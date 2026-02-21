אחרי דרמה ענקית: סביטולינה בגמר דובאי

אלינה סביטולינה רשמה הערב (שישי) את אחד הניצחונות המרשימים בקריירה שלה, כשהעפילה לגמר טורניר דובאי היוקרתי לאחר ניצחון דרמטי במיוחד על קוקו גוף האמריקאית. בתום קרב התשה שנמשך לא פחות משלוש שעות ושלוש דקות, האוקראינית חגגה עם 4:6, 7:6 (13), 4:6 והבטיחה את מקומה בגמר ה-WTA 1000 הראשון שלה מאז רומא 2018.

המשחק בדובאי סיפק את מה שעשוי להיחשב כמועמד מוביל לתואר משחק השנה. לאחר שסביטולינה לקחה את המערכה הראשונה 4:6 (למרות פיגור 3:1 בפתיחה), המערכה השנייה התפתחה לדרמה ספורטיבית יוצאת דופן. השתיים הגיעו לשובר שוויון שהפך לארוך ביותר בסבב ה-WTA בשנת 2026. סביטולינה שמטה ארבע נקודות משחק בתוך הטיי-ברייק, בעוד גוף הצילה את עצמה פעם אחר פעם ואף הציגה יכולת הגנתית מופלאה ליד הרשת. בסופו של דבר, האמריקאית ניצחה 13:15 בשובר השוויון וכפתה מערכה מכרעת, לאחר שגם היא נזקקה לשבע נקודות מערכה כדי לסגור עניין.

סביטולינה חוגגת ניצחון בחצי הגמר (רויטרס)

במערכה השלישית, המתח הגיע לשיאו במשחקון השמיני במצב של 4:4. המשחקון נמשך זמן רב וכלל שבעה מצבי שוויון (Deuce), כאשר גוף פספסה שתי הזדמנויות שבירה יקרות שהיו מעניקות לה את היתרון לקראת הסיום. סביטולינה גילתה חוסן מנטלי, שמרה על ההגשות ושברה מיד לאחר מכן במשחקון האחרון כדי להבטיח את הניצחון.

עבור קוקו גוף, ההפסד היה מתסכל במיוחד. במהלך המשחק נראתה האמריקאית מביעה חוסר שביעות רצון בולט כלפי הצוות שלה והמאמן, בעיקר סביב אחוזי ההגשה הראשונה וטעויות בכף היד (Forehand), אלמנטים שמקשים עליה לשמור על יציבות מול הטופ העולמי לאחרונה.

סביטולינה, שזכתה בטורניר דובאי בעבר פעמיים (2017, 2018), חוזרת למעמד הגמר לאחר הפסקה של שמונה שנים. הפער בין גמר ה-WTA 1000 האחרון שלה לנוכחי עומד על 7 שנים ו-277 ימים – הפער הארוך ביותר של שחקנית כלשהי מאז שהפורמט הוצג ב-2009. "אין לי מילים אחרי הקרב הזה", אמרה סביטולינה הנרגשת בסיום, "שיחקתי כאילו אין מחר".

בקרב על התואר בשבת תפגוש סביטולינה את ג'סיקה פגולה. המאזן בין השתיים עומד על 3:5 לטובת האמריקאית, אך האוקראינית תנסה לשמור על מאזן מושלם בגמרי דובאי ולהניף את הגביע השלישי שלה בטורניר.