לאמין ימאל - שחקן ההתקפה הכי משפיע באירופה

רוב המשחק ההתקפי של ברצלונה עובר דרך הרגליים של לאמין ימאל והמספרים פשוט לא משאירים מקום לספק. בגיל 18 בלבד, מספר 10 כבר מזמן לא נחשב רק להבטחה, אלא לשחקן ההתקפה המשפיע ביותר באירופה כיום.

על פי הנתונים, לאמין ימאל הוא שחקן ההתקפה עם המעורבות הגבוהה ביותר במשחק מבין כל שחקני ההתקפה בחמש הליגות הבכירות ובמפעלים האירופיים. הוא היחיד שחוצה את רף 100 הפעולות למשחק (ליתר דיוק: 100.52 פעולות ל-90 דקות), נתון הכולל מאבקים, מסירות, הגבהות לרחבה, חילוצי כדור, דריבלים ובעיטות.

לשם השוואה, מייקל אוליסה מבאיירן מינכן עומד על 91.53 פעולות וחביצ'ה קברצחאליה מפאריס סן ז'רמן עם 88.43. מאחוריהם משתרכים שמות נוצצים במיוחד.

מייקל אוליסה (IMAGO)

כך למשל, ארלינג הולאנד רושם 26.7 פעולות בלבד ל-90 דקות וקיליאן אמבפה עם 59.4. גם הארי קיין, שנחשב לחלוץ שלם במיוחד, עומד על כ-49 פעולות בממוצע. הנתונים מדגישים עד כמה שחקני הכנף מעורבים יותר בבניית המשחק, אך גם בהשוואה אליהם, אף אחד לא משתווה להשפעה של לאמין ימאל.

לא רק יוצר, גם מסיים

בגזרת התרומה הישירה לשערים, לאמין ימאל מציג ממוצע של 0.90 שערים ובישולים יחד ל-90 דקות. אמנם יש שחקנים שמקדימים אותו במעט, אך הפערים לא גדולים: לואיס דיאס עם 1.01, דניז אונדאב עם 1.02, הולאנד עם 1.05, אוליסה עם 1.13, אמבפה עם 1.28 וקיין שמוביל עם 1.36.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

כאשר בוחנים את הנתונים רק בקרב שחקנים עד גיל 23, הכוכב של בארסה מוביל גם במדד המעורבות וגם במדד התרומה לשערים. ז'רמי דוקו ממנצ'סטר סיטי עומד על קצת יותר מ-85 פעולות, כ-15 פחות מלאמין ימאל. בתחום הכיבושים והבישולים, מרסיאל גודו משטרסבורג מתקרב עם 0.82, אך גם כאן לאמין ימאל בראש.