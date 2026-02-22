יום ראשון, 22.02.2026 שעה 15:33
תואר 26 בקריירה: אלקרס זכה בטורניר דוחא

המדורג 1 בעולם הביס 2:6, 1:6 את ארתור פיס ב-50 דקות בלבד ושמר על מאזן מושלם ב-2026. הספרדי: "אחד המשחקים הטובים שלי". הצרפתי שבר מחבט

קרלוס אלקראז חוגג את הניצחון עם הפרס. (רויטרס)
קרלוס אלקרס ממשיך לבסס את מעמדו כשליט הבלתי מעורער של הטניס העולמי בפתיחת שנת 2026. הספרדי בן ה-22 השלים הערב (שבת) זכייה מרשימה בטורניר דוחא (ATP 500) לאחר תצוגת תכלית בגמר שנמשכה 50 דקות בלבד. אלקרס הביס את ארתור פיס הצרפתי בתוצאה 2:6, 1:6 והניף את הגביע ה-26 בקריירה שלו.

עבור המדורג ראשון בעולם, מדובר בהמשך ישיר לפתיחת העונה החלומית. כ-20 יום לאחר הזכייה באליפות אוסטרליה הפתוחה והשלמת ה"גראנד סלאם" בקריירה, אלקרס עומד כעת על מאזן מושלם של 0:12 מתחילת השנה. הזכייה בקטאר הפכה את דוחא למדינה ה-14 בה אלקרס זוכה בתואר סבב, והוא השתווה לאנדי מארי עם תשעה תארים בקטגוריית ATP 500.

קרלוס אלקראס חוגג ניצחון בגמר (רויטרס)קרלוס אלקראס חוגג ניצחון בגמר (רויטרס)

הגמר עצמו היה במעמד צד אחד מהרגע הראשון. אלקרס שבר את ההגשות של יריבו כבר במשחקון הפתיחה ולא הביט לאחור. הוא שלט בכל אספקט במגרש, כשהוא מציג טניס התקפי ומדויק שהותיר את פיס חסר אונים. פערי הרמות היו ברורים, והתסכול של הצרפתי בן ה-21 הגיע לשיאו במערכה השנייה, כאשר בפיגור 3:0 הוא ניפץ את המחבט שלו בזעם על המשטח הקשה.

"זה היה שבוע נהדר, גם על המגרש וגם מחוצה לו", אמר אלקרס בסיום, כשהוא מרוצה מאוד מרמת המשחק שהציג. "הרגשתי ששיחקתי טניס יוצא דופן. הייתי אגרסיבי כשצריך והגנתי היטב. אני חושב שאכניס את המשחק הזה לרשימת 10 או 15 המשחקים הטובים ביותר שלי בקריירה מבחינת רמת הביצוע. באתי השנה רעב יותר אחרי שהודחתי ברבע הגמר בשנה שעברה".

עבור ארתור פיס, למרות ההפסד הכואב והחד-צדדי, מדובר בשבוע מעודד מאוד. הצרפתי חזר לסבב לאחרונה לאחר היעדרות של שמונה חודשים בעקבות שבר בגב, וזהו הטורניר השלישי בלבד שלו מאז החזרה לפעילות. ההגעה לגמר צפויה להקפיץ אותו למקום ה-33 בדירוג העולמי החדש. "קרלוס כרגע ברמה אחרת לגמרי ואני עדיין לא שם", הודה פיס בכנות בסיום המשחק. "אני צריך להמשיך לעבוד קשה, אבל הגעה לגמר אחרי תקופה ארוכה בחוץ היא סימן חיובי".

פרט פיקנטי שנרשם בגמר הוא שזו הייתה הפעם הראשונה בקריירה של אלקרס (בגמר ה-34 שלו) שהוא מתמודד מול יריב צעיר ממנו בגיל. הספרדי ימשיך כעת ליעדים הבאים בסבב, כשהוא נראה מוכן מתמיד להגן על תאריו בטורנירים הגדולים בארצות הברית.

