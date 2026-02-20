"הסעודים יציעו 40 מיליון אירו עבור מארק קסאדו"

מארק קסאדו הוא מושא התשוקה החדש של הכדורגל הסעודי. לפי דיווח שפורסם באתר 365Scores, קשר ברצלונה נכלל ברשימת מועמדים של קרן ההשקעות הציבורית של המדינה לחיזוק הליגה הסעודית בחלון ההעברות הקרוב שייפתח ב-30 ביוני.

בערב הסעודית כבר סימנו את הצעדים הבאים כדי לשכנע את שחקן בארסה. על פי אותו דיווח, בכיר בקרן ההשקעות ינסה בימים הקרובים לארגן פגישה עם סביבתו של השחקן כדי לבחון את נכונותו לשינוי כיוון אפשרי בקריירה. עדיין לא מדובר בהצעה רשמית, אלא ביצירת קשר ראשונית שמטרתה לבדוק את היתכנות העסקה ולהבין עד כמה קסאדו יהיה מוכן לארוז מזוודות ולעבור למזרח התיכון בקיץ הקרוב.

פיתוי למועדון ולשחקן

במישור הכלכלי, העסקה עשויה להיות מפתה הן לברצלונה מבחינת דמי ההעברה והן לשחקן בכל הקשור לשיפור תנאיו הנוכחיים. בערב הסעודית מציינים כי כוונת קרן ההשקעות, ששולטת במועדונים הגדולים בליגה המקומית, היא להגיש לברצלונה הצעה הגבוהה מ-40 מיליון אירו כדי לנסות לשכנע את המועדון הקטלוני להיכנס למשא ומתן. סכום כזה יתקבל בברכה בקופת המועדון ויסייע גם בכל הקשור לפייר פליי הפיננסי של ברצלונה.

בנוסף, לשחקן יוצע שכר גבוה בהרבה מזה שהוא מרוויח כיום, אחד הנמוכים בסגל עד לעדכון חוזהו, במטרה להבטיח את הסכמתו למעבר. לפי 365Scores, ההתעניינות בקסאדו מהווה נקודת מפנה באסטרטגיית הרכש החדשה של הליגה הסעודית. העדיפות העליונה כעת היא לצרף שחקנים צעירים עם פוטנציאל, תוך מעבר מהמדיניות של השנים האחרונות שהתמקדה בכדורגלנים מבוגרים יותר ובעלי קריירה מבוססת באירופה. הפרופיל של קשר ברצלונה משתלב היטב בגישה החדשה הזו.

חידוש חוזה באופק?

עם זאת, הכוונות הסעודיות מתנגשות בגישת המועדון כלפי השחקן. רק השבוע דווח בספרד על רצונה של ברצלונה הוא להאריך את חוזהו לפני סיום העונה הנוכחית. אין דחיפות מיידית שכן חוזהו מסתיים ב-2028, אך הצדדים כבר החלו במגעים כדי לסכם הן את משך ההתקשרות החדשה והן את התנאים הכלכליים. המשא ומתן צפוי להתעצם בשבועות הקרובים, אם כי הכול יהיה תלוי במעמדו של השחקן אצל פליק.

מארק קסאדו (IMAGO)

בברצלונה רואים בקשר חלק חשוב בתכנון המקצועי, למרות מספר הדקות המצומצם שקיבל העונה, 1,129 דקות. עם זאת, גם לא נשללת האפשרות שהשחקן ישקול מחדש את עתידו אם לא יקבל את מרכז הבמה שהוא שואף אליו.

בניגוד לעונה שעברה, מספר 17 של ברצלונה נמצא כיום בתחתית הרוטציה בקישור, ועם חזרתם של פדרי וגאבי מהפציעות וכן העלייה במעמדו של מארק ברנאל, מעמדו עלול להיחלש עוד יותר. ארבעת החודשים הקרובים, מעבר לרצון המועדון לשפר את תנאיו החוזיים, יקבעו את עתידו, אם כי עבור מארק קסאדו נכון להיום היעד מספר 1 שלו נותר להצליח במועדון חייו.