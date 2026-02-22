שמחה בטבריה: ניצחון סופר חשוב, היינו ראויים

בעירוני טבריה חגגו ארוכות בסיום המשחק את הניצחון הדרמטי 1:2 על נועלת הטבלה, בני ריינה, לאחר השער הדרמטי של גיא חדידה עמוק עמוק בתוספת הזמן, למעשה במהלך האחרון של המשחק. הניצחון הרחיק את טבריה למרחק 6 נקודות מהקו האדום.

השחקנים שרו ורקדו בחדר ההלבשה. אחד הבעלים, מיקי ביתן, חגג אתמול את יום הולדתו ובסיום אמרו לו: "היינו חייבים לתת לך את המתנה הזאת". הבעלים הנוסף, אריה קלמנזון, אמר בסיום: "הכותרת הכי מתאימה למשחק בזה היא שגרם של מזל עדיף על קילוגרם של שכל. הגיע הזמן שהמזל יהיה בצד שלנו".

"היה קריטי לנצח, אחרי ששישה משחקים לא ניצחנו", אמרו במועדון. "במיוחד אחרי שקריית שמונה ניצחה ויש לנו בשבוע הבא את בית''ר בטדי ואחרי זה משחק קריטי נגד אשדוד".

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

“בסוף גם אלילת המזל הייתה לטובתנו”

המאמן, אלירן חודדה, אמר בסיום: "ניצחון מאוד חשוב, בוודאי לאור הטבלה והתוצאות היום. היינו ראויים לניצחון. למעט רבע שעה בפתיחת המחצית השנייה היינו עדיפים לאורך כל המשחק. ספגנו שער משום דבר וזה משהו שקורה לנו יותר מדי העונה. אני שמח שהשחקנים הראו אופי ובגרות.

“שיחקנו היום כדורגל טוב והכדור לא רצה להיכנס. שמח שהיינו שם כל הזמן מבחינת הגישה והכדורגל ובסוף גם אלילת המזל הייתה לטובתנו". מחמאות גדולות ניתנו בקבוצה לקפטן, גיא חדידה, שבישל באומנות את השער הראשון לסטניסלב בילנקי וכמובן כבש את שער הניצחון.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

חדידה הוא המוציא לפועל העיקרי של הקבוצה עם שישה שערים ושישה בישולים. חוץ מזה, הראש של הקשר העניק לטבריה כבר 4 נקודות קריטיות העונה בתוספת הזמן (גם ב-1:1 מול מכבי חיפה וכמובן אתמול הוא כבש בנגיחות), ובקבוצה אמרו: הוא היה חסר לנו מאוד, כשהיה פצוע. הבאנו אותו בדיוק בשביל הדברים האלה: להוביל, לכבוש, לבשל ולהניע אותנו".

גיא חדידה עצמו אמר בסיום: "האם אני שחקן הקלאץ' של טבריה? את זה אתה אמרת. אני שמח שהבאתי שלוש נקודות לקבוצה. אני פה בשביל לעזור לקבוצה שלי ולתת הכל על המגרש בשבילה. בשביל זה הביאו אותי. היה חשוב מאוד לנצח היום וניצחנו קבוצה טובה, שהיתה שקולה לנו רב המשחק".

גולאני וקלטינס ייעדרו מהמשחק מול בית”ר

בקבוצה החמיאו גם לאלי בלילתי, שהיה מאוד נייד ועשה הרבה קילומטראז’ וכמובן בישל בקרן את שער הניצחון לווהיב חביבאללה, שעשה אותו הדבר בצד השני של המגרש. מחמאות הגיעו גם לסטניסלב בילנקי, שעבד קשה בהתקפה ובא על שכרו בשער שכבש, השישי שלו העונה.

גיא חדידה חוגג את שער הניצחון (חג'אג' רחאל)

דניאל גולאני ודוד קלטינס ייעדרו כנראה גם בשבוע הבא. קלטינס הרגיש השבוע באימונים את שריר התאומים והשבוע ייבדק כדי לאבחן בדיוק את חומרת הפציעה. גולאני מחלים מקרע חלקי בשריר הירך האחורי וכן צפוי לחזור בעוד שבועיים, מול אשדוד. מי שכן יחזור בשבוע הבא הוא ניב גוטליב, שנעדר אתמול עקב צבירת חמישה כרטיסים צהובים.

הקבוצה תקבל מחר יום חופש ואז תתחיל להתכונן למשחק הקשה בשבת (טדי, 15:00) מול בית''ר ירושלים. "יחסי הכוחות ברורים", אמר חודדה לקראת המשחק. "ננסה ללמוד מהמשחקים שהיו לנו נגדם בליגה ובגביע ולתקן את מה שעשינו פחות טוב”. "זה יהיה הכי כיף בעולם", אמר חדידה. "בשביל משחקים כאלה משחקים כדורגל".