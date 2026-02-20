יום שישי, 20.02.2026 שעה 20:11
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

"אם רודרי יעזוב, הוא יעדיף את בארסה על ריאל"

למרות השמועות על הלבנים, שחקן העבר גאיזקה מנדייטה טען שלזוכה כדור הזהב של 2024 יש חיבור חזק לברצלונה, כשלהמשכיותו של פפ תהיה קשר ישיר לעתידו

|
רודרי (IMAGO)
רודרי (IMAGO)

שחקן העבר גאיזקה מנדייטה דיבר על פרידה אפשרית של רודרי ממנצ'סטר סיטי והטיל פצצה של ממש. למרות שאקס ויאריאל ואתלטיקו קושר שוב ושוב לריאל מדריד, מנדייטה הבהיר שהעדפותיו אינן לשם ודיבר דווקא על ברצלונה.

"אם הוא יעזוב את מנצ'סטר סיטי, אני מניח שיושג הסכם עם המועדון. בנוסף, יש חיבור חזק עם ברצלונה. צ'יקי בגיריסטיין היה שם, וכמובן גם פפ גווארדיולה. אבל בסופו של דבר, רודרי יחליט באופן אישי. ואני חושב שיהיה קשה מאוד שהוא יחתום בריאל מדריד", אמר לפורטל 'Bet Brother'.

מנדייטה הבהיר כי לרודרי יש חיבור עמוק למנצ'סטר סיטי, המועדון שנתן לו הכל ואיתו זכה בליגת האלופות ובכדור הזהב: "באופן אישי, אני חושב שיהיה קשה שהוא יעזוב, במיוחד כשיודעים עד כמה הוא מחובר למועדון. זו תצטרך להיות סיטואציה קיצונית שבה הוא כמעט ייאלץ לעזוב".

רודרי (IMAGO)רודרי (IMAGO)

עזיבה של פפ תשנה את התמונה?

עם זאת, עזיבה אפשרית של פפ גווארדיולה, שעתידו באוויר מאחר שבמוקדם או במאוחר יחליט לסיים את הקדנציה שלו במנצ'סטר, עשויה להיות גורם מכריע עבור רודרי: "אם יהיו שינויים, יגיע הרגע שבו רודרי יצטרך לחשוב על עתידו", הוסיף.

ריאל מדריד יצרה קשר עם רודרי בעבר, אך הקשר מעולם לא נתן תחושה שהוא רוצה לעזוב את סיטי וגם המועדון לא רצה למכור אותו. דבר אחר הוא מה שעלול לקרות במקרה של עזיבה היפותטית של פפ גווארדיולה ופתיחת פרויקט ספורטיבי חדש. מה שברור הוא שרודרי, במקרה כזה, ייתן עדיפות לברצלונה על פני הלבנים, כל עוד המועדון הקטלוני ירצה לצרף אותו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */