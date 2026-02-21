יום שבת, 21.02.2026 שעה 13:39
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5217-4222לאנס1
5119-4922פאריס סן-ז'רמן2
4520-3622ליון3
4031-4823מארסיי4
3431-3522ליל5
3435-3422ראן6
3129-3622שטרסבורג7
3134-3522מונאקו8
3133-2922לוריין9
3026-3222טולוז10
3034-3123ברסט11
2927-2222אנז'ה12
2627-2022לה האבר13
2340-2722ניס14
2239-2622פ.צ. פאריס15
1730-1722אוקזר16
1440-2022נאנט17
1349-2222מץ18

מאליק פופאנה מאיים על מעמד רשפורד בבארסה

הקיצוני השמאלי הבלגי של ליון שמושבת מאז אוקטובר בגלל פציעה הוא אחד הכישרונות הגדולים בצרפת ונמצא ברשימות הקטלונים. מחירו? כמו זה של האנגלי

|
מאליק פופאנה (IMAGO)
מאליק פופאנה (IMAGO)

ראפיניה הוא בלתי ניתן לערעור וחיוני בברצלונה הזו. הקיצוני השמאלי הברזילאי לא רק מבטיח שערים ובישולים, הוא הנשמה של הקבוצה, הראשון ללבוש את בגדי העבודה ולהוביל בדוגמה אישית. מאז שהגיע למועדון הקטלוני בקיץ 2022 תמורת 58 מיליון אירו ועוד 7 מיליון בבונוסים שקיבל מועדונו הקודם לידס, הוא השתיק לא מעט ביקורות.

הוא עשה זאת באמצעות עבודה ומאמץ, שני תנאים שאינם ניתנים למשא ומתן כשמדובר בו על המגרש. ברכה עבור האנזי פליק, שיודע היטב שהוא גם מביא ערכים לא מוחשיים שאינם משתקפים בנתונים הסטטיסטיים: כשהוא משחק, לחבריו יש אנרגיה אחרת. קשה מאוד למצוא דבר כזה.

למרות זאת, ברצלונה לא יכלה להסתמך רק על ראפיניה באגף השמאלי ולכן יצאה לשוק בקיץ שעבר בחיפוש אחר תחרות. אז דקו ניצל את ההזדמנות להחתים את מרקוס רשפורד, בעל פרופיל שונה לחלוטין.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

רשפורד משלים את האגף

בעוד הברזילאי יכול לשחק גם כקשר התקפי ואף באגף הימני, האנגלי יכול להיות אופציה גם בחוד. השחקן המושאל ממנצ'סטר יונייטד, עם אופציית רכישה של 30 מיליון אירו בסוף העונה, הגיע כדי להוסיף פרופיל אחר לעמדת הקיצוני.

עם זאת, הגעתו לא עצרה את החיפוש אחר קיצוני שמאלי נוסף בשוק. כבר לפני כמה חודשים נקשר לשורות ברצלונה שם: מאליק פופאנה, קיצוני בלגי יליד 2005 המשחק בליון. כעת העיתונאי הטורקי אקרם קונור ציין אותו שוב כאחד היעדים המרכזיים של ברצלונה לקראת חלון ההעברות של הקיץ.

מאליק פופאנה חוגג (רויטרס)מאליק פופאנה חוגג (רויטרס)

מאליק פופאנה, פנינה בצרפת

שוויו מוערך ב-30 מיליון אירו, אותו סכום שברצלונה תצטרך לשלם למנצ'סטר יונייטד אם תרצה לרכוש סופית את מרקוס רשפורד. פופאנה קרוב לחזור למגרשים לאחר פציעת הקרסול שספג באוקטובר. מאמנו פאולו פונסקה מצפה לשובו ומקווה שישתלב היטב עם אנדריק, שנראה כאילו נגע בו קסם מאז שהגיע לאצטדיון גרופאמה. חזרתו של הבלגי מגיעה ברגע חשוב עבור ליון, שתשחק החל מ-1 במרץ שבעה משחקים בתוך 22 ימים בלבד.

עם כל הפוטנציאל שהוא מחזיק וחוזה עד יוני 2028, אילו היה משחק במועדון אחר היה קשה מאוד להאמין שיוכל לעזוב בקיץ תמורת הסכום המדובר. אך מצבו מיוחד, שכן ליון נמצאת בתהליך של ארגון כלכלי מחדש. רק לאחרונה ריאן שרקי נמכר למנצ'סטר סיטי במחיר כמעט מגוחך.

במקרה של פופאנה מדובר בשחקן מהיר, זריז, בעל איכות טכנית גבוהה ומיומן מאוד בשטחים צפופים. הוא ימני המשחק על אגף שמאל, אך מתפקד היטב גם בימין. אם כבר קשה לצבור דקות בברצלונה באגף השמאלי, דמיינו כמה קשה יהיה לעשות זאת באגף של לאמין ימאל.

מהיר וטכני. פופאנה (IMAGO)מהיר וטכני. פופאנה (IMAGO)

פצוע מאז אוקטובר

בשל הפציעה, העונה הצליח לשחק רק ב-12 משחקים, בהם כבש שני שערים ובישל אחד. בעונה שעברה רשם 11 שערים ו-6 בישולים.

עם זאת, נראה כי ברצלונה נחושה להשאיר את רשפורד בבעלות מלאה לאחר שהוכיח שהוא שחקן ספסל מצוין ובעל איכויות מיוחדות, כמו בעיטה חופשית מרשימה במיוחד. עם 10 שערים ו-13 בישולים ב-34 משחקים, נראה שהוא הרוויח זאת ביושר.

