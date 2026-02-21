חזקה בצמרת: 0:2 מרשים לקומו אצל יובנטוס

אחרי שהמחזור ה-26 בליגה האיטלקית התחיל אתמול, הוא נמשך היום (שבת) כשהמפגש שהוציא את יום המשחקים לדרך סיפק 0:2 של קומו על יובנטוס וצמצמה בפערים במאבק על המקום החמישי, שמוביל לליגה האירופית. בהמשך, קליארי תארח את לאציו (21:45).

יובנטוס – קומו 2:0

שני הצדדים רשמו תיקו והפסד בשני המשחקים האחרונים שלהם, אבל במשחקים גדולים כמו נגד אינטר, מילאן, פיורנטינה ולאציו, ושניהם רצו לשוב למסלול. רק קבוצה אחת עשתה זאת וזו החבורה של ססק פברגאס, שיצאה מהאליאנץ סטאדיום עם שלוש נקודות יקרות וצמצמה את הפער מהגברת הזקנה לנקודה אחת בלבד. האורחת הגיעה ל-45 נקודות כשמרג’ים וויבודה כבש ראשון בדקה ה-11 ומקסנס קאקרה חתם בדקה ה-61. אגב, זה היה ההפסד הביתי הראשון של יובה העונה.