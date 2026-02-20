בלתי עציר: אלקרס גבר על רובלב ועלה לגמר בדוחא

קרלוס אלקרס ממשיך את הפתיחה החלומית שלו לעונת 2026. המדורג ראשון בעולם העפיל הערב (שישי) לגמר טורניר דוחא (ATP 250) לאחר ניצחון יוקרתי על האלוף המכהן, אנדריי רובלב, בתוצאה 6:7(3), 4:6. בכך, הספרדי בן ה-22 שיפר את מאזנו המושלם מתחילת השנה ל-0:11.

המשחק, שנמשך שעתיים ושלוש דקות, סיפק טניס ברמה גבוהה ודרמה ברגעי המפתח. המערכה הראשונה הייתה צמודה והפכפכה, כאשר אלקרס איבד יתרון שבירה אך התעלה בשובר השוויון כדי לנצח 3:7. במערכה השנייה, הספרדי כבר הגיש למשחק במצב של 3:5, אך רובלב (14 בעולם) סירב לוותר, שבר חזרה וכפה משחקון עשירי מותח. בסופו של דבר, לאחר שהציל נקודות שבירה, אלקרס סגר את הסיפור בנקודת המשחק השישית שלו עם חבטה מרהיבה לאורך הקו שהשאירה את הרוסי חסר אונים.

קרלוס אלקראס חותם למעריצים לאחר ניצחון. (רויטרס)

עבור אלקרס, שהשלים רק לפני שבועיים את ה"קרייר גראנד סלאם" עם זכייה באליפות אוסטרליה הפתוחה, מדובר בהעפלה לגמר ה-34 בקריירה. בכך הוא משתווה למאמנו לשעבר, חואן קרלוס פררו, במקום השישי בכל הזמנים בקרב הטניסאים הספרדים בעידן הפתוח.

"אני יודע למה אני מסוגל בכל פעם שאני עולה למגרש", אמר אלקרס בסיום והתייחס לבגרות המנטלית שלו: "אני גאה בדרך שבה אני ניגש לכל משחק. אם אתה רוצה למצוא פתרון לבעיה, אתה צריך למצוא אותו ממקום רגוע. כשאני מתעצבן, אני לא מוצא פתרונות".

דבריו של אלקרס על רוגע מגיעים יממה לאחר תקרית סוערת ברבע הגמר מול קארן חצ'אנוב, שם התעמת עם השופטת מריה צ'יצ'אק בנוגע לחוקי הזמן בין הנקודות ואף כינה את החוקים "מחורבנים" (S*) ברגע של תסכול. נראה כי בחצי הגמר הספרדי הצליח ליישם את הגישה הרגועה יותר עליה דיבר.

בגמר ביום שבת ימתין אלקרס למנצח במפגש בין הכישרון הצרפתי ארתור פיס לבין הצ'כי המפתיע יאקוב מנשיק. מנשיק, המדורג שישי בטורניר, חולל סנסציה ברבע הגמר כאשר הדיח את המדורג שני בעולם, יאניק סינר, ובכך מנע גמר קלאסי בין שני ענקי הטניס הנוכחיים. הניצחון של אלקרס מבטיח לו הגדלה משמעותית של הפער בפסגת הדירוג העולמי מול האיטלקי.