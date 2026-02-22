יום ראשון, 22.02.2026 שעה 06:27
361473-174919הפועל ת"א
301297-139017הפועל העמק
291233-145716מכבי ת"א
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241412-138117מכבי ראשל"צ
231474-141317עירוני רמת גן
231555-144717עירוני קריית אתא
211345-125916עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201463-131217אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

"צריכים לבוא מוכנים לנס ציונה, אחרת נחטוף"

אחרי הזכייה המרשימה בגביע המדינה, במכבי ת"א לא רוצים לחוות ירידת מתח הערב ב-20:55 מול נס ציונה, כשהקרב על הפסגה בעיצומו: "הדברים תלויים בנו"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

אחרי שזכתה בגביע המדינה שנה שנייה ברציפות מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 20:55) את עירוני נס ציונה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, אליו היא מגיעה מהמקום השני בטבלת ליגת העל כשהיא מחזיקה במאזן של 15 ניצחונות אל מול הפסד בודד, וכשהיא שיחקה שלושה משחקים פחות מיריבתה העירונית הפועל.

“אנחנו אחרי רגע שיא של שבוע חשוב מאוד עם הרבה אמוציות”, אמרו בסביבת הקבוצה לקראת המשחק הערב. כאשר במועדון רואים במחזור הנוכחי כמבחן של ממש לאחר הזכייה בגביע כאשר המבחן הוא כמובן ירידת המתח הפוטנציאלית. הצהובים מבהירים כי הם חייבים לנצח את המשחק ולהתאושש “מההנגאובר” של הזכייה המרשימה בגביע המדינה ה-47 במספר של המועדון.

בסביבת הקבוצה בטוחים: “צריכים לבוא מוכנים אחרת נחטוף. בליגה אנחנו במצב שאנחנו לא יכולים להפסיד”. כאמור, הצהובים מדורגים במקום השני בטבלה כשהם שיחקו שני משחקים פחות מהפועל תל אביב ולאחר המחזור ה-16 עודד קטש וחניכיו עלו לפסגת הטבלה בזכות ניצחון אחד יותר מקבוצתו של איטודיס אותה הם עדין לא פגשו בסיבוב השני, כך שמרווח הטעויות לא באמת קיים מבחינתה של מחזיקת הגביע הטרייה.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

“הדברים תלויים בנו, אין סיבה להסתבך”

“כל משחק חשוב ואם מפסידים את המשחק הזה אפשר להסתבך ואין סיבה, הדברים תלויים בנו”, מסכמים במועדון שם משדרים כמובן עסקים כרגיל לאחר שסימנו ‘וי’ על אחת ממטרות העונה. השבוע שעבר היה התוצאה של ההזדמנויות שנלקחו בשתי ידיים על ידי שחקני הקבוצה לאחר פציעותיהם של טי ג׳יי ליף וגבריאל ’איפה’ לונדברג ומהבחינה הזו השיח בסביבת הקבוצה נשאר כשהיה: “יש הרבה הזדמנויות לשחקנים ואנחנו מקווים להמשיך ולרוץ באותו הקצב שרצינו בשבוע שעבר”.

