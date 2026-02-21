יום שבת, 21.02.2026 שעה 22:16
לא כוחות: אלקראס פירק את פילס בגמר דוחא

עם 1:6, 2:6 קליל, מוחץ ומרשים ביותר תוך 52 דקות הפלא הספרדי המשיך את פתיחת השנה האדירה שלו ונותר בלתי מנוצח ב-2026. תואר 26 בקריירה המרשימה

קרלוס אלקראס עם הגביע (רויטרס)
קרלוס אלקראס עם הגביע (רויטרס)

בלי מתחרים. קרלוס אלקראס הוכתר הערב (שבת) לאלוף טורניר דוחא ע”ס 500 נקודות דירוג אחרי ניצחון חד וברור על ארתור פילס הצרפתי, 2:6, 1:6 בתוך 52 דקות בלבד. המדורג 1 בעולם שלט מהנקודה הראשונה ועד האחרונה (לפנתאון, עם ווינר תוך כדי ריצה אחרי הגנה נפלאה) בדרך לעוד תואר מתוק מאוד לארון המתמלא שלו.

הפלא הספרדי לא הותיר סיכוי ליריבו בן ה-21, שדורג ערב הגמר במקום ה-40 בעולם. אלקראס שבר מוקדם בכל מערכה, הכתיב את הקצב מהקו האחורי וסגר עניין במהירות, כשפערי הרמות באו לידי ביטוי כמעט בכל משחקון מול יריבו הצרפתי שעשה דרך יפה בטורניר.

מעבר לניצחון עצמו, מדובר בהמשך רצף יוצא דופן: זה היה הניצחון ה-30 ברציפות שלו על משטח קשה, והוא עדיין מושלם מתחילת השנה עם מאזן 0:12 במשחקים וללא אף הפסד. אלקראס פתח את 2026 בסערה וממשיך להיראות חד, בטוח ובעיקר רעב לעוד.

קרלוס אלקראס חוגג (רויטרס)קרלוס אלקראס חוגג (רויטרס)

השני השנה, ה-26 בקריירה המפוארת

זהו התואר השני שלו העונה (אחרי אליפות אוסטרליה כמובן) וה-26 בקריירה העולה שלו, הישג מרשים במיוחד כשזוכרים שהוא רק בן 22. בגיל צעיר כל כך, הספרדי כבר מחזיק בארון עמוס תארים וממשיך לבסס את עצמו כאחד הדומיננטיים בסבב.

עם 500 נקודות דירוג נוספות בכיס, המקום הראשון, וביטחון בשיאו, אלקראס מסמן וי נוסף בעונה שנפתחה באופן מושלם מבחינתו. אם ימשיך בקצב הזה, קשה לראות מי יעצור אותו בתקופה הקרובה, כשיאניק סינר, יריבו הגדול, כזכור הפסיד עוד ברבע הגמר.

