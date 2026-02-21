ללא תקלות: באיירן מינכן גברה 2:3 על פרנקפורט

המחזור ה-23 בבונדסליגה נמשך היום (שבת), עם עוד ארבעה משחקים ששוחקו במקביל והניבו לנו כמה תוצאות מעניינות, כשבמוקד באיירן מינכן הזיעה בבית וגברה 2:3 על פרנקפורט. מלבד זאת, הופנהיים סיימה ב-2:2 מאכזב עם קלן, באייר לברקוזן איבדה גובה בצמרת כשנכנעה 1:0 לאוניון ברלין ואוגסבורג ניצחה 2:3 על וולפסבורג.

באיירן מינכן – פרנקפורט 2:3

החבורה של וינסנט קומפני ממשיכה במסע לעבר תואר אליפות שני ברציפות, כשהפעם הקורבן שלה הייתה פרנקפורט, שלא הצליחה לעצור את המפלצת הבווארית. אלכסנדר פאבלוביץ’ כבש ראשון בדקה ה-16, כשהארי קיין הכפיל 4 דקות לאחר מכן. החלוץ האנגלי הנהדר השלים צמד בדקה ה-68. פנדל מוצלח של ג’ונתן בוקארדט ושער של ארנאוד קלימואנדו רק צימקו את התוצאה בדקות הסיום.

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

באיירן פותחת פער של 9 נקודות על דורטמונד השנייה, כל זאת לפני שהיא תעלה על הדשא ותשלים את המשחק החסר שלה. מהצד השני, פרנקפורט נותרה על 31 נקודות לזכותה בלבד, כשהיא במקום ה-7, מרחק דו ספרתי של נקודות מהמקומות המובילים לליגת האלופות בעונה הבאה.

קלן – הופנהיים 2:2

המשחק נפתח עם אחד משער העונה, כשראגנר אצ’ה התעופף למספרת אדירה שהעלתה את המארחת ליתרון כבר בדקה ה-15. אוזאן קאבאק ואנדרי קראמריץ’ הפכו לטובת הופנהיים, עד שסעיד אל מלה איזן וקבע את תוצאת המשחק. האורחת מאפשרת לדורטמונד לפתוח עליה פער במקום השני, אך היא בכל מקרה שלא יהיה תשמור על המקום השלישי בסיום המחזור הנוכחי. מנגד, קלן מדורגת במקום ה-12, מרחק 5 נקודות מהקו האדום.

וואוטר בורגר במאבק (IMAGO)

אוניון ברלין – באייר לברקוזן 0:1

תוצאה מאוד מפתיעה הגיעה אלינו מבירת גרמניה, כשאוניון המקומית השיגה 3 נקודות מול לברקוזן מהצמרת, שפספסה הזדמנות לטפס, לפחות זמנית, במעלה הטבלה. רני חדירה הבקיע את השער היחידי במשחק בדקה ה-28 ונתן את הניצחון החשוב למארחת, שנמצאת במקום טוב מאוד עבורה, הלא הוא המקום ה-9 והמכובד.

שחקני אוניון ברלין חוגגים (IMAGO)

תוצאות נוספות

וולפסבורג – אוגסבורג 3:2