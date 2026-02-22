"כשהנוסחה לא עובדת - לריאל אין מה למכור"

ריאל מדריד רשמה אמש (שבת) הופעה עגומה שהסתיימה בהפסד 2:1 צורב לאוססונה. ב'מארקה' לא חסכו בביקורת וקבעו כי “הקבוצה נחשפה במערומיה לאחר שארבלואה שינה חצי מחוליית ההגנה”. הכותרות הדגישו כי כאשר ה"נוסחה של אמבפה וקורטואה לא עובדת, לריאל פשוט אין מה למכור”, כשהכוכב הצרפתי הוגדר כ"רוח רפאים" על המגרש.

ב'אס' הגדירו את התוצאה כהפתעה מרעישה וציינו כי ריאל הציגה יכולת נוראית והשאירה את ויניסיוס מבודד לגמרי בחלק הקדמי. ב'מונדו דפורטיבו' הקטלוני חגגו את המעידה וקבעו כי “ריאל מדריד הפסידה והגישה את המקום הראשון בטבלה לברצלונה על מגש של כסף”.

המאמן אלברו ארבלואה התייחס בסיום לספקות לגבי השיפוט: "ממה שראיתי, ייתכן שהייתה עבירה במהלך המקדים לשער. היו גם שני נבדלים גבוליים מאוד נגדנו. אבל בשורה התחתונה, לא עשינו משחק טוב. אנחנו חייבים לשחק הרבה יותר טוב ובאינטנסיביות גבוהה יותר. זה מה שנדרש בריאל מדריד".

“כשאנחנו חושבים שמישהו לא כשיר, אנחנו לא מסתכנים”

כשנשאל על היכולת ההתקפית, הסביר המאמן: "היה חסר לנו להניע את הכדור מהר יותר. נטינו יותר מדי לאגף שמאל והפכנו לקלים להגנה. לאף אחד לא נעים להפסיד, אבל העונה עוד ארוכה. אם אתה לא ב-100%, כל יריבה יכולה לנצח אותך כי כולם מתכוננים אלינו מצוין. יש לנו הרבה מרחב לשיפור".

ויניסיוס ואלברו ארבלואה (IMAGO)

לגבי העומס על אמבפה, הבהיר ארבלואה: "הוא נח בסוף השבוע שעבר ולא שיחק מול סוסיאדד. כשאנחנו חושבים שמישהו לא כשיר, אנחנו לא מסתכנים. זו החלטה משותפת עם הצוות הרפואי והוא הרגיש מוכן לשחק. אנחנו צריכים את כולם כרגע".

לסיכום, שלח המאמן מסר של חוסן: "אני מקווה שההפסד לא ישפיע, כי בעוד ארבעה ימים אנחנו שוב 'משחקים על החיים שלנו'. קבוצה מראה חוזק ברגעים קשים ואסור שיתעוררו ספקות. אני מאמין בשחקנים שלי ונמשיך לעבוד כדי להוציא מהם את המיטב".