כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3135-3424ריאל סוסיאדד9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2537-3225אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

פליק שוב ערך אסיפה ארוכה: "משוכנעים בדרך"

בפעם השלישית מאז אתלטיקו, מאמן בארסה שוחח ארוכות עם שחקניו לפני לבאנטה מחר ב-17:15: "הייתי ברור. אולי פדרי ישחק כמה דקות". וגם: מצבו של גאבי

|
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

אחרי שני הפסדים רצופים, ברצלונה תנסה לעשות לזה סוף מחר (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) כשתארח את לבאנטה. האימון של הקטלונים החל באיחור של שעה בעקבות שיחה ארוכה נוספת שניהל האנזי פליק עם השחקנים בחדר ההלבשה.

זו כבר השיחה השלישית בימים האחרונים. הראשונה נערכה אחרי התבוסה לאתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך, השנייה אחרי ההפסד לג’ירונה ובמסיבת העיתונאים התייחס פליק לאיחור באימון: "דיברנו על מה צריך לשפר כדי לחזור לרמה הטובה ביותר שלנו. היה דיון פתוח ושיחה פתוחה. אני חושב שהייתי ברור, אבל הסגנון שלנו מוגדר וברור".

בצל דיווחים על כך שחלק מהשחקנים חושבים שיש לאמץ סגנון מעט פחות הרפתקני במשחקים מסוימים, אמר פליק: “כולנו משוכנעים בדרך שלנו. מבחינתי תקשורת היא דבר חיוני ואנחנו מאוד פתוחים. אני שואל את השחקנים - זו הדרך שלי לעבוד ולנהל את הקבוצה. אנחנו צריכים מנהיגים על המגרש, וחשוב לי שתהיה תקשורת בין השחקנים לצוות המקצועי. אני גם רוצה שהשחקנים ייקחו אחריות".

שחקני ברצלונה (רויטרס)שחקני ברצלונה (רויטרס)

לגבי הביטחון של הקבוצה אמר המאמן: "זו המשימה של הצוות, זה התפקיד שלנו. הקבוצה משוכנעת במה שאנחנו עושים ובדרך שבה זכינו בתארים וניצחנו משחקים. כולם משוכנעים במאה אחוז. זה נורמלי שלפעמים מפסידים - כולם רוצים לנצח, אבל לפעמים צריך לקבל את הדברים ולשפר".

פליק גם התייחס לשני ההפסדים האחרונים ולהשפעה שלהם: "אחרי שני הפסדים, כשלא שיחקנו ברמה הטובה ביותר שלנו, אני חושב שהיה טוב מאוד לקבל יומיים חופש. השחקנים נראים רעננים יותר. אנחנו משחקים בבית, חייבים לקחת שלוש נקודות ולצבור ביטחון. כשמפסידים יכולים להיווצר ספקות, ולכן אנחנו חייבים לשחק כקבוצה. כולם משוכנעים במה שהם צריכים לעשות".

בהמשך נשאל על נושא המנהיגות בסגל הצעיר והשיב: "זה דבר נורמלי. אם אני חושב על המשחק בג'ירונה, ב-15-20 הדקות הראשונות שיחקנו טוב, אבל אחר כך איבדנו את התחושות, ולמרות שהגענו למצבים – לא ניצלנו אותם. ראינו שלא שיחקנו בדינמיקה שאנחנו צריכים. אנחנו זקוקים למנהיגים ועל זה דיברנו. חשוב להרגיש ולקחת אחריות על המטרות שלנו. כשהשחקנים נותנים מאה אחוז - האיכות עצומה. לפעמים אין מנהיג ברור, אבל זה גם התפקיד שלנו. אני מאמין בקבוצה שלי”.

החזרה של פדרי וגאבי, ולאמין ימאל ברמדאן

על חזרתו של פדרי הוסיף פליק: "אולי הוא יוכל לשחק כמה דקות. הדבר החיובי הוא שהוא כבר מתאמן עם הקבוצה. הוא מנהיג מסוג אחר בזכות האיכות שלו, ויכול להיות אחד המנהיגים בעתיד".

פדרי (IMAGO)פדרי (IMAGO)

על מצבו של גאבי אמר: "צעד אחר צעד. חשוב מאוד לנהל את זה בהדרגה. הוא מאוד מחויב, ועם הכדור כמעט תמיד מקבל החלטות טובות. הוא נהנה לשחק כדורגל - לא רק בזכות המנטליות שלו, אלא גם בזכות האיכות. משמח לראות שהוא משתפר, אבל צריך להתקדם לאט. הפיזיותרפיסטים והצוות עושים עבודה נהדרת".

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

בנוגע לרמדאן ולתוכנית התזונה אמר המאמן: "יש לנו תוכנית ברורה לכולם. אנחנו עוקבים אחרי מה שהם עושים, מתי הם צריכים לאכול ולהתאמן. במקרה שלנו יש שחקן אחד בלבד שנמצא בסיטואציה הזו: לאמין ימאל".

