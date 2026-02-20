יום שישי, 20.02.2026 שעה 23:17
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"לברקוזן היא לא מכבי ת"א": ביוון נערכו לגומלין

אולימפיאקוס צריכה ניצחון חוץ על הגרמנים באלופות ובתקשורת ביוון נזכרו ב-1:6 המפורסם בקונפרנס: "יש הבדלים בולטים, הפעם זה 11 מ-10 בסולם הקושי"

|
פרץ מול אולימפיאקוס (IMAGO)
פרץ מול אולימפיאקוס (IMAGO)

לקראת משחק הגומלין בין אולימפיאקוס ללברקוזן, התקשורת היוונית חזרה אחורה בזמן ונזכרה במפגש הדרמטי מול מכבי תל אביב ב-2024. אז, לאחר הפסד 4:1 בקראיסקאקיס, הצליחו האדומים-לבנים לבצע מהפך בלתי נשכח בגומלין עם שישה שערים ועלייה סנסציונית לשלב הבא בדרך לזכייה בקונפרנס ליג. אלא שהפעם, כך מדגישים ביוון, המשימה מול לברקוזן בליגת האלופות קשה בהרבה, והתקווה לנס דומה נראית מורכבת במיוחד.

“בואו לא נשלה את עצמנו, במה שנוגע להעפלה ובסולם קושי מ-1 עד 10, המשימה של אולימפיאקוס בשלישי הקרוב בבית של באייר לברקוזן מקבלת... 11”, נכתב ביוון, “האופטימיים מטבעם, שתמיד מחפשים שביב תקווה, נאחזים הפעם ב-2024, כשמכבי תל אביב ניצחה 1:4 בקראיסקאקיס, אך בגומלין אולימפיאקוס החזירה עם שישה שערים, הבטיחה את העלייה והמשיכה עד לזכייה בגביע”.

“הקונפרנס שונה מליגת האלופות”

“עם זאת, יש הבדלים בולטים. ראשית, עיני הארנבת שונות מעיני הינשוף. במשותף, דבר אחד הוא הקונפרנס ליג ודבר אחר הוא ליגת האלופות. המסגרת, איך שלא נסובב זאת, היא מסלול בכיר יותר וברור שתובעני יותר. שנית, הפוטנציאל של הישראלים שונה מזה של לברקוזן. בנוסף, המשחק השני מול מכבי נערך במגרש נייטרלי, בסרביה, בבאצ'קה טופולה, בעוד שכעת האדומים-לבנים ייבחנו במגרשה הביתי של היריבה”, ציינו ביוון.

שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)

“לברקוזן מפלצות של קור רוח, עם ביטחון עצמי מרגיז. אפילו מרגיז יותר היו שיתופי הפעולה שבאמצעותם הוציאו את הכדור מההגנה. בקיצור, ההגדרה של קבוצה שעובדת קשה. הערך של לברקוזן היה ברור גם במשחק של שלב הליגה, אף על פי שקבוצתו של חוסה לואיס מנדיליבאר ניצחה באותו ערב. כתוצאה מכך, קשה לך לצייר בדמיונך ניצחון של אולימפיאקוס ב"באיי ארנה" בשלישי בהפרש של לפחות שני שערים. בכל מקרה, חובתה של אולימפיאקוס לתת את המיטב במשחק השני”, מסכמים בתקשורת היוונית.

