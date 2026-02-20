יום שבת, 21.02.2026 שעה 00:08
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5217-4222לאנס1
5119-4922פאריס סן-ז'רמן2
4520-3622ליון3
4031-4823מארסיי4
3431-3522ליל5
3435-3422ראן6
3129-3622שטרסבורג7
3134-3522מונאקו8
3133-2922לוריין9
3026-3222טולוז10
3034-3123ברסט11
2927-2222אנז'ה12
2627-2022לה האבר13
2340-2722ניס14
2239-2622פ.צ. פאריס15

פ.ס.ז' לא תערער ותשלם לאמבפה 61 מיליון אירו

הסאגה הסתיימה סופית. המועדון הצרפתי לא יערער על פסיקת ביה"ד לעבודה מדצמבר וישלם לשחקן שלו לשעבר שפורח בריאל מדריד: "החלטנו לשים סוף לתהליך"

|
קיליאן אמבפה (רויטרס)
קיליאן אמבפה (רויטרס)

פאריס סן ז'רמן החליטה שלא לערער על פסיקת בית הדין לעבודה מדצמבר האחרון, שחייבה אותה לשלם לקיליאן אמבפה כ-61 מיליון אירו. המשמעות היא שהמועדון הצרפתי ישלם את הסכום לשחקנו לשעבר, שכיום פורח בריאל מדריד.

בית הדין לעבודה בפאריס הורה באמצע דצמבר למועדון לשלם לאמבפה את הסכום בגין שכר ובונוסים שלא שולמו בתום חוזהו בקיץ 2024, וכן דמי חופשה שנצברו. מוקדם יותר החודש שלח חלוץ ריאל מדריד הוצאה לפועל למשרדי המועדון בדרישה לתשלום 5.9 מיליון אירו, סכום המתייחס לדמי חופשה וריבית שנצברו. בפ.ס.ז' טענו אז כי הופתעו מאוד מהמהלך.

תביעות הדדיות

בסך הכל ביקש הצוות המשפטי של אמבפה 263 מיליון אירו, בין היתר בגין פיטורים שלא כדין, הטרדה פסיכולוגית והפרת חוזה, אך תביעות אלה נדחו. מנגד, המועדון הגיש תביעה נגדית על סך 440 מיליון אירו, הכוללת 20 מיליון אירו בגין פגיעה במוניטין, 60 מיליון אירו בגין חוסר תום לב בביצוע הסכם מאוגוסט 2023, 180 מיליון אירו בגין הסתרת אותו הסכם ו-180 מיליון אירו בגין אובדן הזדמנויות למכור את השחקן. גם תביעה זו נדחתה.

בהודעה שנשלחה לסוכנות AFP מסר המועדון כי החליט "לא לערער על ההחלטה", מתוך "רוח של אחריות ומתוך רצון לשים קץ סופי להליך שנמשך זמן רב מדי". עוד נמסר כי פ.ס.ז' מתמקדת כעת בעתיד, בפרויקט הספורטיבי שלה ובהצלחה הקבוצתית, ואף איחלה לשחקן "כל טוב בהמשך הקריירה שלו".

