"חוסר כריזמה בהשוואה לקלופ? שנינו אלופים"

“להשוות בין אנשים זה משהו שלכולם יש זכות לעשות, אבל האם זה הוגן להשוות ביניהם?”, כך פתח ארנה סלוט את תגובתו לביקורת של וויין רוני, שטען כי אין לו את ההילה והכריזמה כדי להיות מאמן ליברפול.

הדברים הגיעו לאחר שחלוץ העבר השווה בין סלוט ליורגן קלופ ואמר: “אני פשוט לא חושב שכמאמן ליברפול, יש לו את ההילה הזו. אולי זה בגלל שזה אחרי יורגן. קשה לכל אחד להיכנס לנעליים שלו". רוני אף טען כי אם סלוט לא יוביל את הקבוצה לליגת האלופות, הוא עלול למצוא את עצמו מחוץ לתפקיד.

סלוט לא נבהל מהביקורת של רוני ועקץ בחזרה: "הדבר היחיד שמשותף לי וליורגן הוא ששנינו זכינו באליפות, וזה לא רע בכלל, נכון?”. ההולנדי המשיך להתייחס ישירות לטענה על חוסר כריזמה: “אני חושב שככל שמאמן מנצח יותר, כך יש לו יותר הילה. אם זו הייתה הדעה הכללית, אז בעונה שעברה הייתה לי יותר הילה מהעונה".

במקביל, סלוט לא חסך מחמאות מקלופ: “אני יכול לדבר עליו, לא על עצמי, אבל אין ספק שליורגן הייתה הילה. אבל גם מאמן שמנצח יש לו הילה".

המאבק על אירופה והלחץ התקשורתי

ליברפול מדורגת במקום השישי בפרמייר ליג, אך הפסידה רק פעמיים ב-14 המחזורים האחרונים וחזרה למאבק על הכרטיסים לאירופה. ביום ראשון תתארח אצל נוטינגהאם פורסט, שהביסה את המייטי רדס 0:3 באנפילד מוקדם יותר העונה.

סלוט הודה כי תפקיד המאמן הפך למאתגר יותר בעידן הנוכחי: “ברגע שאתה מפסיד משחק או שניים, מדברים על זה הרבה יותר. זה הופך את התפקיד לקשה יותר”. בהקשר הזה הזכיר גם את פפ גווארדיולה: “לעשות את העבודה הזו שמונה, תשע או עשר שנים כמו שיורגן עשה, או כמו פפ – זה אולי ההישג הגדול ביותר”.

כשנשאל מי הדמות החשובה ביותר במועדון, השיב בפשטות: “אני לא מוטרד מי הכי חשוב. אני מתמקד בעבודה שלי. אני שמח שאני רק המאמן. אם הייתי צריך גם לנהל משא ומתן על חוזים ולדבר עם סוכנים, הייתי תוהה איך אדם אחד יכול לעשות את שני התפקידים".