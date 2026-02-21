לפני ירושלים: רמת גן תקיים טקס למאמן העבר

מכבי רמת גן תארח מחר (ראשון, 18:35) את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-17 בליגת ווינר סל, כשבמאזנה שלושה הפסדים רצופים מול שלוש המובילות בטבלה, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב והפועל העמק. בסיבוב הראשון, במיפגש הקודם בין השתיים ניצחה ירושלים שבמאזנה 11 ניצחונות ו-5 הפסדים, 65:97. לרמת גן מאזן של 6 ניצחונות ו-11 הפסדים.

לפני שריקת הפתיחה למשחק מחר תקיים רמת גן טקס הוקרה והערכה לאברהם חמו, מבכירי מאמני נבחרת ישראל לדורותיהם, בעבר שחקן ליגה ונבחרת ישראל מצטיין, מאמן ויו"ר במכבי עירוני רמת גן, קצין משטרה בדרגת ניצב משנה, בתחום מניעת צריכת אלכוהול וסמים בקרב צעירים שתרם מכישוריו בעבר למועדון.

חמו, שחגג בקיץ האחרון את יום הולדתו ה-91 היה שחקן מאמן במכבי רמת גן בעונתה הראשונה בליגה הבכירה - 1967/1968 והוביל אותה למקום הרביעי בטבלת הליגה אחרי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל חיפה, תקופה בה כיכבו ברמת גן אהרון צ'חנובסקי, קפטן הקבוצה, צביקה (חרגול) קלמנוביץ' שנבחר בסיום אותה עונה לחמישיית העונה ויצחק צ'סלר המגיעים למשחקיה הביתיים של הקבוצה מאז חזרה לליגת העל.

שחקני מכבי רמת גן (יפית כחלון, מכבי רמת גן)

בין השנים 1973 ל-1976 שימש חמו כמאמן נבחרת ישראל בכדורסל אותה הוביל לשתי אליפויות אירופה, בשתיהן דורגה הנבחרת במקום השביעי. ב-1974 הוביל חמו את נבחרת ישראל למשחקי עמי אסיה בטהרן בהם זכתה ישראל במדליית הזהב.

בעונת 1979/1980 חזר חמו לקבוצה והפעם כמאמן ראשי של מכבי רמת גן. בקבוצה שסיימה במקום התשיעי בליגה שיחקו בזמנו משה זילברמן, גידי צימרמן, אמיר בינו, אורי בן ארי, מאיר קמינסקי דורון ג'מצי ויאיר בן עטר.

רונאלד סגו (גיא ביטבן באדיבות מכבי רמת גן} (אחר)

שלוש שנים לאחר מכן, בעונת , 1983/1984 בקדנציה שלישית במועדון, שימש אברהם חמו כיו"ר הקבוצה אותה אימנו רני כהנא כמאמן ראשי ואפי בירנבויים ששימש כעוזרו. הקבוצה סיימה את העונה במקום התשיעי. בקבוצה דאז שיחקו: אמיר בינו, שמוליק זיסמן, עמי נאווי, ניר רכליס, אורי בן ארי ודורון ג'מצ'י.

לקראת המשחק מחר אמר רונאלדו סגו, שחקן מכבי רמת גן: "אנחנו נמצאים כרגע בתקופה קשה, אבל גם עשינו הרבה התקדמות כקבוצה. ז'וראדן ניקוליס חזר אלינו ואנחנו שמחים על כך. מחר במשחק אנחנו חייבים להיות ממוקדים בתכנית המשחק שהמאמנים הכינו עבורנו ולהביא מחר אנרגיות טובות שתעזורנה לנו להשיג ניצחון. הראנו כבר העונה שאנחנו יכולים להתמודד עם הקבוצות המובילות, רק שאנחנו צריכים להתרכז קצת יותר כדי להתגבר עליהן ולנצח".