יום ראשון, 22.02.2026 שעה 07:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"נעקצנו, היינו שווים 3-4 שערים, חסר קשר 10"

אכזבה במכבי חיפה אחרי ה-1:0 להפועל פ"ת. הפציעה של רטנר לא רצינית והוא צפוי לצאת עם הנוער, בטאיי סובל מדלקת בברך. בכר: "במבחן התוצאה נכשלנו"

|
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא הסתירו את אכזבתם מההפסד 1:0 אתמול (שבת) מול הפועל פתח תקווה שהרחיק את הקבוצה בנקודה נוספת מהמקום הרביעי שם נמצאת הפועל תל אביב, שכעת נמצאת שש נקודות מחיפה. האכזבה הגיעה בעיקר לנוכח העובדה שהקבוצה הגיעה למספר גדול של הזדמנויות שלא נוצלו בעיקר במחצית הראשונה.

"המשחק הזה יכול היה להיגמר בתוצאה 1:4 קל לטובתנו, אבל נקלענו ליום ששום דבר לא הלך ליד השער של פ"ת, שידעו לנצל טעות אחת שלנו בהגנה כדי לחזור עם כל שלוש הנקודות. חבל שפנדל ברור לטובתנו לא נשרק כאשר רואים הכשלה ברורה על יילה בטאיי. נעקצנו, אבל זה הכדורגל", אמרו בקבוצה.

יילה בטאיי (עמרי שטיין)יילה בטאיי (עמרי שטיין)

אגב, בטאיי, שהיה אחד מהטובים במגרש עלה לשחק לא לפני שעבר מבחן כשירות בגלל דלקת בברך בעקבותיה גם הוחלף במהלך המחצית השנייה. בחיפה ידעו מראש שהמגן יתקשה לסיים משחק שלם ועכשיו ינסו להכשירו לקראת הפועל ת"א בשבוע הבא.

רטנר ימריא עם קבוצת הנוער, גם פיינגזיכט וגבאי

שחקן נוסף שנפצע הוא הקשר הצעיר נבות רטנר שרשם משחק פחות טוב מהמחזור שעבר. רטנר נפגע בקרסול במהלך המחצית השנייה והוחלף אבל על פי האבחנה הראשונה נראה שלא מדובר בפציעה שתמנע ממנו לצאת מחר עם קבוצת הנוער למשחק מול אתלטיקו מדריד במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות. למשחק הזה ייצאו גם ינון פיינגזיכט, שאתמול רשם את משחקו הטוב ביותר למרות ההפסד וניב גבאי שנכנס כמחליף בשלהי המשחק.

ינון פיינגזיכט. ימריא גם הוא למשחק מול אתלטיקו מדריד (עמרי שטיין)ינון פיינגזיכט. ימריא גם הוא למשחק מול אתלטיקו מדריד (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא מסתירים את האכזבה מכך שלקבוצה חסרה איכות של שחקנים ברמה גבוהה יותר מאלה שישנם בתפקידים ספציפיים: "אם היה מגיע בחלון ההעברות קשר 10 איכותי כמו שהגיע מנואל בנסון, ששדרג את החלק ההתקפי, היה קל יותר לפצח קבוצה כמו הפועל פ"ת. אתמול ניכר שהיה חסר לנו לא רק 10, אלא גם חלוץ נוסף שיכול לקום מהספסל ולעשות את ההבדל" הוסיפו בקבוצה. 

בכר: “יש כאן קבוצה שיודעת לשחק כדורגל”. וגם: הפצועים

גם המאמן ברק בכר יצא בתחושות מעורבות בסיום המשחק: "במבחן התוצאה נכשלנו. יש כאן קבוצה טובה שיודעת לשחק כדורגל. אני מרגיש ששיחקנו טוב מול קבוצה שיודעת להניע את הכדור. זה לא משחק שהיינו צריכים להפסיד אותו אבל זה הכדורגל". על השאלה מדוע עבדולאי סק בחר לעזוב את עמדתו כבלם ולתמוך בהתקפה אמר בכר: "אני נתתי הוראה לעבדולאי סק לעלות למעלה כי חשבתי שיש לו נוכחות ברחבת היריב והוא יכול לייצר מצבים”.

הקבוצה תצא במחזור הבא לבלומפילד למשחק על 6 נקודות. בכרמל מקווים שלבכר יעמוד סגל הרבה יותר חזק כשמספר שחקנים אמורים לחזור ולהתאמן בצורה מלאה אחרי פציעות ארוכות: עלי מוחמד, קני סייף ואיתן אזולאי.

