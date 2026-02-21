38 נק' לדונצ'יץ' בניצחון בדרבי, 40 לאדווארדס

לוס אנג'לס לייקרס (21:33) - לוס אנג'לס קליפרס (28:27) 122:125

לוקה דונצ'יץ' להט עם 38 נקודות ו-11 אסיסטים והוביל את הלייקרס לניצחון 122:125 בדרבי של לוס אנג'לס מול הקליפרס, במשחק החזרה מפגרת האולסטאר. אוסטין ריבס הוסיף 29 נקודות ולברון ג'יימס תרם 13 נקודות ו-11 אסיסטים, כשהשלישייה שיחקה יחד רק בפעם ה-11 העונה מתוך 55 משחקים, לאחר תקופה נדירה של סגל בריא. הלייקרס כבר איבדו יתרון של 15 נקודות במחצית השנייה, אך דונצ'יץ' קלע 12 נקודות ברבע האחרון והכריע את ההתמודדות, בדרך לחלוקת הסדרה העונתית בין היריבות העירוניות.

בצד השני, קוואי לנארד סיים עם 31 נקודות אך נפצע בקרסול וירד כ-5 דקות לסיום. בנדיקט מת'ורין תרם 26 נקודות ו-7 ריבאונדים במשחקו השני ברציפות ביכולת גבוהה, לפני שיצא בעבירות, בעוד דריק ג'ונס ג'וניור צימק ל-123:120 פחות מדקה לסיום. ניקולה באטום אף חטף ללברון במהלך האחרון, אך החטיא שלשה שהייתה יכולה לכפות הארכה 4 שניות לסיום. דונצ'יץ', שחזר מהיעדרות של 4 משחקים בשל מתיחה קלה בשריר הירך האחורי, פתח בסערה עם 17 נקודות ברבע הראשון, בו הלייקרס קלעו 16 מ-17 זריקות במהלך ריצה התקפית מרשימה. בנוסף, ג'ון קולינס מהקליפרס נאלץ לרדת מהפרקט לקראת סיום המחצית הראשונה לאחר שנחת חזק ופצע את פניו.

לברון ג'יימס (רויטרס)

מינסוטה (22:35) - דאלאס (36:19) 111:122

אנתוני אדווארדס חזר למינסוטה עם תואר ה-MVP של משחק האולסטאר והמשיך בכושר הנהדר שלו עם 40 נקודות, כולל 14 ברבע האחרון, כדי להוביל את הטימברוולבס לניצחון ולעצור קאמבק של דאלאס. זה היה משחקו השמיני העונה עם 40 נקודות ומעלה. מינסוטה כבר הובילה ב-17 נקודות במחצית הראשונה ואף פתחה עם 8 מ-13 מחוץ לקשת ו-40 נקודות ברבע הראשון, אך ריצה של 2:12 מצד המאבריקס החזירה אותם לשוויון 103 כ-6:55 דקות לסיום.

אדווארדס הגיב בשלשת סטפ-בק חשובה, נאז ריד הוסיף אחת משלו, ומשם האורחת כבר לא הצליחה להפוך. רודי גובר רשם 22 נקודות, 17 ריבאונדים ו-3 חסימות, ריד הוסיף 21 נקודות, בעוד ג’וליוס רנדל הסתפק ב-13 נקודות ב-4 מ-15 מהשדה. גובר גם ספג עבירה בלתי ספורטיבית שתוביל להשעיה אוטומטית למשחק אחד בשל הצטברות.

דאלאס רשמה הפסד 10 ברציפות, הרצף הארוך שלה זה 28 שנה. כריס מידלטון קלע 18 נקודות, מרווין באגלי תרם 15 נקודות ו-13 ריבאונדים, וטייוס ג’ונס היה זה שהשווה זמנית עם פלואוטר ברבע האחרון. המאבריקס שוב שיחקו ללא הרוקי קופר פלאג, שנעדר משחק שני ברציפות בשל נקע בכף הרגל, וגם מקס כריסטי לא שיחק בשל פציעה בקרסול. הקבוצה חסרה בנוסף את קיירי אירווינג ודרק לייבלי שגמרו את העונה, והניצחון האחרון שלה היה ב-22 בינואר מול גולדן סטייט.

