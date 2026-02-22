ארבלואה והשיפוט: שני נבדלים מוצדקים נגדנו

אלברו ארבלואה, מאמנה של ריאל מדריד, היה נחרץ לאחר ההפסד 2:1 של קבוצתו לאוססונה. מעבר לאירוע הפנדל ולשער שנפסל תחילה ולאחר מכן אושר, מאמן הבלאנקוס החריף את הביקורת העצמית שלו בעקבות הגול של ראול גארסיה. שער שלא רק הביא בדיעבד להפסד, אלא אולי גם לאובדן הפסגה.

למה החלפת את ואלוורדה?

“הוא השקיע הרבה מאמץ, שיחק הרבה משחקים ברצף, והוא מתמודד עם הרבה אי נוחות. הוא מרגיש זאת כבר כמה שבועות. והעדפתי לא לקחת סיכון עם פדה. זה היה יותר עניין של לא לקחת סיכונים, למקרה שייפצע”.

האם אתה מחשיב את שער ה-1:2 כחוקי? ומה לגבי הפנדל?

“מהמעט שראיתי, ייתכן שהייתה עבירה במהלך שקדם לכך. שני מצבי נבדל מאוד גבוליים נשרקו נגדנו. לא שיחקנו טוב, אנחנו צריכים לשחק הרבה יותר טוב, עם יותר אינטנסיביות. לא קל לעשות את זה בין רביעי לראשון, אבל זה מה שמצופה מאיתנו. זו ריאל מדריד. ידעתי שהם תובעניים, ולא טעיתי”.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

נראית מזועזע, זה טבעי. מה קרה במחצית הראשונה?

“אף אחד לא אוהב להפסיד, ובטח שלא אנחנו. זו הולכת להיות עונה ארוכה, אמרתי שהיא אפילו עוד לא התחילה. ואני עדיין חושב כך. שלטנו במחצית הראשונה, אבל חסרה לנו מהירות. מול כל מערך הגנתי נמוך אנחנו צריכים להזיז את הכדור מהר יותר. אנחנו צריכים ליצור מצבים בשני האגפים. התמקדנו הרבה באגף שמאל, וזה טבעי, אבל כך קל להגן מולנו. יש לנו עוד משחק ביום רביעי, ואנחנו צריכים לגשת אליו בצורה הטובה ביותר”.

מה הפתרון? נאמר שהייתם איטיים.

“לא אמרתי שהיינו איטיים מדי, אלא שצריך להזיז את הכדור מהר יותר וליצור יותר סכנה. זה עניין של קונספט, לדעת מה אנחנו רוצים לעשות ומה אנחנו רוצים לגרום. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד על זה, לראות מה עשינו טוב ביום שלישי ולא היום. יש עוד הרבה משחקים לשחק. יש לנו הרבה מקום לשיפור. אם אתה לא ב-100 אחוז, כל אחד יכול לנצח אותך. היריבות שלנו מתכוננות היטב למשחקים שלהן”.

עבר חודש וחצי, אבל הבעיות חוזרות. יש חוסר אינטנסיביות. מה לדעתך לא עובד בקבוצה שמונע ממנה לחבר שני משחקים טובים בתוך 3 ימים?

“אמרתי שאנחנו תמיד צריכים להשתוות לאינטנסיביות של היריבה. אני לא יודע אם אני אומר דברים בצורה שונה או לא מתבטא היטב. נכון שלא הצלחנו לחבר משחקים, למרות שהגענו אחרי 3 ניצחונות טובים. אבל זו סיטואציה יום-יומית. אנחנו לא יכולים להיתקע אחרי המשחק הרביעי. לשם אנחנו מכוונים”.

ויניסיוס (רויטרס)

נראה שאמבפה משחק בחצי קצב בלבד, ובכל זאת הוא משחק 90 דקות, ועוד 90 דקות.

“הוא נח בסוף השבוע שעבר, הוא לא שיחק מול ריאל סוסיאדד, וזו לא הייתה סתם קבוצה. כשאנחנו חושבים שהוא לא כשיר, אנחנו לא ניקח סיכונים. זו לא החלטה שאני מקבל לבד, אלא יחד עם הרופאים. הוא הרגיש מוכן לשחק, וכפי שאמרתי, הוא לא שיחק מול ריאל סוסיאדד”.

מה המשמעות של ההפסד הזה?

“אני מקווה שזה לא משהו רציני, כי בעוד 4 ימים אנחנו שוב נלחמים על החיים שלנו. קבוצה מראה את הכוח שלה ברגעי משבר. מה שאנחנו לא יכולים להרשות הוא ספק. אני מאמין בקבוצה שלי. אנחנו צריכים לשמור על רמת הביצוע הזו לאורך זמן. נמשיך לעבוד, לדחוף את עצמנו, ולהוציא את המקסימום מכל שחקן, כי אנחנו צריכים את כולם”.