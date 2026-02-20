יום שבת, 21.02.2026 שעה 00:34
ליגה גרמנית 25-26
5719-8222באיירן מינכן1
5120-4722בורוסיה דורטמונד2
4528-4722הופנהיים3
4229-4122שטוטגרט4
4030-4222לייפציג5
3927-4321באייר לברקוזן6
3146-4422איינטרכט פרנקפורט7
3036-3222פרייבורג8
2632-2522המבורג9
2537-2822אוניון ברלין10
2539-2522אוגסבורג11
2337-3122פ.צ. קלן12
2238-2623מיינץ13
2237-2522בורוסיה מנשנגלדבאך14
2046-3122וולפסבורג15
1942-2222ורדר ברמן16
1739-2022סט. פאולי17
1348-1922היידנהיים18

מנור וגאנדלמן מחייכים: ורונה הובסה מול ססואולו

האחרונה בטבלה לא התקרבה לפיורנטינה ולצ'ה של הישראלים, לאחר שחטפה 0:3. צמד של ברארדי ושער נוסף של פינמונטי עשו את העבודה. 1:1 למיינץ והמבורג

|
שחקני ססואולו חוגגים (IMAGO)
שחקני ססואולו חוגגים (IMAGO)

עוד סוף שבוע של כדורגל באירופה החל לו הערב (שישי), כשבאיטליה, ססואולו הביסה בקלילות 0:3 את ורונה במחזור ה-26 ובליגה הגרמנית מיינץ והמבורג נפרדו ב-1:1 במחזור ה-23.

ססואלו – ורונה 0:3

הקבוצה המארחת לא התקשתה יותר מדי מול האחרונה בטבלה, כשהביסה אותה בלי בעיות. אנדראה פינמונטי העלה אותה ליתרון בדקה ה-40 והוא הוכפל עוד לפני המחצית משער של דומניקו ברארדי, שהשלים צמד במחצית השנייה. האורחת נשארה עמוק בתחתית הסרייה א’ ולא התקרבה לפיורנטינה של מנור סולומון ולצ’ה של עומרי גאנדלמן.

מיינץ – המבורג 1:1

בקרב שפתח את המחזור בגרמניה, קיבלנו תוצאה ללא הכרעה. נאדים אמירי העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-42, אך פאביו ויירה השווה 20 דקות לתוך החצי השני וקבע את תוצאת המשחק.