אדווארדס זורק (רויטרס)

ניו אורלינס (42:15) - מילווקי (30:24) 139:118

מילווקי המשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון שלישי ברציפות ושישי ב-7 משחקים, הרבה בזכות הופעת שיא של ריאן רולינס שקלע 27 נקודות וצלף שיא קריירה של 7 שלשות מ-10 ניסיונות. הגארד הוסיף גם 6 אסיסטים, 4 חטיפות ו-2 חסימות והיה משמעותי כבר במחצית הראשונה עם 16 נקודות שסייעו לבאקס לרדת להפסקה ביתרון 65:71.

ברבע הרביעי, לאחר שניו אורלינס צימקה ל-108:102, מילווקי ברחה עם ריצת 4:14, כשפיט נאנס תורם 2 שלשות וליי-אפ במהלך המומנטום. קאם תומאס, הרכש החדש ואקס מכללת LSU, סיפק 27 נקודות ב-21 דקות מהספסל, וקווין פורטר הוסיף 25 נקודות, זאת בהיעדרו של יאניס אנטטוקומפו שנעדר כבר 4 שבועות בשל מתיחה בשוק ימין.

בצד השני, זאיון וויליאמסון הוביל את הפליקנס עם 32 נקודות, כולל 21 במחצית הראשונה, אך הקבוצה ירדה למאזן 42:15 בעונה. מלך הסלים טריי מרפי נעדר בשל כאבים בכתף ימין, והפליקנס לא הצליחו לעצור את העומק והדיוק של הבאקס, שהגיעו אחרי ניצחון חוץ מרשים על האלופה אוקלהומה סיטי לפני פגרת האולסטאר.

פורטיס מול וויליאמסון (רויטרס)

שארלוט (31:26) - קליבלנד (21:36) 118:113

קליבלנד המשיכה בכושר הנהדר שלה עם ניצחון שביעי ברציפות ו-12 ב-13 המשחקים האחרונים, הרבה בזכות דונובן מיטשל שהתפוצץ עם 32 נקודות, מהן 13 ברבע האחרון. הגארד לקח אחריות בדקות ההכרעה, קלע ג’אמפר חשוב והוסיף 4 קליעות עונשין ב-40 השניות האחרונות, כשהוא מסיים עם 12 מ-13 מהקו. ג’ארט אלן סיפק דאבל דאבל של 25 נקודות ו-14 ריבאונדים, וג’יימס הארדן תרם 18 נקודות ו-8 אסיסטים. הקאבס שלטו בצבע עם 50 נקודות לעומת 28 בלבד של שארלוט, יתרון שהכריע בסופו של דבר את ההתמודדות.

מן העבר השני, קון קנופל בלט עם 33 נקודות ו-7 שלשות, ובכך הגיע ל-193 שלשות העונה, הנתון השני בטיבו אי פעם לרוקי ב-NBA, כשקיגן מארי מחזיק בשיא עם 206 מ-2022-23. קנופל כבר קלע 4 שלשות ו-16 נקודות במחצית הראשונה והחזיר את קבוצתו מפיגור דו ספרתי, ובהמשך אף סייע לה לעלות ליתרון ברבע השלישי. לאמלו בול וברנדון מילר הוסיפו 18 נקודות כל אחד, בעוד הרוקי ראיין קלקברנר רשם 12 נקודות ו-13 ריבאונדים. שארלוט, שחסרה את מיילס ברידג'ס ומוסא דיאבטה המושעים ואת גרנט וויליאמס שנעדר בשל ניהול עומסים בברך, נעצרה לאחר תקופה חיובית וכעת הפסידה 3 מ-4 משחקיה האחרונים.

דונובן מיטשל (רויטרס)

וושינגטון (39:16) - אינדיאנה (42:15) 118:131

וושינגטון השלימה סוויפ בסדרת בק-טו-בק מול אינדיאנה בזכות הופעת שיא של אלונדס וויליאמס, שקבע שיאי קריירה עם 25 נקודות ו-10 ריבאונדים במשחקו ה-11 בלבד ב-NBA. הגארד, שחתם רק ביום שני על חוזה ל-10 ימים, סיים עם 9 מ-11 מהשדה ו-5 מ-5 מהקו, כשברבע האחרון לבדו תרם 11 נקודות אחרי פתיחה צמודה של הרבע בשוויון 92. וויליאמס חתם את הערב עם דאנק אלי-אופ מאסיסט של שאריף קופר, החזיר לו במסירה לליי-אפ במתפרצת ובהמשך צלף שלשה נוספת בדקות הסיום. קופר עצמו השווה שיא קריירה עם 18 נקודות, כשהוויזארדס התרחקו מהפייסרס בתחתית המזרח ועלו חצי משחק מעל ברוקלין.

