתחילת העונה הוא התקשה להרשים, וגם מאז מינויו של אלברו ארבלואה לאחר הסופר קאפ הספרדי לא הצליח לייצר רצף הופעות משמעותי. מתוך 10 משחקים בהם ארבלואה עמד על הקווים, סבאיוס שותף רק ב-5 ולא קיבל אפילו דקה אחת במפגש הגביע מול אלבסטה.

בסך הכל צבר 144 דקות מתוך יותר מ-900 אפשריות מאז חילופי המאמנים, מעט יותר מ-10 אחוזים מזמן המשחק. הנתונים הללו ממחישים עד כמה חלקו שולי ברוטציה הנוכחית, וכיצד כל טעות בודדת מקבלת משקל כבד יותר כאשר ההזדמנויות להוכיח את עצמו כה מצומצמות.

כעת נותר לראות האם ההתנצלות ולקיחת האחריות יהפכו לנקודת מפנה אישית עבורו, או שהרגע הכואב באל סאדר יעמיק עוד יותר את תחושת ההחמצה בעונה שממשיכה לברוח לו בין הידיים.