"כמו סופרמן מול ליגת אוגרים": מאחורי התבוסה

פורטלנד חזרה מפגרת האולסטאר עם הפסד 157:103 משפיל מול דנבר, אחרי ספיגה של 80 נקודות כבר במחצית הראשונה. "ניקולה יוקיץ' נראה כמו סופרמן מול ליגת אוגרים", נכתב, כשהסרבי סיים עם 32 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, כולל מדד פלוס מינוס של 40+.

"בדרך כלל פלוס מינוס זה נתון לא אינדיקטיבי. חוץ מהפעם. ה-40+ שלו כן מספר בדיוק איך המשחק הזה התנהל". עוד הוסיפו בציניות: "דנבר העלתה 16 שחקנים שקלעו בספרות כפולות והלבישה רק 12", ו"צ'אק נוריס ראה את התקציר ואמר, 'מכה כזו פשוט לא אפשרית'".

"אין הגנה שעובדת, אין גובה, אין קליעה"

בארה"ב לא חסכו בביקורת: "פורטלנד פשוט קטנה מדי. אין ריבאונד, אין נוכחות בצבע. במקום להכווין את היריב לחוסם, הם מזמינים אותו עד הטבעת". דונובן קלינגן זכה למחמאה נקודתית על 3 מ-6 מחוץ לקשת ועל שיפור בביטחון בזריקה, אך גם שם הודגש כי "הוא היחיד עם גודל אמיתי בסגל".

שחקני פורטלנד מאוכזבים (רויטרס)

על ההגנה נכתב בחריפות: "די בטוח שלבלייזרס אין אף שיטה הגנתית שעובדת. אם שומרים אחד על אחד, נמחצים בצבע. אם באים לעזרה, דנבר מזיזה כדור ופורטלנד אפילו לא קרובה להתאושש". הנתונים גיבו זאת: 57% מהשדה לדנבר, 51% לשלוש, ו-13:8 בריבאונדים בהתקפה. "אלה מספרים רעים. מאוד".

גם בצד ההתקפי לא נמצא מזור: "אין גובה, אין מהירות לסגור קלעים, מפסידים בריבאונד ומפסידים במתפרצות 18:10. הדרך היחידה לכסות על זה היא קליעה גדולה משלוש". בפועל, פורטלנד קלעה 15 מ-47 בלבד, 32%. "מספיק נאמר". בתוך כל זה צוין כי "על הצד החיובי, דני אבדיה כן סיים עם 15 נקודות ו-13 אסיסטים. יאי, דני? כן". האסיסטים שלו התקרבו לשיא הקריירה, אך גם זה לא שינה את התחושה הכללית.

דני אבדיה וקמרון ג'ונסון (רויטרס)

ברמת השיאים, דנבר רשמה את משחק החוץ עם הכי הרבה נקודות בתולדותיה ואת ניצחון החוץ הגדול ביותר שלה אי פעם. בנוסף, זהו מספר הנקודות הגבוה ביותר שקלעה קבוצה כלשהי העונה ב-NBA. מנגד, פורטלנד אמנם לא שברה את שיא התבוסה הגדול בתולדותיה, 65 הפרש מול אינדיאנה ב-1998, אך "זה היה קרוב מספיק כדי לעורר עורכי דין לנזקי גוף לשנות שלטי חוצות ל'הרגע שיחקת מול הנאגטס? התקשר עכשיו'. בשלב כזה של העונה, זה פשוט מדהים. מטרות. הרבה מטרות. כולן של דנבר".