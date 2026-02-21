יום שבת, 21.02.2026 שעה 21:45
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2339-2923הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

התחיל מבטיח, אז למה מכבי ת"א חוזרת אחורה?

פודקאסט הצהובים התכנס אחרי אשדוד ולמרות ה-2:3 נותר מאוכזב. על סיסוקו שלא מספיק טוב כ-6, דיילה שהפסיק להשתמש במגנים ומה הלאה עם בליץ'. האזינו

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)
רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב ניצחה את מועדון ספורט אשדוד 2:3, אך התקשתה מאוד ולא הרשימה בלשון המעטה. רוני דיילה אומנם עם 10 מ-12 נקודות אפשריות ומקום בחצי גמר גביע המדינה, אך היכולת של קבוצתו הלכה אחורה בשני המשחקים האחרונים בלי סיבה.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני תחילה נפעמים מהטקס והמחווה לכבוד מני לוי, אך בכל הנוגע לכדורגל פודקאסט מכבי ת”א מאוכזב מאוד ממה שראה, מכך שדיילה הפסיק להשתמש במגנים (בעיקר בצד ימין) כמו במשחק הראשון מול ק”ש, ובכך שהשתמש בסיסוקו כ-6 של הקבוצה כשברור שהוא לא יכול לעשות את זה כמו שצריך.

אז מה יקרה הלאה עם כריסטיאן בליץ’ וכאבי הגב מהם הוא סובל, האם דיילה יצליח להכניס לעניינים את אלעד מדמון בעקבות הפציעות החדשות, ולמה הסגנון שבו הוא נוקט יכול להיות בעייתי מאוד עבור הצהובים בפלייאוף? האזנה נעימה.

