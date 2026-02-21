יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:33
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3238-3725ריאל סוסיאדד9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2637-2524ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

אסנסיו חוזר להרכב ריאל מדריד מול אוססונה

שלושה שינויים בהרכב של הבלאנקוס למשחק ב-19:30 (שידור חי בערוץ ONE) כשהבלם יפתח על חשבון האוסן. ויניסיוס ואמבפה בחוד, גם ואלוורדה וגולר בפנים

|
ראול אסנסיו (IMAGO)
ראול אסנסיו (IMAGO)

לאחר הניצחון והבלגן מול בנפיקה ליסבון בליגת האלופות ריאל מדריד חוזרת ללחם והחמאה. הבלאנקוס יתארחו הערב (19:30) אצל אוססונה במסגרת המחזור ה-25 בליגה הספרדית במשחק שיועבר בשידור חי בערוץ ONE, והרכב הקבוצה כבר פורסם.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל, דויד אלאבה, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, ארדה גולר, אדוארדו קמאבינגה, פדריקו ואלורדה, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

במחזור האחרון הקבוצה של אלברו ארבלואה עלתה למקום הראשון לאחר 1:4 מול סוסיאדד ומעידה של ברצלונה. כעת היא מוליכה את הטבלה ותנסה להשלים ניצחון חמישי ברצף בכל המסגרות. היא ביצעה שינוי אחד מבנפיקה, כשראול אסנסיו יפתח במקום דין האוסן.

מנגד, אוססונה נמצאת במקום העשירי כשהיא בתקופה טובה. הקבוצה לא הפסידה בחמשת המשחקים האחרונים והיא תקווה להמשיך ברצף הזה גם הערב.

