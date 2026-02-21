יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בדש ואשטה ב-11 בהפועל י-ם, פאצ'קו ואקה בק"ש

פורסמו ההרכבים למפגש בין הירושלמים לצפוניים ב-18:30: אריה הולך עם אידוקו ורקוניאץ מקדימה, שי ברדה יפתח עם מוסא, מרדכי ושאהין. השאר בפנים

|
גיא בדש (אורן בן חקון)
גיא בדש (אורן בן חקון)

יש מפגשים שהם יכולים להיות אבן דרך בעונה של קבוצה, וייתכן שהמפגש שישוחק היום (שבת, 18:30) באצטדיון טדי הוא כזה. המחזור ה-24 בליגת העל יימשך עם התמודדות סופר מסקרנת בתחתית, כשהפועל ירושלים תארח את עירוני קריית שמונה לקרב גורלי מאוד.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, דויד דומגיוני, תמיר חיימוביץ’, הראל שלום, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, גיא בדש, אנדרו אידוקו ומרקו רקוניאץ.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, עלי מוסה ופרננדו פאצ'קו.

זיו אריה ושי ברדה (חגי מיכאלי)זיו אריה ושי ברדה (חגי מיכאלי)

זהו מפגש בין השנייה מהסוף לשלישית מהסוף, כשרק נקודה מפרידה ביניהן והמנצחת תסיים את המחזור מעל הקו האדום. חניכיו של זיו אריה לא ניצחו כבר שלושה משחקים דווקא אחרי שהיו ברצף יפה, ובמחזור האחרון הם נכנעו 3:1 להפועל תל אביב בבלומפילד.

מנגד, הצפוניים לא ניצחו אפילו ארבעה משחקים, אך כן בשני המשחקים האחרונים השיגו נקודה. במחזור הקודם שי ברדה והשחקנים שלו הובילו פעמיים, אבל סיימו ב-2:2 נגד עירוני טבריה וכעת הם יודעים שזו הזדמנות ענקית לברוח ולסבך את היריבה.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים התקיים באצטדיון מרים שבנתניה, ודווקא הפועל ירושלים השיגה שלוש נקודות עם 1:2 יקר. גיא בדש וסדריק דון, שכבר הספיק לעזוב למכבי חיפה, כבשו לאדומים-שחורים מהבירה, יאיר מרדכי שבעונה מדהימה רק צימק לקראת הסיום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */