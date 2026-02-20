"לברקוזן היא לא מכבי ת"א": ביוון נערכו לגומלין

לקראת משחק הגומלין בין אולימפיאקוס ללברקוזן, התקשורת היוונית חזרה אחורה בזמן ונזכרה במפגש הדרמטי מול מכבי תל אביב ב-2024. אז, לאחר הפסד 4:1 בקראיסקאקיס, הצליחו האדומים-לבנים לבצע מהפך בלתי נשכח בגומלין עם שישה שערים ועלייה סנסציונית לשלב הבא בדרך לזכייה בקונפרנס ליג. אלא שהפעם, כך מדגישים ביוון, המשימה מול לברקוזן בליגת האלופות קשה בהרבה, והתקווה לנס דומה נראית מורכבת במיוחד.

“בואו לא נשלה את עצמנו, במה שנוגע להעפלה ובסולם קושי מ-1 עד 10, המשימה של אולימפיאקוס בשלישי הקרוב בבית של באייר לברקוזן מקבלת... 11”, נכתב ביוון, “האופטימיים מטבעם, שתמיד מחפשים שביב תקווה, נאחזים הפעם ב-2024, כשמכבי תל אביב ניצחה 1:4 בקראיסקאקיס, אך בגומלין אולימפיאקוס החזירה עם שישה שערים, הבטיחה את העלייה והמשיכה עד לזכייה בגביע”.

“הקונפרנס שונה מליגת האלופות”

“עם זאת, יש הבדלים בולטים. ראשית, עיני הארנבת שונות מעיני הינשוף. במשותף, דבר אחד הוא הקונפרנס ליג ודבר אחר הוא ליגת האלופות. המסגרת, איך שלא נסובב זאת, היא מסלול בכיר יותר וברור שתובעני יותר. שנית, הפוטנציאל של הישראלים שונה מזה של לברקוזן. בנוסף, המשחק השני מול מכבי נערך במגרש נייטרלי, בסרביה, בבאצ'קה טופולה, בעוד שכעת האדומים-לבנים ייבחנו במגרשה הביתי של היריבה”, ציינו ביוון.

שחקני באייר לברקוזן חוגגים (IMAGO)

“לברקוזן מפלצות של קור רוח, עם ביטחון עצמי מרגיז. אפילו מרגיז יותר היו שיתופי הפעולה שבאמצעותם הוציאו את הכדור מההגנה. בקיצור, ההגדרה של קבוצה שעובדת קשה. הערך של לברקוזן היה ברור גם במשחק של שלב הליגה, אף על פי שקבוצתו של חוסה לואיס מנדיליבאר ניצחה באותו ערב. כתוצאה מכך, קשה לך לצייר בדמיונך ניצחון של אולימפיאקוס ב"באיי ארנה" בשלישי בהפרש של לפחות שני שערים. בכל מקרה, חובתה של אולימפיאקוס לתת את המיטב במשחק השני”, מסכמים בתקשורת היוונית.