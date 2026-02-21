יום שבת, 21.02.2026 שעה 15:31
מ.ס אשדוד
דקה 31
1 0
שופט: ספיר ברמן
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 21/02/2026 15:00
הרכבים וציונים
 
 
קרווין אנדרדה מול ויקטור אוצ'אי (רדאד ג'בארה)
קרווין אנדרדה מול ויקטור אוצ'אי (רדאד ג'בארה)

אחרי שנפרדה מבית"ר ירושלים בתיקו מאופס, מכבי ת"א רוצה לחזור לנצח. הצהובים מארחים בשעה זו את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במסגרת המחזור ה-24 של ליגת העל.

לפני המשחק בטדי, מכבי ת"א נכנסה לקצב תחת רוני דיילה עם שלושה ניצחונות רצופים על עירוני ק"ש, מכבי יפו (גביע) ומכבי בני ריינה בהפרש שערים של 1:13. כעת הצהובים מקווים לפתוח ברצף ניצחונות חדש כדי לשפר עמדות במאבקי הצמרת.

דיילה הגיע למשחק מהמקום הרביעי ומכבי ת"א צריכה להסתדר, שוב, ללא כריסטיאן בליץ’ שסובל מכאבים בגבו שמקרינים לרגל. הצהובים נהנים מתמיכה של אצטדיון מלא במשחק מול אשדוד.

אשדוד הגיעה למשחק מהמקום העשירי כשהיא מסובכת במאבקי התחתית אחרי ההפסד 2:1 להפועל ב"ש במחזור האחרון. עבור ניר ביטון מדובר במפגש מיוחד, שכן דיילה אימן אותו בסלטיק ותחתיו מאמן אשדוד כבש 11 שערים ובישל עוד 10 ב-89 משחקים במדי הסקוטים.

מחצית ראשונה
  • '17
  • החמצה
  • עוד מצב טוב של אשדוד. הגבהה מצד שמאל מצאה את עאמר לבד, אך הוא נגח מעל המשקוף
  • '9
  • החמצה
  • ההזדמנות הכי טובה במשחק, דווקא של האורחת! עאמר הכניס הרמה גדולה ליוג'ין אנסה, שהיה לבד מול השער, אך שלח את הכדור לקורה מקרוב
  • '6
  • החמצה
  • איזו הצלה של נימצ'יסקי! וארלה העביר כדור רוחב שעבר את כל ההגנה והגיע לדור פרץ, ששלח בעיטה חדה מקרוב. השוער מתח את איבריו והציל ממש מקו השער
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • מומד עאמר ראה את הצהוב הראשון במשחק לאחר כניסה מסוכנת על רוי רביבו
  • '2
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לצהובים. הליו וארלה קיבל את הכדור, עבר מרגל ימין לשמאל וניסה בעיטה חדה, קארול נימצ'יסקי היה במקום
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופטת ספיר ברמן הוציאה את ההתמודדות המסקרנת בבלומפילד לדרך!
הוספת תגובה
