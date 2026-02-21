יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:34
ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4630-4923הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
4030-4222לייפציג5
3928-4322באייר לברקוזן6
3149-4623איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2837-2923אוניון ברלין9
2841-2823אוגסבורג10
2632-2522המבורג11
2439-3323פ.צ. קלן12
2238-2623מיינץ13
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך14
2049-3323וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1348-1922היידנהיים18

ללא תקלות: באיירן מינכן גברה 2:3 על פרנקפורט

הבווארים הזיעו בבית, אך בעזרת צמד של הארי קיין ועוד שער של פאבלוביץ' הם השיגו ניצחון שלישי רצוף בליגה. הופנהיים ובאייר לברקוזן איבדו נקודות

|
הארי קיין חוגג (IMAGO)
הארי קיין חוגג (IMAGO)

המחזור ה-23 בבונדסליגה נמשך היום (שבת), עם עוד ארבעה משחקים ששוחקו במקביל והניבו לנו כמה תוצאות מעניינות, כשבמוקד באיירן מינכן הזיעה בבית וגברה 2:3 על פרנקפורט. מלבד זאת, הופנהיים סיימה ב-2:2 מאכזב עם קלן, באייר לברקוזן איבדה גובה בצמרת כשנכנעה 1:0 לאוניון ברלין ואוגסבורג ניצחה 2:3 על וולפסבורג.

באיירן מינכן – פרנקפורט 2:3

החבורה של וינסנט קומפני ממשיכה במסע לעבר תואר אליפות שני ברציפות, כשהפעם הקורבן שלה הייתה פרנקפורט, שלא הצליחה לעצור את המפלצת הבווארית. אלכסנדר פאבלוביץ’ כבש ראשון בדקה ה-16, כשהארי קיין הכפיל 4 דקות לאחר מכן. החלוץ האנגלי הנהדר השלים צמד בדקה ה-68. פנדל מוצלח של ג’ונתן בוקארדט ושער של ארנאוד קלימואנדו רק צימקו את התוצאה בדקות הסיום.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

באיירן פותחת פער של 9 נקודות על דורטמונד השנייה, כל זאת לפני שהיא תעלה על הדשא ותשלים את המשחק החסר שלה. מהצד השני, פרנקפורט נותרה על 31 נקודות לזכותה בלבד, כשהיא במקום ה-7, מרחק דו ספרתי של נקודות מהמקומות המובילים לליגת האלופות בעונה הבאה.

קלן – הופנהיים 2:2

המשחק נפתח עם אחד משער העונה, כשראגנר אצ’ה התעופף למספרת אדירה שהעלתה את המארחת ליתרון כבר בדקה ה-15. אוזאן קאבאק ואנדרי קראמריץ’ הפכו לטובת הופנהיים, עד שסעיד אל מלה איזן וקבע את תוצאת המשחק. האורחת מאפשרת לדורטמונד לפתוח עליה פער במקום השני, אך היא בכל מקרה שלא יהיה תשמור על המקום השלישי בסיום המחזור הנוכחי. מנגד, קלן מדורגת במקום ה-12, מרחק 5 נקודות מהקו האדום.

וואוטר בורגר במאבק (IMAGO)וואוטר בורגר במאבק (IMAGO)

אוניון ברלין – באייר לברקוזן 0:1

תוצאה מאוד מפתיעה הגיעה אלינו מבירת גרמניה, כשאוניון המקומית השיגה 3 נקודות מול לברקוזן מהצמרת, שפספסה הזדמנות לטפס, לפחות זמנית, במעלה הטבלה. רני חדירה הבקיע את השער היחידי במשחק בדקה ה-28 ונתן את הניצחון החשוב למארחת, שנמצאת במקום טוב מאוד עבורה, הלא הוא המקום ה-9 והמכובד.

שחקני אוניון ברלין חוגגים (IMAGO)שחקני אוניון ברלין חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות

וולפסבורג – אוגסבורג 3:2

