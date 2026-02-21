יום שבת, 21.02.2026 שעה 09:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

"חוסר כריזמה בהשוואה לקלופ? שנינו אלופים"

אחרי הביקורת של רוני ("אין לו את ההילה כדי להיות מאמן ליברפול"), ההולנדי עקץ בחזרה: "המשותף לי וליורגן הוא שזכינו באליפות. זה לא רע, נכון?"

|
ארנה סלוט ויורגן קלופ (רויטרס)
ארנה סלוט ויורגן קלופ (רויטרס)

“להשוות בין אנשים זה משהו שלכולם יש זכות לעשות, אבל האם זה הוגן להשוות ביניהם?”, כך פתח ארנה סלוט את תגובתו לביקורת של וויין רוני, שטען כי אין לו את ההילה והכריזמה כדי להיות מאמן ליברפול.

הדברים הגיעו לאחר שחלוץ העבר השווה בין סלוט ליורגן קלופ ואמר: “אני פשוט לא חושב שכמאמן ליברפול, יש לו את ההילה הזו. אולי זה בגלל שזה אחרי יורגן. קשה לכל אחד להיכנס לנעליים שלו". רוני אף טען כי אם סלוט לא יוביל את הקבוצה לליגת האלופות, הוא עלול למצוא את עצמו מחוץ לתפקיד.

סלוט לא נבהל מהביקורת של רוני ועקץ בחזרה: "הדבר היחיד שמשותף לי וליורגן הוא ששנינו זכינו באליפות, וזה לא רע בכלל, נכון?”. ההולנדי המשיך להתייחס ישירות לטענה על חוסר כריזמה: “אני חושב שככל שמאמן מנצח יותר, כך יש לו יותר הילה. אם זו הייתה הדעה הכללית, אז בעונה שעברה הייתה לי יותר הילה מהעונה".

וויין רוני (IMAGO)וויין רוני (IMAGO)

במקביל, סלוט לא חסך מחמאות מקלופ: “אני יכול לדבר עליו, לא על עצמי, אבל אין ספק שליורגן הייתה הילה. אבל גם מאמן שמנצח יש לו הילה".

המאבק על אירופה והלחץ התקשורתי

ליברפול מדורגת במקום השישי בפרמייר ליג, אך הפסידה רק פעמיים ב-14 המחזורים האחרונים וחזרה למאבק על הכרטיסים לאירופה. ביום ראשון תתארח אצל נוטינגהאם פורסט, שהביסה את המייטי רדס 0:3 באנפילד מוקדם יותר העונה.

סלוט הודה כי תפקיד המאמן הפך למאתגר יותר בעידן הנוכחי: “ברגע שאתה מפסיד משחק או שניים, מדברים על זה הרבה יותר. זה הופך את התפקיד לקשה יותר”. בהקשר הזה הזכיר גם את פפ גווארדיולה: “לעשות את העבודה הזו שמונה, תשע או עשר שנים כמו שיורגן עשה, או כמו פפ – זה אולי ההישג הגדול ביותר”.

כשנשאל מי הדמות החשובה ביותר במועדון, השיב בפשטות: “אני לא מוטרד מי הכי חשוב. אני מתמקד בעבודה שלי. אני שמח שאני רק המאמן. אם הייתי צריך גם לנהל משא ומתן על חוזים ולדבר עם סוכנים, הייתי תוהה איך אדם אחד יכול לעשות את שני התפקידים".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */