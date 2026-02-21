במשחק ה-2 בארץ: יקנעם הפסידה למאנה בודפשט

הפועל יקנעם נעלה הערב (שבת) את שלב הבתים ביורוקאפ לנשים בהפסד 19:12 במכון וינגייט למאנה בודפשט ההונגרית. היה זה משחקה השני תוך שלושה ימים של יקנעם, אותו היא אירחה בארץ - הקבוצה הראשונה שעושה זאת בכדורמים הישראלי מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ב-7 באוקטובר 2023.

יקנעם, שהפכה לקבוצה הישראלית הראשונה אי פעם שהעפילה לשלב הבתים ביורוקאפ, סיימה אותו עם ארבעה הפסדים מארבעה משחקים אך גם עשתה היסטוריה באירוח משחקי הליגה המכובדת בישראל בטח לאחר הוצאות המשחקים מהארץ ומאמצי איגוד הכדורמים להשיב את המשחקים כשבענפים אחרים עדיין לא התקבל האישור לכך.

גם הערב ההונגריות, מהקבוצות האיכותיות במפעל, שלטו עם 4:7 ברבע הראשון ו-5:10 ברבע השני. יקנעם הפסידה 4:3 ברבע השלישי ו-5:4 ברביעי, אבל הוכיחה שהיא שייכת לרמות הגבוהות.

כבשו ליקנעם: שונית סטרוגו וכרמל רחום 3 כ"א, נגה לוינשטיין ולוקה לארה 2 כ"א,