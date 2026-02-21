גארסיה: ה-VAR? לא צריך לבזבז על זה אנרגיה

הוא לא מתחמק, לא מחפש תירוצים וגם לא נגרר לשיח הבוער סביב השיפוט. ז’ואן גארסיה, אחד מכוכבי העונה של ברצלונה, התייחס לסערה סביב החלטות השופטים וה-VAR בראיון שבו דיבר על שלל נושאים ב’מארקה’ והבהיר: “לאחרונה יש החלטות שנויות במחלוקת שלא הולכות לצד שלנו, אבל אנחנו השחקנים לא צריכים לבזבז אנרגיה על זה".

כשנשאל האם הקבוצה מרגישה מקופחת הוסיף: “השופטים יכולים לטעות כי הכל קורה מהר מאוד. בשביל זה יש VAR. לפעמים יש ספק מתי משתמשים בו ומתי לא, אבל אנחנו לא צריכים לבזבז זמן על דברים שלא תלויים בנו".

גם כשעלה הנושא של פנדלים שנשרקים לריאל מדריד, המשיך גארסיה בשלו: "לא צריך לבזבז אנרגיה על הדברים האלה. לא כשזה קורה לנו ולא כשזה קורה לאחרים”.

שחקני ברצלונה (IMAGO)

עונה של מספרים מרשימים

מעבר לרעש מסביב, גארסיה מספק על הדשא עונה יוצאת דופן. השוער בן ה-24, שהגיע בקיץ לאחר שברצלונה שילמה את סעיף השחרור שלו לאספניול, הפך לעוגן בשער עם 11 משחקים ללא ספיגה (תשעה מהם בליגה) ו-29 שערים בלבד שספג ב-28 הופעות בכל המסגרות.

על ההשתלבות המהירה אמר: “אני עובד קשה כבר הרבה שנים ואני מאוד שמח על היכולת שלי כאן". כשנשאל אם ציפה להצלחה כזו, הוסיף: “זו הייתה בשורה טובה שאחד המועדונים הטובים בעולם מתעניין בי. אחרי שדיברנו עם המשפחה קיבלנו את ההחלטה הטובה ביותר עבורי".

גארסיה הדגיש את האמון שקיבל מהמאמן האנזי פליק: “כשחותמים במועדון, חשוב מאוד שהמאמן, שבסופו של דבר מקבל את ההחלטות, ירצה אותך, וירצה אותך באמת. טר שטגן? באתי עם הרבה רצון לעבוד, להראות למה אני מסוגל ועם רצון להיות השוער הפותח”.

במאבק האליפות הצמוד, גארסיה לא מזלזל בריאל: “לא הספקתי אותה. העונה ארוכה מאוד. בדיוק כמו שלא זכינו באליפות קודם, עכשיו גם שום דבר לא אבוד. יש לנו את הפוטנציאל להיות פייבוריטים בכל המסגרות, אבל צריך להוכיח את זה על המגרש. הגומלין מול אתלטיקו בגביע? הסיכויים למהפך יותר מאמיתיים. צריך לכבוש את הראשון לפני שחושבים על השני".

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

החלום: המונדיאל

היכולת הגבוהה כבר מציבה אותו על סף זימון לנבחרת ספרד, אך גארסיה שומר על פרופורציות: “אני לא חושב על זה יותר מדי. אמשיך לעבוד ולהשתפר יום-יום. המונדיאל הוא חלום. זה המקסימום ששחקן יכול לשאוף אליו. לייצג את המדינה שלך במונדיאל זה השיא".

גארסיה סיפר על עצמו בפן האישי: "אני אדם מאוד רגוע גם בחיים האישיים. לשוער ברמה הגבוהה ביותר זה קריטי. אי אפשר שהכול ילך תמיד כמו שרוצים, צריך לדעת לשכוח טעויות".

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

לפני כל משחק הוא מקפיד על שגרה קבועה: “בלילה שלפני אני תמיד אוכל סלמון עם אורז וביצה. לפני המשחק אני שומע תמיד את אותם שני שירים: Not Afraid של אמינם ו-Live Your Life של ריהאנה".