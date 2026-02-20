"אם רודרי יעזוב, הוא יעדיף את בארסה על ריאל"

שחקן העבר גאיזקה מנדייטה דיבר על פרידה אפשרית של רודרי ממנצ'סטר סיטי והטיל פצצה של ממש. למרות שאקס ויאריאל ואתלטיקו קושר שוב ושוב לריאל מדריד, מנדייטה הבהיר שהעדפותיו אינן לשם ודיבר דווקא על ברצלונה.

"אם הוא יעזוב את מנצ'סטר סיטי, אני מניח שיושג הסכם עם המועדון. בנוסף, יש חיבור חזק עם ברצלונה. צ'יקי בגיריסטיין היה שם, וכמובן גם פפ גווארדיולה. אבל בסופו של דבר, רודרי יחליט באופן אישי. ואני חושב שיהיה קשה מאוד שהוא יחתום בריאל מדריד", אמר לפורטל 'Bet Brother'.

מנדייטה הבהיר כי לרודרי יש חיבור עמוק למנצ'סטר סיטי, המועדון שנתן לו הכל ואיתו זכה בליגת האלופות ובכדור הזהב: "באופן אישי, אני חושב שיהיה קשה שהוא יעזוב, במיוחד כשיודעים עד כמה הוא מחובר למועדון. זו תצטרך להיות סיטואציה קיצונית שבה הוא כמעט ייאלץ לעזוב".

רודרי (IMAGO)

עזיבה של פפ תשנה את התמונה?

עם זאת, עזיבה אפשרית של פפ גווארדיולה, שעתידו באוויר מאחר שבמוקדם או במאוחר יחליט לסיים את הקדנציה שלו במנצ'סטר, עשויה להיות גורם מכריע עבור רודרי: "אם יהיו שינויים, יגיע הרגע שבו רודרי יצטרך לחשוב על עתידו", הוסיף.

ריאל מדריד יצרה קשר עם רודרי בעבר, אך הקשר מעולם לא נתן תחושה שהוא רוצה לעזוב את סיטי וגם המועדון לא רצה למכור אותו. דבר אחר הוא מה שעלול לקרות במקרה של עזיבה היפותטית של פפ גווארדיולה ופתיחת פרויקט ספורטיבי חדש. מה שברור הוא שרודרי, במקרה כזה, ייתן עדיפות לברצלונה על פני הלבנים, כל עוד המועדון הקטלוני ירצה לצרף אותו.