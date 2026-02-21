יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:15
יום שבת, 21/02/2026, 18:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 24
עירוני ק"ש
דקה 44
0 0
שופט: יוני קלז
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 21/02/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
אנדרו אידוקו במאבק (אורן בן חקון)
אנדרו אידוקו במאבק (אורן בן חקון)

יש מפגשים שהם יכולים להיות אבן דרך בעונה של קבוצה, וייתכן שהמפגש שמשוחק כעת באצטדיון טדי הוא כזה. המחזור ה-24 בליגת העל נמשך כעת עם התמודדות סופר מסקרנת בתחתית, כשהפועל ירושלים מארחת את עירוני קריית שמונה לקרב גורלי מאוד.

זהו מפגש בין השנייה מהסוף לשלישית מהסוף, כשרק נקודה מפרידה ביניהן והמנצחת תסיים את המחזור מעל הקו האדום. חניכיו של זיו אריה לא ניצחו כבר שלושה משחקים דווקא אחרי שהיו ברצף יפה, ובמחזור האחרון הם נכנעו 3:1 להפועל תל אביב בבלומפילד.

מנגד, הצפוניים לא ניצחו אפילו ארבעה משחקים, אך כן בשני המשחקים האחרונים השיגו נקודה. במחזור הקודם שי ברדה והשחקנים שלו הובילו פעמיים, אבל סיימו ב-2:2 נגד עירוני טבריה וכעת הם יודעים שזו הזדמנות ענקית לברוח ולסבך את היריבה.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים התקיים באצטדיון מרים שבנתניה, ודווקא הפועל ירושלים השיגה שלוש נקודות עם 1:2 יקר. גיא בדש וסדריק דון, שכבר הספיק לעזוב למכבי חיפה, כבשו לאדומים-שחורים מהבירה, יאיר מרדכי שבעונה מדהימה רק צימק לקראת הסיום.

מחצית ראשונה
  • '33
  • החמצה
  • אחרי ההזדמנות האמיתית הראשונה, עכשיו קיבלנו גם בעיטה למסגרת. אווקה אקטה התקדם כשהוא לא מכוסה והניף את רגלו מחוץ לרחבה, אך דניאל טננבאום ירד טוב והדף את הכדור
  • '31
  • החמצה
  • סוף סוף הזדמנות שראוי לקרוא לה מצב הבקעה. גיא בדש הגביה כדור מסוכן מאגף ימין, אווקה אשטה הגיע ראשון לכדור אך הנגיחה שלו לא הייתה מספיק מדויקת
מרקו רקוניאץ' עולה לנגיחה (אורן בן חקון)מרקו רקוניאץ' עולה לנגיחה (אורן בן חקון)
שי ברדה (אורן בן חקון)שי ברדה (אורן בן חקון)
אריאל שרצקי מבצע עבירה (אורן בן חקון)אריאל שרצקי מבצע עבירה (אורן בן חקון)
  • '18
  • החמצה
  • יאיר מרדכי קיבל את הכדור באגף השמאלי ויצר לעמו מצב בעיטה, אך הוא סובב את הכדור חזק מדי ובעט מעל השער של נדב זמיר
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • נמיה ליוביסלייביץ' הוא המוצהב הראשון של הערב לאחר שביצע עבירה בצד שמאל
  • '15
  • אחר
  • פתיחה דיי משמימה בטדי, כששתי הקבוצות לא מצליחות להגיע למצבים מסוכנים
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! יוני קלז הוציא את ההתמודדות לדרך
