יום שבת, 21.02.2026 שעה 05:03
ספורט אחר  >> טניס

פגולה בגמר דובאי אחרי קאמבק מול אניסימובה

המדורגת 5 בעולם חזרה מפיגור 6:1, 3:1 לניצחון מרשים על אניסימובה. רשמה הישג ששמור רק לסרינה ולנברטילובה ומחכה לגוף או סביטולינה בגמר

|
ג'סיקה פגולה מגיבה במהלך משחק חצי הגמר. (רויטרס)
ג'סיקה פגולה מגיבה במהלך משחק חצי הגמר. (רויטרס)

ג'סיקה פגולה ממשיכה להוכיח שהיא אחת הטניסאיות היציבות והחזקות בסבב העולמי. המדורגת חמישית בעולם הבטיחה היום (שישי) את מקומה בגמר טורניר דובאי היוקרתי (WTA 1000) לאחר שרשמה קאמבק מרשים בדרבי אמריקאי מול אמנדה אניסימובה, עם ניצחון 1:6, 4:6, 3:6 בחצי הגמר.

המשחק לא נפתח בצורה מעודדת עבור פגולה. אניסימובה, המדורגת שישית בעולם שנמצאת בכושר מצוין ב-2026, פתחה בסערה ושלטה לחלוטין במערכה הראשונה, אותה סגרה תוך 29 דקות בלבד. הדומיננטיות של אניסימובה נמשכה גם בפתיחת המערכה השנייה, כשהיא הובילה 1:3 ונראתה בדרך הבטוחה לגמר. פגולה נראתה חסרת אונים מול העוצמות של יריבתה, כשהפסידה בתשעה מתוך 11 המשחקונים הראשונים בהתמודדות.

ג'סיקה פגולה חוגגת ניצחון בחצי הגמר. (רויטרס)ג'סיקה פגולה חוגגת ניצחון בחצי הגמר. (רויטרס)

אולם אז הגיעה נקודת המפנה. פגולה, שחוגגת יום הולדת 32 בעוד מספר ימים, גילתה אופי יוצא דופן. היא הצליחה לשנות את המומנטום, זכתה בתשעה מתוך 12 המשחקונים האחרונים במשחק והשלימה מהפך דרמטי בדרך לניצחון החמישי שלה בחמישה מפגשים מול אניסימובה.

בסיום המשחק אמרה פגולה: בתחילת המערכה השלישית אמרתי למאמן שלי שאני פשוט שמחה שאני עדיין כאן. כשמתחילים לאט מול אמנדה, היא יכולה למחוק אותך מהמגרש, וזה בדיוק מה שהיא עשתה בהתחלה. ידעתי שאני יכולה להשיג נקודות שבירה בחזרה וזה כל מה שהתמקדתי בו.

הניצחון הזה הכניס את פגולה למועדון אקסקלוסיבי במיוחד. זהו גמר ה-WTA 1000 החמישי שלה מאז חגגה יום הולדת 30 בפברואר 2024. מאז החלה שיטת הטורנירים הזו ב-1990, רק שתי אגדות טניס הצליחו להגיע למספר גמרים רב יותר בקטגוריה זו לאחר גיל 30: סרינה וויליאמס (16 גמרים) ומרטינה נברטילובה (7 גמרים). פגולה עקפה בכך את לי נה הסינית. בנוסף, היא הטניסאית השלישית המבוגרת ביותר שמגיעה לגמר בדובאי, אחרי ונוס וויליאמס ונטלי טוזיאט.

ג'סיקה פגולה מגיבה במהלך חצי הגמר. (רויטרס)ג'סיקה פגולה מגיבה במהלך חצי הגמר. (רויטרס)

עבור פגולה, שמחזיקה במאזן מרשים של 2:13 בשנת 2026, זהו הגמר הראשון בדובאי וההזדמנות לזכות בתואר WTA 1000 רביעי בקריירה. בגמר שייערך מחר תפגוש האמריקאית את המנצחת בחצי הגמר השני, שיפגיש את חברתה לנבחרת ארה"ב, קוקו גוף, ואת האוקראינית אלינה סביטולינה. פגולה מובילה במאזן הפנימי מול שתי היריבות האפשריות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */