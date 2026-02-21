יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:41
יום שבת, 21/02/2026, 19:30אצטדיון בראלליגת העל Winner - מחזור 24
מכבי בני ריינה
דקה 11
0 0
שופט: דוד פוקסמן
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
גיא קופיצ'ינסקי | 21/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס)
גיא חדידה עם הכדור (שחר גרוס)

אין לדעת איך העונה הזו של טבריה תיגמר מבחינת בית הדין, אבל מה שאפשר מבחינתה לעשות כרגע זה להמשיך לשחק ולנסות להישאר בליגה על הדשא. בשעה זו מתקיים במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל הקרב על אצטדיון בראל, כשטבריה מארחת את מכבי בני ריינה.

חניכיו של אלירן חודדה לא טעמו את טעם הניצחון כבר שישה משחקים והצליחו להסתבך בטבלה ללא קשר לפרשת החוזים מאחורי הקלעים, ובמחזור האחרון הם אמנם הוכיחו אופי כי נכנסו לפיגור פעמיים, אבל הצליחו לסחוט 2:2 נגד קריית שמונה במפגש נפלא. הטבריינים יחסרו את דניאל גולאני (שריר הירך האחורי) ודוד קלטינס (תאומים) שפצועים. בנוסף, ניב גוטליב מורחק לאחר שספג את הצהוב החמישי במשחק הליגה הקודם.  

אופי? לסחוט תיקו? לחזור מפיגור? אלו דברים שלגמרי אי אפשר לומר על ריינה מנגד, שהיא בדרך הבטוחה לירידת ליגה. האורחת אי שם במקום האחרון עם 11 נקודות בלבד, רחוקה מאוד מחוף המבטחים. מה שכן, מי שכעת עורך בכורה על הקווים הוא ליאור ראובן, המאמן השלישי של ריינה העונה, שינסה להשיג 3 נק’.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים נגמר ב-1:3 לזכותה של עירוני טבריה, כאשר אמנם זה טורבו השווה אחרי שער יתרון של איתמר שבירו, אך האחרון השלים צמד ויונתן טפר נעץ את המסמר האחרון בתוספת הזמן כדי לתת שלוש נקודות, גם אז כמובן באצטדיון בראל, לחודדה.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, דוד פוקסמן, הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד