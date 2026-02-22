נבחרת המזחלות הושעתה מאולימפיאדת החורף וסיימה את דרכה מוקדם מהצפוי - כל זאת בגלל שניסתה לבצע החלפה של ספורטאים לקראת המקצה השלישי שלה מחר (ראשון) בצורה לא תקינה.

נבחרת המזחלות ביקשה לשתף בתחרויות את המחליף ווארד פוארסה, שלא שותף בשני המקצים הראשונים שנערכו היום, אך על פי החוקה זה מותר רק אם אחד הספורטאים נפצע או חולה - ועל מנת שזה יתאפשר, אחד הספורטאים בנבחרת, בעידוד חבריו, הודיע שאינו מרגיש טוב ואף הלך לבדיקת רופא וחתם על תצהיר על מנת שהוועד האולימפי יבקש אישור החלפה.

אלא שכאן הסיפור מסתבך. לאחר שעשה זאת, הספורטאי התוודה בפני מנהלת המשלחת שעשה דבר פסול - וחייב את הוועד האולימפי בישראל לפסול את המהלך. מבחינת המשלחת, זו התנהגות שאינה הולמת ולכן היו״ר יעל ארד והמנכ״ל גילי לוסטיג לקחו החלטה אמיצה והודיעו לוועד האולימפי הבינלאומי על פסילת הנבחרת, שסיימה את דרכה.

גילי לוסטיג (חגי מיכאלי)

“בדיקה מעמיקה תיערך בשובה של הנבחרת”

מהוועד האולימפי בישראל נמסר: ״הערב, התקבל אצל ראשי המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים מידע, לפיו חברי נבחרת המזחלות ביקשו להחליף את אחד המשתתפים באופן בלתי ראוי שאינו עומד בסטנדרטים המצופים מספורטאים אולימפיים ואינו בהלימה לערכים האולימפיים. בשל כך התקבלה החלטה לא לאפשר לנבחרת המזחלות להשתתף בתחרות מחר. דיווח בנושא הועבר להוועד האולימפי הבינלאומי.

“בדיקה מעמיקה תיערך בשובה של הנבחרת בתום המשחקים. ההחלטה על ההשעיה המיידית התקבלה גם על דעתם של הספורטאים עצמם. הוועד האולימפי בישראל רואה בחומרה כל סטייה מעקרונות המשחק ההוגן ולא נוכל לקבל התנהגות שאינה הולמת ואנחנו מוקיעים התנהגות כזו מכל וכל״.