יש מפגשים שהם יכולים להיות אבן דרך בעונה של קבוצה, וייתכן שהמפגש שמשוחק כעת באצטדיון טדי הוא כזה. המחזור ה-24 בליגת העל נמשך כעת עם התמודדות סופר מסקרנת בתחתית, כשהפועל ירושלים מארחת את עירוני קריית שמונה לקרב גורלי מאוד.

זהו מפגש בין השנייה מהסוף לשלישית מהסוף, כשרק נקודה מפרידה ביניהן והמנצחת תסיים את המחזור מעל הקו האדום. חניכיו של זיו אריה לא ניצחו כבר שלושה משחקים דווקא אחרי שהיו ברצף יפה, ובמחזור האחרון הם נכנעו 3:1 להפועל תל אביב בבלומפילד.

מנגד, הצפוניים לא ניצחו אפילו ארבעה משחקים, אך כן בשני המשחקים האחרונים השיגו נקודה. במחזור הקודם שי ברדה והשחקנים שלו הובילו פעמיים, אבל סיימו ב-2:2 נגד עירוני טבריה וכעת הם יודעים שזו הזדמנות ענקית לברוח ולסבך את היריבה.

המפגש בסיבוב הראשון בין שני הצדדים התקיים באצטדיון מרים שבנתניה, ודווקא הפועל ירושלים השיגה שלוש נקודות עם 1:2 יקר. גיא בדש וסדריק דון, שכבר הספיק לעזוב למכבי חיפה, כבשו לאדומים-שחורים מהבירה, יאיר מרדכי שבעונה מדהימה רק צימק לקראת הסיום.