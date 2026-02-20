יום שישי, 20.02.2026 שעה 21:19
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

"הסעודים יציעו 40 מיליון אירו עבור מארק קסאדו"

הולכים עליו בכל הכוח: הקשר הוא היעד האחרון של קרן ההשקעות הסעודית, שם מדווחים שבמדינה מוכנים לפתוח את הכיס כדי לשכנע את ברצלונה להיכנס למו"מ

|
מארק קסאדו (IMAGO)
מארק קסאדו (IMAGO)

מארק קסאדו הוא מושא התשוקה החדש של הכדורגל הסעודי. לפי דיווח שפורסם באתר 365Scores, קשר ברצלונה נכלל ברשימת מועמדים של קרן ההשקעות הציבורית של המדינה לחיזוק הליגה הסעודית בחלון ההעברות הקרוב שייפתח ב-30 ביוני.

בערב הסעודית כבר סימנו את הצעדים הבאים כדי לשכנע את שחקן בארסה. על פי אותו דיווח, בכיר בקרן ההשקעות ינסה בימים הקרובים לארגן פגישה עם סביבתו של השחקן כדי לבחון את נכונותו לשינוי כיוון אפשרי בקריירה. עדיין לא מדובר בהצעה רשמית, אלא ביצירת קשר ראשונית שמטרתה לבדוק את היתכנות העסקה ולהבין עד כמה קסאדו יהיה מוכן לארוז מזוודות ולעבור למזרח התיכון בקיץ הקרוב.

פיתוי למועדון ולשחקן

במישור הכלכלי, העסקה עשויה להיות מפתה הן לברצלונה מבחינת דמי ההעברה והן לשחקן בכל הקשור לשיפור תנאיו הנוכחיים. בערב הסעודית מציינים כי כוונת קרן ההשקעות, ששולטת במועדונים הגדולים בליגה המקומית, היא להגיש לברצלונה הצעה הגבוהה מ-40 מיליון אירו כדי לנסות לשכנע את המועדון הקטלוני להיכנס למשא ומתן. סכום כזה יתקבל בברכה בקופת המועדון ויסייע גם בכל הקשור לפייר פליי הפיננסי של ברצלונה.

סחט את המיץ: ויני עושה קרנבל לארמבורו

בנוסף, לשחקן יוצע שכר גבוה בהרבה מזה שהוא מרוויח כיום, אחד הנמוכים בסגל עד לעדכון חוזהו, במטרה להבטיח את הסכמתו למעבר. לפי 365Scores, ההתעניינות בקסאדו מהווה נקודת מפנה באסטרטגיית הרכש החדשה של הליגה הסעודית. העדיפות העליונה כעת היא לצרף שחקנים צעירים עם פוטנציאל, תוך מעבר מהמדיניות של השנים האחרונות שהתמקדה בכדורגלנים מבוגרים יותר ובעלי קריירה מבוססת באירופה. הפרופיל של קשר ברצלונה משתלב היטב בגישה החדשה הזו.

חידוש חוזה באופק?

עם זאת, הכוונות הסעודיות מתנגשות בגישת המועדון כלפי השחקן. רק השבוע דווח בספרד על רצונה של ברצלונה הוא להאריך את חוזהו לפני סיום העונה הנוכחית. אין דחיפות מיידית שכן חוזהו מסתיים ב-2028, אך הצדדים כבר החלו במגעים כדי לסכם הן את משך ההתקשרות החדשה והן את התנאים הכלכליים. המשא ומתן צפוי להתעצם בשבועות הקרובים, אם כי הכול יהיה תלוי במעמדו של השחקן אצל פליק.

מארק קסאדו (IMAGO)מארק קסאדו (IMAGO)

בברצלונה רואים בקשר חלק חשוב בתכנון המקצועי, למרות מספר הדקות המצומצם שקיבל העונה, 1,129 דקות. עם זאת, גם לא נשללת האפשרות שהשחקן ישקול מחדש את עתידו אם לא יקבל את מרכז הבמה שהוא שואף אליו.

בניגוד לעונה שעברה, מספר 17 של ברצלונה נמצא כיום בתחתית הרוטציה בקישור, ועם חזרתם של פדרי וגאבי מהפציעות וכן העלייה במעמדו של מארק ברנאל, מעמדו עלול להיחלש עוד יותר. ארבעת החודשים הקרובים, מעבר לרצון המועדון לשפר את תנאיו החוזיים, יקבעו את עתידו, אם כי עבור מארק קסאדו נכון להיום היעד מספר 1 שלו נותר להצליח במועדון חייו.

