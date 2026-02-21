בכורה לנבחרת המזחלות באולימפיאדת החורף

נבחרת המזחלות הישראלית רשמה הופעת בכורה היום (שבת) באולימפיאדת החורף במילאנו-קורטינה 2026, שם היא הופיעה בשני המקצים הראשונים מתוך שלושה. האם תעפיל לגמר?

רביעיית הבובסליי בכחול ולבן, אדם אדלמן, מנחם חן, אורי זיסמן, ועומר כץ, התחרו וסיימו את המקצה הראשון בזמן של 55.53 שניות ובמקום ה-25 מתוך 27 נבחרות.

המקצה השני הסתיים כאשר נבחרת ישראל הגיעה לקו הסיום בזמן של 55.63 שניות ובמקום ה-24. הישראלים סיימו בזמן כולל של 1:51.16 דקות, מחר יתקיים המקצה השלישי ומיד לאחריו ייקבע האם הם יעלו לגמר ובו יופיעו 20 הנבחרות הטובות ביותר.