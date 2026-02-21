בדש ואשטה ב-11 בהפועל י-ם, פאצ'קו ואקה בק"ש

יש מפגשים שהם יכולים להיות אבן דרך בעונה של קבוצה, וייתכן שהמפגש שישוחק היום (שבת, 18:30) באצטדיון טדי הוא כזה. המחזור ה-24 בליגת העל יימשך עם התמודדות סופר מסקרנת בתחתית, כשהפועל ירושלים תארח את עירוני קריית שמונה לקרב גורלי מאוד.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, דויד דומגיוני, תמיר חיימוביץ’, הראל שלום, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, גיא בדש, אנדרו אידוקו ומרקו רקוניאץ.

הרכב עירוני קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, יאו אקה, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, יאיר מרדכי, עלי מוסה ופרננדו פאצ'קו.

זיו אריה ושי ברדה (חגי מיכאלי)

זהו מפגש בין השנייה מהסוף לשלישית מהסוף, כשרק נקודה מפרידה ביניהן והמנצחת תסיים את המחזור מעל הקו האדום. חניכיו של זיו אריה לא ניצחו כבר שלושה משחקים דווקא אחרי שהיו ברצף יפה, ובמחזור האחרון הם נכנעו 3:1 להפועל תל אביב בבלומפילד.

מנגד, הצפוניים לא ניצחו אפילו ארבעה משחקים, אך כן בשני המשחקים האחרונים השיגו נקודה. במחזור הקודם שי ברדה והשחקנים שלו הובילו פעמיים, אבל סיימו ב-2:2 נגד עירוני טבריה וכעת הם יודעים שזו הזדמנות ענקית לברוח ולסבך את היריבה.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים התקיים באצטדיון מרים שבנתניה, ודווקא הפועל ירושלים השיגה שלוש נקודות עם 1:2 יקר. גיא בדש וסדריק דון, שכבר הספיק לעזוב למכבי חיפה, כבשו לאדומים-שחורים מהבירה, יאיר מרדכי שבעונה מדהימה רק צימק לקראת הסיום.