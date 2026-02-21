יום שבת, 21.02.2026 שעה 08:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3135-3424ריאל סוסיאדד9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2537-3225אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

גארסיה: ה-VAR? לא צריך לבזבז על זה אנרגיה

שוער בארסה בראיון על הפנדלים של ריאל, אתלטיקו ("הסיכויים למהפך יותר מאמיתיים"), המונדיאל ("חלום") וגם האוכל והשירים שהוא שומע לפני משחקים

|
ז'ואן גארסיה (IMAGO)
ז'ואן גארסיה (IMAGO)

הוא לא מתחמק, לא מחפש תירוצים וגם לא נגרר לשיח הבוער סביב השיפוט. ז’ואן גארסיה, אחד מכוכבי העונה של ברצלונה, התייחס לסערה סביב החלטות השופטים וה-VAR בראיון שבו דיבר על שלל נושאים ב’מארקה’ והבהיר: “לאחרונה יש החלטות שנויות במחלוקת שלא הולכות לצד שלנו, אבל אנחנו השחקנים לא צריכים לבזבז אנרגיה על זה".

כשנשאל האם הקבוצה מרגישה מקופחת הוסיף: “השופטים יכולים לטעות כי הכל קורה מהר מאוד. בשביל זה יש VAR. לפעמים יש ספק מתי משתמשים בו ומתי לא, אבל אנחנו לא צריכים לבזבז זמן על דברים שלא תלויים בנו".

גם כשעלה הנושא של פנדלים שנשרקים לריאל מדריד, המשיך גארסיה בשלו: "לא צריך לבזבז אנרגיה על הדברים האלה. לא כשזה קורה לנו ולא כשזה קורה לאחרים”.

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

עונה של מספרים מרשימים

מעבר לרעש מסביב, גארסיה מספק על הדשא עונה יוצאת דופן. השוער בן ה-24, שהגיע בקיץ לאחר שברצלונה שילמה את סעיף השחרור שלו לאספניול, הפך לעוגן בשער עם 11 משחקים ללא ספיגה (תשעה מהם בליגה) ו-29 שערים בלבד שספג ב-28 הופעות בכל המסגרות.

על ההשתלבות המהירה אמר: “אני עובד קשה כבר הרבה שנים ואני מאוד שמח על היכולת שלי כאן". כשנשאל אם ציפה להצלחה כזו, הוסיף: “זו הייתה בשורה טובה שאחד המועדונים הטובים בעולם מתעניין בי. אחרי שדיברנו עם המשפחה קיבלנו את ההחלטה הטובה ביותר עבורי".

גארסיה הדגיש את האמון שקיבל מהמאמן האנזי פליק: “כשחותמים במועדון, חשוב מאוד שהמאמן, שבסופו של דבר מקבל את ההחלטות, ירצה אותך, וירצה אותך באמת. טר שטגן? באתי עם הרבה רצון לעבוד, להראות למה אני מסוגל ועם רצון להיות השוער הפותח”.

במאבק האליפות הצמוד, גארסיה לא מזלזל בריאל: “לא הספקתי אותה. העונה ארוכה מאוד. בדיוק כמו שלא זכינו באליפות קודם, עכשיו גם שום דבר לא אבוד. יש לנו את הפוטנציאל להיות פייבוריטים בכל המסגרות, אבל צריך להוכיח את זה על המגרש. הגומלין מול אתלטיקו בגביע? הסיכויים למהפך יותר מאמיתיים. צריך לכבוש את הראשון לפני שחושבים על השני".

זז'ואן גארסיה (IMAGO)

החלום: המונדיאל

היכולת הגבוהה כבר מציבה אותו על סף זימון לנבחרת ספרד, אך גארסיה שומר על פרופורציות: “אני לא חושב על זה יותר מדי. אמשיך לעבוד ולהשתפר יום-יום. המונדיאל הוא חלום. זה המקסימום ששחקן יכול לשאוף אליו. לייצג את המדינה שלך במונדיאל זה השיא".

גארסיה סיפר על עצמו בפן האישי: "אני אדם מאוד רגוע גם בחיים האישיים. לשוער ברמה הגבוהה ביותר זה קריטי. אי אפשר שהכול ילך תמיד כמו שרוצים, צריך לדעת לשכוח טעויות".

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

לפני כל משחק הוא מקפיד על שגרה קבועה: “בלילה שלפני אני תמיד אוכל סלמון עם אורז וביצה. לפני המשחק אני שומע תמיד את אותם שני שירים: Not Afraid של אמינם ו-Live Your Life של ריהאנה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */