"נעקצנו, היינו שווים 3-4 שערים, חסר קשר 10"

במכבי חיפה לא הסתירו את אכזבתם מההפסד 1:0 אתמול (שבת) מול הפועל פתח תקווה שהרחיק את הקבוצה בנקודה נוספת מהמקום הרביעי שם נמצאת הפועל תל אביב, שכעת נמצאת שש נקודות מחיפה. האכזבה הגיעה בעיקר לנוכח העובדה שהקבוצה הגיעה למספר גדול של הזדמנויות שלא נוצלו בעיקר במחצית הראשונה.

"המשחק הזה יכול היה להיגמר בתוצאה 1:4 קל לטובתנו, אבל נקלענו ליום ששום דבר לא הלך ליד השער של פ"ת, שידעו לנצל טעות אחת שלנו בהגנה כדי לחזור עם כל שלוש הנקודות. חבל שפנדל ברור לטובתנו לא נשרק כאשר רואים הכשלה ברורה על יילה בטאיי. נעקצנו, אבל זה הכדורגל", אמרו בקבוצה.

יילה בטאיי (עמרי שטיין)

אגב, בטאיי, שהיה אחד מהטובים במגרש עלה לשחק לא לפני שעבר מבחן כשירות בגלל דלקת בברך בעקבותיה גם הוחלף במהלך המחצית השנייה. בחיפה ידעו מראש שהמגן יתקשה לסיים משחק שלם ועכשיו ינסו להכשירו לקראת הפועל ת"א בשבוע הבא.

רטנר ימריא עם קבוצת הנוער, גם פיינגזיכט וגבאי

שחקן נוסף שנפצע הוא הקשר הצעיר נבות רטנר שרשם משחק פחות טוב מהמחזור שעבר. רטנר נפגע בקרסול במהלך המחצית השנייה והוחלף אבל על פי האבחנה הראשונה נראה שלא מדובר בפציעה שתמנע ממנו לצאת מחר עם קבוצת הנוער למשחק מול אתלטיקו מדריד במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות. למשחק הזה ייצאו גם ינון פיינגזיכט, שאתמול רשם את משחקו הטוב ביותר למרות ההפסד וניב גבאי שנכנס כמחליף בשלהי המשחק.

ינון פיינגזיכט. ימריא גם הוא למשחק מול אתלטיקו מדריד (עמרי שטיין)

במכבי חיפה לא מסתירים את האכזבה מכך שלקבוצה חסרה איכות של שחקנים ברמה גבוהה יותר מאלה שישנם בתפקידים ספציפיים: "אם היה מגיע בחלון ההעברות קשר 10 איכותי כמו שהגיע מנואל בנסון, ששדרג את החלק ההתקפי, היה קל יותר לפצח קבוצה כמו הפועל פ"ת. אתמול ניכר שהיה חסר לנו לא רק 10, אלא גם חלוץ נוסף שיכול לקום מהספסל ולעשות את ההבדל" הוסיפו בקבוצה.

בכר: “יש כאן קבוצה שיודעת לשחק כדורגל”. וגם: הפצועים

גם המאמן ברק בכר יצא בתחושות מעורבות בסיום המשחק: "במבחן התוצאה נכשלנו. יש כאן קבוצה טובה שיודעת לשחק כדורגל. אני מרגיש ששיחקנו טוב מול קבוצה שיודעת להניע את הכדור. זה לא משחק שהיינו צריכים להפסיד אותו אבל זה הכדורגל". על השאלה מדוע עבדולאי סק בחר לעזוב את עמדתו כבלם ולתמוך בהתקפה אמר בכר: "אני נתתי הוראה לעבדולאי סק לעלות למעלה כי חשבתי שיש לו נוכחות ברחבת היריב והוא יכול לייצר מצבים”.

הקבוצה תצא במחזור הבא לבלומפילד למשחק על 6 נקודות. בכרמל מקווים שלבכר יעמוד סגל הרבה יותר חזק כשמספר שחקנים אמורים לחזור ולהתאמן בצורה מלאה אחרי פציעות ארוכות: עלי מוחמד, קני סייף ואיתן אזולאי.