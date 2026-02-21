יום שבת, 21.02.2026 שעה 19:14
הפועל פ"ת
שער ממאדי דיארה (58)
דקה 83
0 1
שופט: אביעד שילוח
מכבי חיפה
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4426-4423הפועל ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2347-3024מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 21/02/2026 17:30
מכבי חיפה מקווה להמשיך במומנטום אחרי שהביסה 0:4 את בני סכנין. הירוקים מארחים בשעה זו את הפועל פ"ת המפתיעה באצטדיון סמי עופר במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל.

גם הפעם ברק בכר צריך להסתדר עם סגל חסר במיוחד. טריבנטה סטיוארט הצטרף ברשימת החיסורים לאיתן אזולאי, עלי מוחמד, פייר קורנו, קני סייף ופדראו, אבל לחיפה אין זמן להתעסק בזה לאור הרצון לנצח כדי לשפר עמדות ככל הניתן לקראת הפלייאוף העליון ולהבטיח אותו, כשהיא צריכה נקודה.

חיפה בעצם הגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים. המעידה של הירוקים הגיעה דווקא ב-1:1 מול הפועל ירושלים לפני שבועיים וכעת הם מחפשים ניצחון שני ברציפות, כשבעוד שבוע וחצי מצפה להם המשחק המסקרן מול הפועל ת"א.

הפועל פ"ת מקווה להפתיע וגם היא צריכה את הנקודות, שכן מקומה בפלייאוף העליון כלל לא מובטח גם כן. המלאבסים בעונה מצוינת, אבל הם במצב לא פשוט, שכן הם ספגו ארבעה הפסדים בששת המשחקים האחרונים שלהם, ואחרי המפגש עם חיפה יצפו להם משחקים מול הפועל ב"ש והפועל ת"א.