מנגד, אינדיאנה קיבלה 22 נקודות מג’יי האף, שקלע 5 שלשות והשווה שיא אישי, וקוונטון ג’קסון הוסיף 21 נקודות. מייקה פוטר תרם 18 נקודות וג’ראס ווקר רשם דאבל-דאבל של 12 נקודות ו-12 ריבאונדים. הפייסרס שיחקו ללא פסקל סיאקם, שנעדר משחק שני ברציפות בשל פציעה טורדנית בשריר הירך האחורי השמאלי, וסיימו מסע של שישה משחקי חוץ במאזן 4:2. גם אצל וושינגטון נרשמה היעדרות כשקיישון ג’ורג’ ישב בחוץ בעקבות נקע בבוהן רגל שמאל.

קופר וריצ'מונד חוגגים (רויטרס)

ממפיס (33:21) - יוטה (39:18) 114:123

ממפיס הצליחה לעצור רצף של 4 הפסדים עם קאמבק מרשים מול יוטה, לאחר שפיגרה ב-14 נקודות במחצית הראשונה. רבע שלישי חזק שכלל ריצת 6:21 הפך את המומנטום והעניק לגריזליס יתרון דו ספרתי בפתיחת הרבע הרביעי, שצמח ל-16 נקודות אחרי שלשה של ג’י ג’י ג’קסון כ-4:31 דקות לסיום. אוליבייה-מקסנס פרוספר הוביל עם 23 נקודות, ג’קסון הוסיף 20, ובסך הכול 8 מתוך 9 השחקנים ששיחקו במדי ממפיס קלעו בספרות כפולות, זאת למרות סגל חסר במיוחד עם 9 נעדרים בשל פציעות ומיחושים שונים.

מנגד, יוטה קיבלה 24 נקודות מאייזיאה קולייר, בעוד קייל פיליפובסקי ואייס ביילי סיימו עם 20 נקודות כל אחד. הג’אז, שירדו למחצית ביתרון 55:67, חסרו את לאורי מרקאנן שנגרע ברגע האחרון בשל מחלה, וגם שחקנים כמו קיונטה ג’ורג’, יוסוף נורקיץ’ וג’ארן ג’קסון ג’וניור התמודדו עם פציעות. שתי הקבוצות נאבקות בתחתית המערב, כשממפיס פתחה את הערב במקום ה-11 ויוטה במקום ה-13, ואף נקנסה מוקדם יותר החודש ב-500,000 דולר בשל השבתת שחקני מפתח ברבעים אחרונים במשחקים קודמים. במהלך המשחק הוקרן וידאו הוקרה לג’קסון, וגם וינס וויליאמס ג’וניור וג’ון קונצ’אר זכו למחווה בעקבות הטרייד בין הקבוצות.

וויליאמס מול הנדריקס (רויטרס)

אטלנטה (31:27) - מיאמי (27:30) 128:97

מיאמי קיבלה בחזרה את טיילר הירו מהיעדרות ממושכת בשל פציעה בצלעות, והוא החזיר לה בגדול עם 24 נקודות מהספסל, במשחקו ה-12 בלבד העונה. הגארד, ששיחק עם מגן גוף והחמיץ את 15 המשחקים האחרונים, נראה חד כבר מהפתיחה וקלע 16 נקודות במחצית הראשונה, מבלי להיראות מוגבל. ההיט לא פיגרו לאורך כל ההתמודדות והמשיכו בכושר החוץ הנהדר שלהם עם ניצחון שישי ב-7 משחקי חוץ. באם אדבאיו תרם 17 נקודות, 8 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, נורמן פאוול הוסיף 15 נקודות במשחקו הראשון מאז השתתף לראשונה באולסטאר, וקל’אל וור סיים עם 14 נקודות ו-12 ריבאונדים.

קל’אל וור (רויטרס)

בצד של אטלנטה, ג’יילן ג’ונסון רשם טריפל-דאבל 11 העונה עם 16 נקודות, 16 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, הכי הרבה בעונה אחת בתולדות המועדון ומוביל המזרח בקטגוריה הזו. אונייקה אוקונגוו הוביל את הקבוצה עם 22 נקודות, וסי ג’יי מקולום תרם 20 נקודות מהספסל, כולל 4 שלשות, אך ההוקס לא הצליחו לעצור את השליטה של מיאמי מהפתיחה ועד הסיום.