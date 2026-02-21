אבדיה: לא צריכים להגזים, אנחנו נהיה בסדר

דני אבדיה חזר לשחק הבוקר (שבת) לראשונה מאז הבכורה באולסטאר, אבל הוא לא ממש ירצה לזכור את המשחק הזה, וגם לא חבריו. פורטלנד הושפלה עם תבוסה 157:103 לדנבר במשחק שבו הפורוורד הישראלי סיים עם 15 נקודות ו-13 אסיסטים.

דני אבדיה אמר אחרי ההפסד: "צריכים להתאושש מזה, אני לא חושב שצריכים להגזים ולקחת את זה רע, חזרנו מהפגרה, אנחנו עדיין מנסים למצוא את הקצב שלנו, אין תירוצים, צריכים להגן טוב יותר, אבל אנחנו נהיה בסדר. קיבלנו את המצב, אנחנו יודעים למה אנחנו מסוגלים, הקבוצה כישרונית, אנחנו ביחד, חברים טובים לקבוצה. נהיה בסדר”.

“לא צריכים להגזים”

“באמת שלא צריך לעשות מזה עניין גדול. חוסר תיאום? לא חושב שזה קרה הרבה, ברור שצריך לדבר יותר, שחקנים חוזרים מפציעות, אנחנו בני אדם. זה הכל. הכימיה קיימת, רק צריך למצוא קצב טוב. דנבר לא הפסיקה לקלוע ומגיע לה קרדיט, היא באה בכושר טוב, ככה עובדת הליגה".

כמו כן, מאמן הבלייזרס טיאגו ספליטר אמר לאחר המשחק: “אחד המשחקים הכי גרועים שלנו העונה. דנבר הרגישה שדחוף לה לנצח עקב המאזן שלה ואנחנו פשוט לא היינו מוכנים מספיק”.