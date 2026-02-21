בגיל 45: ונוס וויליאמס תשחק באינדיאן וולס

הטניסאית האמריקאית הבלתי נגמרת, ונוס וויליאמס, ממשיכה להוכיח שהגיל הוא רק מספר. בגיל 45, וויליאמס קיבלה כרטיס חופשי (Wild Card) להגרלה הראשית של טורניר האינדיאן וולס היוקרתי, שייערך בחודש הבא בקליפורניה. זהו הסימן המשמעותי ביותר לכך שזוכת שבעת טורנירי הגראנד סלאם עדיין לא מתכוונת לתלות את המחבט.

מארגני הטורניר, שיחל ב-4 במרץ ויימשך עד ה-15 בו, הודיעו רשמית כי וויליאמס תתחרה הן בטורניר היחידות והן בטורניר הזוגות. בצעד מסקרן במיוחד, האמריקאית תשתף פעולה בזוגות עם לילה פרננדס הקנדית, במה שמבטיח להיות אחד הצמדים המושכים ביותר לקהל במדבר הקליפורני.

ונוס וויליאמס בפעולה (רויטרס)

טומי האס, מנהל הטורניר ושחקן העבר הגרמני, התייחס להענקת הכרטיס: "זהו כבוד להעניק את הכרטיס החופשי הראשון של השנה לונוס וויליאמס. ונוס היא אגדה של המשחק, ואחת השחקניות הכי הישגיות שהספורט שלנו ראה מעולם". עבור וויליאמס, שתחגוג את יום הולדתה ה-46 ביוני הקרוב, זו תהיה ההופעה העשירית בקריירה בטורניר המאסטרס הנחשב ל"גראנד סלאם החמישי".

הקשר של ונוס לאינדיאן וולס ידע עליות ומורדות דרמטיים לאורך השנים. היא הגיעה לחצי הגמר שלוש פעמים בעבר, כשהפעם האחרונה הייתה ב-2018. עם זאת, זכורה במיוחד תקופת החרם הארוכה שלה על הטורניר, שנמשכה בין השנים 2002 ל-2016, בעקבות תקרית שנויה במחלוקת ב-2001. הפעם האחרונה בה שיחקה בטורניר הייתה ב-2024, אז הודחה בסיבוב הראשון. בשנה שעברה קיבלה גם כן כרטיס חופשי, אך בחרה שלא לממש אותו.

"אני כל כך נרגשת לחזור לאינדיאן וולס ולא יכולה לחכות לשוב הביתה לשחק בקליפורניה", אמרה וויליאמס לאחר ההכרזה. "הטורניר הזה הוא תמיד חוויה מיוחדת מאוד, ואין כמו לשחק מול האוהדים המדהימים האלה".

העונה הנוכחית של ונוס נפתחה באליפות אוסטרליה הפתוחה באמצע ינואר, שם קבעה היסטוריה כשחקנית המבוגרת ביותר בטורניר. למרות שהציגה יכולת טובה ואף איימה להפתיע, היא נכנעה בסיבוב הראשון לאולגה דנילוביץ' הסרבית בתום קרב צמוד של שלוש מערכות. לפני הגעתה לאינדיאן וולס, וויליאמס מתוכננת להשתתף בטורניר ה-WTA 250 באוסטין, טקסס, שייפתח בסוף השבוע הקרוב. החזרה שלה למגרשים בקליפורניה צפויה למשוך תשומת לב עולמית רבה, כשהאוהדים יקוו לראות עוד כמה רגעי קסם מהאלופה הוותיקה.