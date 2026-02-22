יום ראשון, 22.02.2026 שעה 07:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3537-3125אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

ארבלואה והשיפוט: שני נבדלים מוצדקים נגדנו

מאמן ריאל סיכם את ה-2:1 לאוססונה: "ממה שראיתי, ייתכן שהייתה עבירה במהלך שקדם לפנדל". הוא צמצם מחשיבות החילוף של ואלוורדה: "העדפתי לא להסתכן"

|
אלברו ארבלואה (רויטרס)
אלברו ארבלואה (רויטרס)

אלברו ארבלואה, מאמנה של ריאל מדריד, היה נחרץ לאחר ההפסד 2:1 של קבוצתו לאוססונה. מעבר לאירוע הפנדל ולשער שנפסל תחילה ולאחר מכן אושר, מאמן הבלאנקוס החריף את הביקורת העצמית שלו בעקבות הגול של ראול גארסיה. שער שלא רק הביא בדיעבד להפסד, אלא אולי גם לאובדן הפסגה.

למה החלפת את ואלוורדה?
“הוא השקיע הרבה מאמץ, שיחק הרבה משחקים ברצף, והוא מתמודד עם הרבה אי נוחות. הוא מרגיש זאת כבר כמה שבועות. והעדפתי לא לקחת סיכון עם פדה. זה היה יותר עניין של לא לקחת סיכונים, למקרה שייפצע”.

האם אתה מחשיב את שער ה-1:2 כחוקי? ומה לגבי הפנדל?
“מהמעט שראיתי, ייתכן שהייתה עבירה במהלך שקדם לכך. שני מצבי נבדל מאוד גבוליים נשרקו נגדנו. לא שיחקנו טוב, אנחנו צריכים לשחק הרבה יותר טוב, עם יותר אינטנסיביות. לא קל לעשות את זה בין רביעי לראשון, אבל זה מה שמצופה מאיתנו. זו ריאל מדריד. ידעתי שהם תובעניים, ולא טעיתי”.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

נראית מזועזע, זה טבעי. מה קרה במחצית הראשונה?
“אף אחד לא אוהב להפסיד, ובטח שלא אנחנו. זו הולכת להיות עונה ארוכה, אמרתי שהיא אפילו עוד לא התחילה. ואני עדיין חושב כך. שלטנו במחצית הראשונה, אבל חסרה לנו מהירות. מול כל מערך הגנתי נמוך אנחנו צריכים להזיז את הכדור מהר יותר. אנחנו צריכים ליצור מצבים בשני האגפים. התמקדנו הרבה באגף שמאל, וזה טבעי, אבל כך קל להגן מולנו. יש לנו עוד משחק ביום רביעי, ואנחנו צריכים לגשת אליו בצורה הטובה ביותר”.

מה הפתרון? נאמר שהייתם איטיים.
“לא אמרתי שהיינו איטיים מדי, אלא שצריך להזיז את הכדור מהר יותר וליצור יותר סכנה. זה עניין של קונספט, לדעת מה אנחנו רוצים לעשות ומה אנחנו רוצים לגרום. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד על זה, לראות מה עשינו טוב ביום שלישי ולא היום. יש עוד הרבה משחקים לשחק. יש לנו הרבה מקום לשיפור. אם אתה לא ב-100 אחוז, כל אחד יכול לנצח אותך. היריבות שלנו מתכוננות היטב למשחקים שלהן”.

עבר חודש וחצי, אבל הבעיות חוזרות. יש חוסר אינטנסיביות. מה לדעתך לא עובד בקבוצה שמונע ממנה לחבר שני משחקים טובים בתוך 3 ימים?
“אמרתי שאנחנו תמיד צריכים להשתוות לאינטנסיביות של היריבה. אני לא יודע אם אני אומר דברים בצורה שונה או לא מתבטא היטב. נכון שלא הצלחנו לחבר משחקים, למרות שהגענו אחרי 3 ניצחונות טובים. אבל זו סיטואציה יום-יומית. אנחנו לא יכולים להיתקע אחרי המשחק הרביעי. לשם אנחנו מכוונים”.

ויניסיוס (רויטרס)ויניסיוס (רויטרס)

נראה שאמבפה משחק בחצי קצב בלבד, ובכל זאת הוא משחק 90 דקות, ועוד 90 דקות.
“הוא נח בסוף השבוע שעבר, הוא לא שיחק מול ריאל סוסיאדד, וזו לא הייתה סתם קבוצה. כשאנחנו חושבים שהוא לא כשיר, אנחנו לא ניקח סיכונים. זו לא החלטה שאני מקבל לבד, אלא יחד עם הרופאים. הוא הרגיש מוכן לשחק, וכפי שאמרתי, הוא לא שיחק מול ריאל סוסיאדד”.

מה המשמעות של ההפסד הזה?
“אני מקווה שזה לא משהו רציני, כי בעוד 4 ימים אנחנו שוב נלחמים על החיים שלנו. קבוצה מראה את הכוח שלה ברגעי משבר. מה שאנחנו לא יכולים להרשות הוא ספק. אני מאמין בקבוצה שלי. אנחנו צריכים לשמור על רמת הביצוע הזו לאורך זמן. נמשיך לעבוד, לדחוף את עצמנו, ולהוציא את המקסימום מכל שחקן, כי אנחנו צריכים את כולם”.

