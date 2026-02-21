יום שבת, 21.02.2026 שעה 10:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

גינת חוזר לסגל הפועל מול חולון, מיציץ' בחוץ

הפורוורד יוכל לערוך קאמבק ב-21:15, הזרים בסגל של איטודיס: מוטלי, ג'ונס, בראיינט, אודיאסי ו-וויינרייט. קרוניץ' יערוך בכורה בליגה, ארצי חוזר

תומר גינת ובר טימור (שחר גרוס)
תומר גינת ובר טימור (שחר גרוס)

תומר גינת חוזר לסגל הפועל ת"א אחרי הפציעה ויוכל לשחק הערב (שבת, 21:15) מול הפועל חולון. לעומת זאת, דימיטריס איטודיס החליט להשאיר בחוץ את וסיליה מיציץ’ בסגל שפורסם הבוקר. הזרים שנכללים בסגל של הפועל ת"א הם: ג’ונתן מוטלי, כריס ג’ונס, אלייז’ה בראיינט, טאי אודיאסי ואיש וויינרייט.

מנגד, סגל מלא יעמוד לרשות מאמן חולון, פרדראג קרוניץ', שיערוך את משחק הבכורה שלו בליגת העל. הקפטן נתנאל ארצי, שנעדר משני המשחקים האחרונים עקב פציעה ממנה סבל, החלים וישוב לפרקט.

משחק הזעזוע

כזכור, בחולון לא רוצים לזכור את המפגש הקודם בין הקבוצות בליגה העונה. הוא הסתיים בתבוסה משפילה של 114:60, מה שהוביל לזעזוע אצל הסגולים עם פיטוריו של דני פרנקו. בהמשך חולון נפרדה גם מיואב שמיר, וקרוניץ’ מקווה לגורל אחר.

הרכש החדש של הפועל ת"א נוחת בארץ

אגב, ניצחון החוץ האחרון של חולון על הפועל ת״א בעונה סדירה של הליגה היה לפני יותר משלוש שנים, ב-4 בפברואר, 2023: 87:93 לסגולים בהיכל שלמה.

