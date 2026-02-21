הרכבים וציונים



קרווין אנדרדה מול ויקטור אוצ'אי (רדאד ג'בארה) קרווין אנדרדה מול ויקטור אוצ'אי (רדאד ג'בארה)

אחרי שנפרדה מבית"ר ירושלים בתיקו מאופס, מכבי ת"א רוצה לחזור לנצח. הצהובים מארחים בשעה זו את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל.

לפני המשחק בטדי, מכבי ת"א נכנסה לקצב תחת רוני דיילה עם שלושה ניצחונות רצופים על עירוני ק"ש, מכבי יפו (גביע) ומכבי בני ריינה בהפרש שערים של 1:13. כעת הצהובים מקווים לפתוח ברצף ניצחונות חדש כדי לשפר עמדות במאבקי הצמרת.

דיילה הגיע למשחק מהמקום הרביעי ומכבי ת"א צריכה להסתדר, שוב, ללא כריסטיאן בליץ’ שסובל מכאבים בגבו שמקרינים לרגל. הצהובים נהנים מתמיכה של אצטדיון מלא במשחק מול אשדוד.

אשדוד הגיעה למשחק מהמקום העשירי כשהיא מסובכת במאבקי התחתית אחרי ההפסד 2:1 להפועל ב"ש במחזור האחרון. עבור ניר ביטון מדובר במפגש מיוחד, שכן דיילה אימן אותו בסלטיק ותחתיו מאמן אשדוד כבש 11 שערים ובישל עוד 10 ב-89 משחקים במדי הסקוטים.