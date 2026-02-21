וארלה וסיסוקו בהרכב מכבי ת"א, אלמוג באשדוד

אחרי שנפרדה מבית"ר ירושלים בתיקו מאופס, מכבי תל אביב רוצה לחזור לנצח. הצהובים יארחו היום (שבת, 15:00) את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל, לאחר שהצהובים לא ניצחו את הדרומיים במפגש בסיבוב הראשון בי”א.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, קרווין אנדרדה, אמיר סהיטי, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הרכב מ.ס אשדוד: קרול נימצי’סקי, חמודי עמאר, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, מאור ישילירמק, אריאל מנדי, ויקטור אוצ’אי, שלו הרוש, עילאי טמם, יוג`ין אנסה ואילון אלמוג.

רוני דיילה (רדאד ג'בארה)

לפני המשחק בטדי, מכבי ת"א נכנסה לקצב תחת רוני דיילה עם שלושה ניצחונות רצופים על עירוני ק"ש, מכבי יפו (גביע) ומכבי בני ריינה בהפרש שערים של 1:13. כעת הצהובים מקווים לפתוח ברצף ניצחונות חדש כדי לשפר עמדות במאבקי הצמרת.

דיילה הגיע למשחק מהמקום הרביעי ומכבי ת"א צריכה להסתדר, שוב, ללא כריסטיאן בליץ’ שסובל מכאבים בגבו שמקרינים לרגל. הצהובים ייהנו מתמיכה של אצטדיון מלא במשחק מול אשדוד, תחת מזג אוויר לא רע בכלל בצהריי יום שבת ביפו.

ניר ביטון (שחר גרוס)

אשדוד תגיע למשחק מהמקום העשירי כשהיא מסובכת במאבקי התחתית אחרי ההפסד 2:1 להפועל ב"ש במחזור האחרון. עבור ניר ביטון מדובר במפגש מיוחד, שכן דיילה אימן אותו בסלטיק ותחתיו מאמן אשדוד כבש 11 שערים ובישל עוד 10 ב-89 משחקים במדי הסקוטים.