יום שבת, 21.02.2026 שעה 10:03
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6581-679157קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6891-678258אטלנטה הוקס
47%6805-687558מיאמי היט
47%6566-671458שארלוט הורנטס
46%6196-603854מילווקי באקס
46%6827-665757שיקגו בולס
30%6564-607454וושינגטון וויזארדס
29%6304-592655ברוקלין נטס
28%6827-636857אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6154-670657אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
64%6695-695258דנבר נאגטס
59%6706-693058מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6484-639656לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
49%6103-610555לוס אנג'לס קליפרס
46%6798-665057פורטלנד בלייזרס
38%6371-625355דאלאס מאבריקס
35%6525-634555ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
27%6649-631755ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

אבדיה: לא צריכים להגזים, אנחנו נהיה בסדר

הישראלי שקלע 15 נקודות בהפסד 157:103 הכואב לדנבר דיבר בחדר ההלבשה בסיום: "יודעים למה אנחנו מסוגלים, הכימיה קיימת, רק צריכים למצוא קצב טוב"

|
דני אבדיה (פורטלנד)
דני אבדיה (פורטלנד)

דני אבדיה חזר לשחק הבוקר (שבת) לראשונה מאז הבכורה באולסטאר, אבל הוא לא ממש ירצה לזכור את המשחק הזה, וגם לא חבריו. פורטלנד הושפלה עם תבוסה 157:103 לדנבר במשחק שבו הפורוורד הישראלי סיים עם 15 נקודות ו-13 אסיסטים.

דני אבדיה אמר אחרי ההפסד: "צריכים להתאושש מזה, אני לא חושב שצריכים להגזים ולקחת את זה רע, חזרנו מהפגרה, אנחנו עדיין מנסים למצוא את הקצב שלנו, אין תירוצים, צריכים להגן טוב יותר, אבל אנחנו נהיה בסדר. קיבלנו את המצב, אנחנו יודעים למה אנחנו מסוגלים, הקבוצה כישרונית, אנחנו ביחד, חברים טובים לקבוצה. נהיה בסדר”.

“לא צריכים להגזים”

“באמת שלא צריך לעשות מזה עניין גדול. חוסר תיאום? לא חושב שזה קרה הרבה, ברור שצריך לדבר יותר, שחקנים חוזרים מפציעות, אנחנו בני אדם. זה הכל. הכימיה קיימת, רק צריך למצוא קצב טוב. דנבר לא הפסיקה לקלוע ומגיע לה קרדיט, היא באה בכושר טוב, ככה עובדת הליגה".

כמו כן, מאמן הבלייזרס טיאגו ספליטר אמר לאחר המשחק: “אחד המשחקים הכי גרועים שלנו העונה. דנבר הרגישה שדחוף לה לנצח עקב המאזן שלה ואנחנו פשוט לא היינו מוכנים מספיק”.

