8 נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לאוקלהומה

ברוקלין רשמה הפסד שלישי ברציפות, הפעם 105:86 באוקלהומה, במשחק שבו דני וולף קיבל 23 דקות וסיים עם 8 נקודות, 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים. האמריקאי-יהודי סיים עם מדד פלוס מינוס של 13-, בערב קבוצתי מאכזב שבו הנטס קלעו רק ב-36.7% מהשדה ולא הצליחו לעמוד בקצב ההגנתי של הת'אנדר.

מייקל פורטר ג'וניור הוביל את ברוקלין עם 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, נולאן טראורה הוסיף 17, אך זה לא הספיק מול קבוצה מאוזנת ומחויבת יותר בצד השני. הפתיחה עוד הייתה צמודה, כשברוקלין הובילה 21:23 בתום הרבע הראשון, אך ברבע השני המשחק ברח לה מהידיים.

הנטס לא קלעו סל שדה במשך 8 וחצי הדקות הראשונות של הרבע, וסיימו אותו עם 3 מ-17 בלבד מהשדה. אוקלהומה ניצלה זאת כדי לעלות ליתרון 26:38 ובהמשך 30:43 אחרי מהלך של סל ועבירה מצד לו דורט. למחצית ירדה ברוקלין בפיגור 50:33, כש-10 הנקודות שקלעה ברבע השני היו השפל ההתקפי הנמוך ביותר של יריבה מול הת'אנדר העונה.

דני וולף (רויטרס)

המארחת הגיעה למשחק ללא ה-MVP המכהן שיי גילג'ס-אלכסנדר וללא ג'יילן וויליאמס, אך קיבלה שיא עונתי של 21 נקודות מג'ארד מקיין, שקלע 7 מ-12 מהשדה ו-3 מ-6 לשלוש מהספסל. צ'ט הולמגרן תרם 15 נקודות, אייזיאה ג'ו 11, ואייזיאה הארטנשטיין ולו דורט הוסיפו 10 כל אחד. גם ניקולה טופיץ', שערך לאחרונה בכורה ב-NBA אחרי טיפול במחלת סרטן האשכים, תרם שלשה וליי-אפ במהלך ריצה שהגדילה את היתרון ל-70:86 והוציאה סופית את האוויר מהמפרשים של הנטס.

עבור וולף, שממשיך לקבל קרדיט ברוטציה, זה היה ערב מורכב כחלק מתקופה פחות טובה קבוצתית. ברוקלין התקשתה לייצר שטף התקפי ולשמור על יציבות, והפער שנוצר ברבע השני כבר לא נסגר עד הסיום.

שרף נלחם עד השנייה האחרונה בג'י ליג

במקביל, בן שרף רשם 27 דקות בהפסד 104:102 בשנייה האחרונה לקבוצת הפיתוח של ניו אורלינס בג'י ליג. הגארד הישראלי קלע 7 נקודות והוסיף 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, במשחק צמוד שהוכרע ממש עם הבאזר. בעוד וולף מנסה לבסס את מקומו ברוטציה של הנטס בליגה הטובה בעולם, שרף ממשיך לצבור דקות וניסיון בליגת הפיתוח, כששני הישראלים חוו ערב מאתגר, אך ממשיכים לקבל קרדיט משמעותי בקבוצותיהם.