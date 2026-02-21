דורון בן דור
|
21/02/2026 17:30
ינון פיינגזיכט לוחץ (עמרי שטיין)
מכבי חיפה מקווה להמשיך במומנטום אחרי שהביסה 0:4 את בני סכנין. הירוקים מארחים בשעה זו את הפועל פ"ת המפתיעה באצטדיון סמי עופר במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל.
גם הפעם ברק בכר צריך להסתדר עם סגל חסר במיוחד. טריבנטה סטיוארט הצטרף ברשימת החיסורים לאיתן אזולאי, עלי מוחמד, פייר קורנו, קני סייף ופדראו, אבל לחיפה אין זמן להתעסק בזה לאור הרצון לנצח כדי לשפר עמדות ככל הניתן לקראת הפלייאוף העליון ולהבטיח אותו, כשהיא צריכה נקודה.
חיפה בעצם הגיעה למשחק עם שלושה ניצחונות בארבעת המשחקים האחרונים. המעידה של הירוקים הגיעה דווקא ב-1:1 מול הפועל ירושלים לפני שבועיים וכעת הם מחפשים ניצחון שני ברציפות, כשבעוד שבוע וחצי מצפה להם המשחק המסקרן מול הפועל ת"א.
הפועל פ"ת מקווה להפתיע וגם היא צריכה את הנקודות, שכן מקומה בפלייאוף העליון כלל לא מובטח גם כן. המלאבסים בעונה מצוינת, אבל הם במצב לא פשוט, שכן הם ספגו ארבעה הפסדים בששת המשחקים האחרונים שלהם, ואחרי המפגש עם חיפה יצפו להם משחקים מול הפועל ב"ש והפועל ת"א.
מחצית שניה
-
'76
- תומר אלטמן החליף את רועי דוד, שסיים את חלקו בהתמודדות
-
'69
- חילוף ראשון בהפועל פתח תקווה כשארי כהן עלה לכר הדשא במקום צ'יפיוקה סונגה
-
'69
- חילוף מאולץ אצל מכבי חיפה, כשיילה בטאיי נאלץ לרדת מהמגרש. זוהר זסנו עלה על חשבונו
-
'61
- זה גם היה המהלך האחרון של אוחנה במגרש, כשהוחלף על ידי דולב חזיזה שעלה לסייע לקבוצתו להשיג נקודות
-
'60
- אוחנה עם החמצה מול שער חשוף! הקשר לא הצליח לנצל ערבובייה שהותירה אותו לבד, אבל הפליימייקר, שניסה להגיב מיידית לשער שקבוצתו ספגה, שלח את הבעיטה שלו החוצה
-
'59
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:1: בניגוד גמור למהלך המשחק, האורחת הצליחה להעניש אחרי שמסירה לא טובה של ליסב עיסאת הגיעה אל קליי שדהר ומסר לממאדי דיארה. האחרון נותר באחד על אחד מול ירמקוב והצליח להכניע אותו בדרך לגול היתרון שהפך גם לכיבוש הראשון שלו בישראל
-
'58
- בוני אמיאן כמעט הצליח להפתיע את כולם עם בעיטה עוצמתית מרחוק אחרי תרגיל קרן שמעט השתבש, אך לצערו הניסיון שלו הלך מעט מעל המשקוף של גאורגי ירמקוב
-
'56
- גורה ניצל מסירה לא טובה אחורה ושלח עומק קצר למיכאל אוחנה, שמתוך הרחבה שחרר בעיטה חזקה אבל לא מדויקת, כשהיא הלכה החוצה
-
'48
- בנסון שוב היה זה שסיכן את שער המלאבסים כשניסה לסובב מרחוק כדור שהלך ליציע
מחצית ראשונה
-
'45
- בנסון הגביה את הקרן ומצא את ראשו של בלם אחר, עבדולאי סק, שטען שהנגיחה שלו פגעה גם בראשו של מוסונדה, אבל השופט החליט על בעיטת חמש
-
'44
- כדור חופשי של נבות רטנר נחת על ראשו של ליסב עיסאת, כשגם הפעם שוער האורחת הצליח למנוע את ההובלה עם עוד הצלה יפה, הפעם לקרן
-
'41
- שוב בנסון, שוב הצלה של כץ. הקיצוני שוב ניצל את היכולות שלו ובעט, אלא שהפעם הניסיון הלך למרכז כשגם שם השוער היה מוכן וערני כדי להדוף
-
'39
- בנסון יצא להתקפה מהאגף הימני אחרי שניצל מסירה רעה של אלכס מוסונדה כשהקיצוני רצה לרשום שער בכורה בישראל אבל כץ היה ערני והגיב בצורה יפה לבעיטה של האנגולי
-
'36
- יילה בטאיי נפל ברחבה אחרי שהיה מגע עם המגן שחר רוזן. אחרי בדיקת VAR, החליט השופט יחד עם היושבים במערכת כי אין פנדל לזכות מכבי חיפה
-
'30
- אחרי חצי שעה הגיעה ההזדמנות הראשונה בכחול, בערך. רועי דוד קיבל כדור שקפץ מעט לפני הרחבה, ומהאוויר שלח בעיטה שנקלטה בקלות בין ידיו של גאורגי ירמקוב
-
'27
- הפעם גורה לא היה בנבדל אחרי שקיבל מסירה עם החלק החיצון ממנואל בנסון לכל רוחב הרחבה, אבל גם הפעם הבעיטה שלו לא הייתה מדויקת כששלח את הכדור הרחקה מעל המסגרת של עומר כץ
-
'24
- כדור עומק של ינון פיינגזכיט לקנג'י גורה הותיר אותו באחד על אחד ממצב קשה. את הקיצוני השמאלי של הירוקים זה לא הרתיע, כשניסה לכבוש משם אבל שלח את הניסיון החוצה. בסופו של דבר, החליט עוזר השופט לסמן על נבדל במהלך הריצה של הווינגר
-
'23
- מצבים כמעט ואין, צהובים? יש בשפע. גם איתי רוטמן נכנס לפנקס והפך למוצהב הראשון של הפועל פתח תקווה אחרי עבירה על סדריק דון
-
'14
- סונגה הצליח להוציא צהוב שני מהירוקים, כשיילה בטאיי ספג כרטיס צהוב אחרי עבירה על הקיצוני של הפועל פתח תקווה
-
'12
- ההזדמנות הראשונה הגיעה, ועוד איזו הזדמנות! גיא מלמד הוציא את מכבי חיפה להתקפה מתפרצת כששלח את סדריק דון בקו. האחרון החזיר לחלוץ, שמחוץ לרחבה שלח בעיטה על הקרקע ששרקה ליד העמוד של הפועל פתח תקווה
-
'10
- עוד לפני שהיה מצב רציני ראשון, היה מוצהב אחד, כשסדריק דון הכשיל את צ'פיוקה סונגה ונכנס לפנקס
-
'6
- המשחק נעצר כבר בפתיחה כדי שהשחקנים שצמים רמדאן יוכלו לאכול ולשתות
-
'1
- השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך! מכבי חיפה תצליח להבטיח את המקום בפלייאוף העליון, או שהפועל פתח תקווה תנצח ותעשה צעד משמעותי עבורה במאבק על הכרטיס לשם?