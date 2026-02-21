יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:33
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5419-4125מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4221-3425אטאלנטה7
3535-3226ססואולו8
3332-3425בולוניה9
3325-2625לאציו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1546-1926ורונה20

חזקה בצמרת: 0:2 מרשים לקומו אצל יובנטוס

שני הצדדים לא ניצחו בשני המפגשים האחרונים ורק קבוצה אחת התאוששה, זו של פברגאס. וויבודה כבש ראשון, קאקרה הכפיל, הפער בין המועדונים: נקודה אחת

שחקני קומו חוגגים (IMAGO)
שחקני קומו חוגגים (IMAGO)

אחרי שהמחזור ה-26 בליגה האיטלקית התחיל אתמול, הוא נמשך היום (שבת) כשהמפגש שהוציא את יום המשחקים לדרך סיפק 0:2 של קומו על יובנטוס וצמצמה בפערים במאבק על המקום החמישי, שמוביל לליגה האירופית. בהמשך, קליארי תארח את לאציו (21:45).

יובנטוס – קומו 2:0

שני הצדדים רשמו תיקו והפסד בשני המשחקים האחרונים שלהם, אבל במשחקים גדולים כמו נגד אינטר, מילאן, פיורנטינה ולאציו, ושניהם רצו לשוב למסלול. רק קבוצה אחת עשתה זאת וזו החבורה של ססק פברגאס, שיצאה מהאליאנץ סטאדיום עם שלוש נקודות יקרות וצמצמה את הפער מהגברת הזקנה לנקודה אחת בלבד. האורחת הגיעה ל-45 נקודות כשמרג’ים וויבודה כבש ראשון בדקה ה-11 ומקסנס קאקרה חתם בדקה ה-61. אגב, זה היה ההפסד הביתי הראשון של יובה העונה.

