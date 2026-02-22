רונאלדו: אני שייך לערב הסעודית, רוצה להמשיך פה

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך להוכיח שהגיל הוא רק מספר. הכוכב הפורטוגלי הוביל את אל נאסר לניצחון 0:4 על אל חאזם, עם צמד שערים שהעלה את קבוצתו למקום הראשון בליגה, לאחר המעידה של אל הילאל. מעבר להשפעה המיידית על טבלת הליגה, רונאלדו חצה ציון דרך היסטורי נוסף, 964 שערים בקריירה, והוא מתקרב בצעדי ענק ליעד האישי של 1,000 כיבושים.

“אני שייך לערב הסעודית. אני רוצה להמשיך כאן”, אמר רונאלדו לאחר המשחק. “זו מדינה שקיבלה אותי, וגם את המשפחה והחברים שלי. אני שמח כאן ורוצה להמשיך כאן”. בכך שם סוף לספקולציות סביב עתידו והבהיר כי בכוונתו להישאר ולהוביל את המועדון גם בשנים הקרובות.

500 שערים אחרי גיל 30

המספרים סביב רונאלדו בלתי נתפסים. מאז שחגג 30, הפורטוגלי כבש 500 שערים, יותר מכל הקריירה של שחקנים אגדיים כמו וויין רוני, סרחיו אגוארו, דידייה דרוגבה, סמואל אטו, מוחמד סלאח וניימאר. מדובר בנתון שממחיש עד כמה יוצאת דופן העקביות שלו לאורך יותר מעשור.

כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

הצמד האחרון היה הופעתו השנייה בלבד מאז העימות המתוקשר שלו עם הנהלת המועדון והליגה, ונראה כי התשובה שלו ניתנת על הדשא. 3 שערים ב-2 משחקים, רעב בלתי נגמר ושאיפה ברורה להגיע ל-1,000 שערים, יעד שנשמע פעם דמיוני והיום נראה קרוב מתמיד.

אל נאסר יודעת שהחלום לזכות בתואר הופך פשוט בהרבה כשמספר 7 על המגרש. שער מוקדם שפתח את המשחק, שליטה מוחלטת בקצב והנהגה שקטה שמביאה ביטחון לכל הסובבים אותו. בגיל שבו רבים כבר מסכמים קריירה, רונאלדו ממשיך להגדיל אותה.