יום שבת, 21.02.2026 שעה 17:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3238-3725ריאל סוסיאדד9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2537-3225אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

הכי דרמטי שיש: 3:3 בין סוסיאדד לריאל אוביידו

ממשחקי העונה בספרד: העולה החדשה הובילה 0:2 ואף גם 1:2 עוד בדקה ה-87, אבל הבאסקים השלימו מהפך בדקה ה-90 והאורחת עוד סחטה נקודה כעבור 2 דקות

|
אורי אוסקרסון דוהר (La Liga)
אורי אוסקרסון דוהר (La Liga)

המחזור ה-25 של הליגה ספרדית החל כבר אתמול, אבל נמשך היום (שבת) ואף נפתח עם מועמד למשחק העונה. ריאל סוסיאדד וריאל אוביידו נפרדו ב-3:3 הכי דרמטי שיש ופשוט מטורף באנואטה. בהמשך, ריאל בטיס תארח את ראיו וייקאנו (17:15, חי בערוץ ONE) ואתלטיקו מדריד תארח את אספניול (22:00, חי בערוץ ONE).

ריאל סוסיאדד – ריאל אוביידו 3:3

ממשחקי העונה, אין שאלה בכלל. אמנם הנקודה לא משרתת אף צד ומי שבעיקר הכי מרוצים זה האוהדים הניטרליים, אבל איזה משחק סופק באנואטה. העולה החדשה הובילה 0:2 בצורה מאוד מפתיעה ואף הובילה 1:2 עוד בדקה ה-87, אבל אז הגיע שער שוויון, שער מהפך וזה כבר היה 3:2 לסוסיאדד, עד שאוביידו עוד סחטה 3:3 בדקה ה-92. צמד לפדריקו ויניאס אצל האורחת, אורי אוסקרסון צימק, דוז’ה קולאטה-קאר השווה, אוסקרסון הפך ואריק באיי חתם את הדרמה. אוביידו נותרה אחרונה בכל מקרה, סוסיאדד התרחקה מהמקום שמוביל לאירופה.

