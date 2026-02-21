יום שבת, 21.02.2026 שעה 06:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%5907-633654דטרויט פיסטונס
67%5928-637855בוסטון סלטיקס
62%6175-646856ניו יורק ניקס
61%6581-679157קליבלנד קאבלירס
58%6430-649457טורונטו ראפטורס
54%5987-601452אורלנדו מג'יק
54%6455-644556פילדלפיה 76'
47%6891-678258אטלנטה הוקס
47%6805-687558מיאמי היט
47%6566-671458שארלוט הורנטס
46%6196-603854מילווקי באקס
46%6827-665757שיקגו בולס
30%6564-607454וושינגטון וויזארדס
29%6304-592655ברוקלין נטס
28%6827-636857אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6154-670657אוקלהומה ת'אנדר
72%5915-627753סן אנטוניו ספרס
67%5945-624354יוסטון רוקטס
63%6592-679557דנבר נאגטס
59%6706-693058מינסוטה טימברוולבס
58%6125-624855פיניקס סאנס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
54%6475-660557גולדן סטייט ווריורס
50%5978-598354לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
38%6371-625355דאלאס מאבריקס
35%6525-634555ממפיס גריזליס
32%7174-679457יוטה ג'אז
27%6649-631755ניו אורלינס פליקנס
23%6869-628557סקרמנטו קינגס

8 נקודות לדני וולף בהפסד ברוקלין לאוקלהומה

ערב מאכזב לנטס, האמריקאי יהודי הוסיף 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-105:86 לת'אנדר נטולי שיי גילג'ס אלכסנדר. 7 נקודות לבן שרף בהפסד בג'י ליג

|
דני וולף חוסם (רויטרס)
דני וולף חוסם (רויטרס)

ברוקלין רשמה הפסד שלישי ברציפות, הפעם 105:86 באוקלהומה, במשחק שבו דני וולף קיבל 23 דקות וסיים עם 8 נקודות, 3 ריבאונדים ו-2 אסיסטים. האמריקאי-יהודי סיים עם מדד פלוס מינוס של 13-, בערב קבוצתי מאכזב שבו הנטס קלעו רק ב-36.7% מהשדה ולא הצליחו לעמוד בקצב ההגנתי של הת'אנדר.

מייקל פורטר ג'וניור הוביל את ברוקלין עם 22 נקודות ו-9 ריבאונדים, נולאן טראורה הוסיף 17, אך זה לא הספיק מול קבוצה מאוזנת ומחויבת יותר בצד השני. הפתיחה עוד הייתה צמודה, כשברוקלין הובילה 21:23 בתום הרבע הראשון, אך ברבע השני המשחק ברח לה מהידיים.

הנטס לא קלעו סל שדה במשך 8 וחצי הדקות הראשונות של הרבע, וסיימו אותו עם 3 מ-17 בלבד מהשדה. אוקלהומה ניצלה זאת כדי לעלות ליתרון 26:38 ובהמשך 30:43 אחרי מהלך של סל ועבירה מצד לו דורט. למחצית ירדה ברוקלין בפיגור 50:33, כש-10 הנקודות שקלעה ברבע השני היו השפל ההתקפי הנמוך ביותר של יריבה מול הת'אנדר העונה.

דני וולף (רויטרס)דני וולף (רויטרס)

המארחת הגיעה למשחק ללא ה-MVP המכהן שיי גילג'ס-אלכסנדר וללא ג'יילן וויליאמס, אך קיבלה שיא עונתי של 21 נקודות מג'ארד מקיין, שקלע 7 מ-12 מהשדה ו-3 מ-6 לשלוש מהספסל. צ'ט הולמגרן תרם 15 נקודות, אייזיאה ג'ו 11, ואייזיאה הארטנשטיין ולו דורט הוסיפו 10 כל אחד. גם ניקולה טופיץ', שערך לאחרונה בכורה ב-NBA אחרי טיפול במחלת סרטן האשכים, תרם שלשה וליי-אפ במהלך ריצה שהגדילה את היתרון ל-70:86 והוציאה סופית את האוויר מהמפרשים של הנטס.

עבור וולף, שממשיך לקבל קרדיט ברוטציה, זה היה ערב מורכב כחלק מתקופה פחות טובה קבוצתית. ברוקלין התקשתה לייצר שטף התקפי ולשמור על יציבות, והפער שנוצר ברבע השני כבר לא נסגר עד הסיום.

שרף נלחם עד השנייה האחרונה בג'י ליג

במקביל, בן שרף רשם 27 דקות בהפסד 104:102 בשנייה האחרונה לקבוצת הפיתוח של ניו אורלינס בג'י ליג. הגארד הישראלי קלע 7 נקודות והוסיף 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, במשחק צמוד שהוכרע ממש עם הבאזר. בעוד וולף מנסה לבסס את מקומו ברוטציה של הנטס בליגה הטובה בעולם, שרף ממשיך לצבור דקות וניסיון בליגת הפיתוח, כששני הישראלים חוו ערב מאתגר, אך ממשיכים לקבל קרדיט משמעותי בקבוצותיהם.