מחצית שניה
  • '76
  • חילוף
  • תומר אלטמן החליף את רועי דוד, שסיים את חלקו בהתמודדות
  • '69
  • חילוף
  • חילוף ראשון בהפועל פתח תקווה כשארי כהן עלה לכר הדשא במקום צ'יפיוקה סונגה
  • '69
  • חילוף
  • חילוף מאולץ אצל מכבי חיפה, כשיילה בטאיי נאלץ לרדת מהמגרש. זוהר זסנו עלה על חשבונו
  • '61
  • חילוף
  • זה גם היה המהלך האחרון של אוחנה במגרש, כשהוחלף על ידי דולב חזיזה שעלה לסייע לקבוצתו להשיג נקודות
  • '60
  • החמצה
  • אוחנה עם החמצה מול שער חשוף! הקשר לא הצליח לנצל ערבובייה שהותירה אותו לבד, אבל הפליימייקר, שניסה להגיב מיידית לשער שקבוצתו ספגה, שלח את הבעיטה שלו החוצה
  • '59
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: בניגוד גמור למהלך המשחק, האורחת הצליחה להעניש אחרי שמסירה לא טובה של ליסב עיסאת הגיעה אל קליי שדהר ומסר לממאדי דיארה. האחרון נותר באחד על אחד מול ירמקוב והצליח להכניע אותו בדרך לגול היתרון שהפך גם לכיבוש הראשון שלו בישראל
  • '58
  • החמצה
  • בוני אמיאן כמעט הצליח להפתיע את כולם עם בעיטה עוצמתית מרחוק אחרי תרגיל קרן שמעט השתבש, אך לצערו הניסיון שלו הלך מעט מעל המשקוף של גאורגי ירמקוב
  • '56
  • החמצה
  • גורה ניצל מסירה לא טובה אחורה ושלח עומק קצר למיכאל אוחנה, שמתוך הרחבה שחרר בעיטה חזקה אבל לא מדויקת, כשהיא הלכה החוצה
יילה בטאיי מתקדם (עמרי שטיין)יילה בטאיי מתקדם (עמרי שטיין)
  • '48
  • החמצה
  • בנסון שוב היה זה שסיכן את שער המלאבסים כשניסה לסובב מרחוק כדור שהלך ליציע
מחצית ראשונה
  • '45
  • החמצה
  • בנסון הגביה את הקרן ומצא את ראשו של בלם אחר, עבדולאי סק, שטען שהנגיחה שלו פגעה גם בראשו של מוסונדה, אבל השופט החליט על בעיטת חמש
  • '44
  • החמצה
  • כדור חופשי של נבות רטנר נחת על ראשו של ליסב עיסאת, כשגם הפעם שוער האורחת הצליח למנוע את ההובלה עם עוד הצלה יפה, הפעם לקרן
עומר כץ. הניסיונות בירוק נעצרו אצלו (עמרי שטיין)עומר כץ. הניסיונות בירוק נעצרו אצלו (עמרי שטיין)
  • '41
  • החמצה
  • שוב בנסון, שוב הצלה של כץ. הקיצוני שוב ניצל את היכולות שלו ובעט, אלא שהפעם הניסיון הלך למרכז כשגם שם השוער היה מוכן וערני כדי להדוף
  • '39
  • החמצה
  • בנסון יצא להתקפה מהאגף הימני אחרי שניצל מסירה רעה של אלכס מוסונדה כשהקיצוני רצה לרשום שער בכורה בישראל אבל כץ היה ערני והגיב בצורה יפה לבעיטה של האנגולי
  • '36
  • החלטת שופט
  • יילה בטאיי נפל ברחבה אחרי שהיה מגע עם המגן שחר רוזן. אחרי בדיקת VAR, החליט השופט יחד עם היושבים במערכת כי אין פנדל לזכות מכבי חיפה
מנואל בנסון נסגר על ידי איתי רוטמן (עמרי שטיין)מנואל בנסון נסגר על ידי איתי רוטמן (עמרי שטיין)
  • '30
  • החמצה
  • אחרי חצי שעה הגיעה ההזדמנות הראשונה בכחול, בערך. רועי דוד קיבל כדור שקפץ מעט לפני הרחבה, ומהאוויר שלח בעיטה שנקלטה בקלות בין ידיו של גאורגי ירמקוב
  • '27
  • החמצה
  • הפעם גורה לא היה בנבדל אחרי שקיבל מסירה עם החלק החיצון ממנואל בנסון לכל רוחב הרחבה, אבל גם הפעם הבעיטה שלו לא הייתה מדויקת כששלח את הכדור הרחקה מעל המסגרת של עומר כץ
  • '24
  • נבדל
  • כדור עומק של ינון פיינגזכיט לקנג'י גורה הותיר אותו באחד על אחד ממצב קשה. את הקיצוני השמאלי של הירוקים זה לא הרתיע, כשניסה לכבוש משם אבל שלח את הניסיון החוצה. בסופו של דבר, החליט עוזר השופט לסמן על נבדל במהלך הריצה של הווינגר
ינון פיינגזיכט וקליי צמודים (עמרי שטיין)ינון פיינגזיכט וקליי צמודים (עמרי שטיין)
  • '23
  • כרטיס צהוב
  • מצבים כמעט ואין, צהובים? יש בשפע. גם איתי רוטמן נכנס לפנקס והפך למוצהב הראשון של הפועל פתח תקווה אחרי עבירה על סדריק דון
  • '14
  • כרטיס צהוב
  • סונגה הצליח להוציא צהוב שני מהירוקים, כשיילה בטאיי ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על הקיצוני של הפועל פתח תקווה
  • '12
  • החמצה
  • ההזדמנות הראשונה הגיעה, ועוד איזו הזדמנות! גיא מלמד הוציא את מכבי חיפה להתקפה מתפרצת כששלח את סדריק דון בקו. האחרון החזיר לחלוץ, שמחוץ לרחבה שלח בעיטה על הקרקע ששרקה ליד העמוד של הפועל פתח תקווה
סדריק דון ושחר רוזן עולים לנגיחה (עמרי שטיין)סדריק דון ושחר רוזן עולים לנגיחה (עמרי שטיין)
  • '10
  • כרטיס צהוב
  • עוד לפני שהיה מצב רציני ראשון, היה מוצהב אחד, כשסדריק דון הכשיל את צ'פיוקה סונגה ונכנס לפנקס
  • '6
  • אחר
  • המשחק נעצר כבר בפתיחה כדי שהשחקנים שצמים רמדאן יוכלו לאכול ולשתות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח להבטיח את המקום בפלייאוף העליון, או שהפועל פתח תקווה תנצח ותעשה צעד משמעותי עבורה במאבק על הכרטיס לשם?
קהל אוהדי הפועל פתח תקווה הצפין לחיפה (עמרי שטיין)קהל אוהדי הפועל פתח תקווה הצפין לחיפה (עמרי שטיין)
קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לסמי עופר (עמרי שטיין)קהל אוהדי מכבי חיפה הגיע לסמי עופר (עמרי שטיין)
שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (עמרי שטיין)שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני הפתיחה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה בשיחת מוטיבציה אחרונה לפני הפתיחה (עמרי שטיין)
